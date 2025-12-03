https://mehrnews.com/x39M7s ۱۲ آذر ۱۴۰۴، ۲۳:۰۱ کد خبر 6677447 استانها تهران استانها تهران ۱۲ آذر ۱۴۰۴، ۲۳:۰۱ بسته خبری ۱۲ آذر ماه ۱۴۰۴ استان تهران تهران- در بسته خبری چهارشنبه به مهمترین رخدادهای استان تهران در تاریخ دوازدهم آذر ماه ۱۴۰۴ به صورت خلاصه میپردازیم. دریافت 10 MB کد خبر 6677447 کپی شد مطالب مرتبط اورژانس: زلزله تاکنون مصدومی در تهران نداشته است تهران فردا تعطیل نیست بسته خبری سیزدهم آذر ماه خبرگزاری مهر استان کردستان مدارس استان تهران فردا دایر است برچسبها بسته خبری بسته خبری تهران شهرستانهای استان تهران خبرگزاری مهر تهران
نظر شما