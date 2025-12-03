هشدار مدیریت بحران درباره وقوع مه غلیظ در سواحل و جزایر هرمزگان

به گزارش خبرگزاری مهر، مهرداد حسنزاده با اعلام آخرین وضعیت جوی استان اظهار داشت: با توجه به افزایش رطوبت نسبی و عدم وزش باد مؤثر در ساعات شب تا صبح فردا، وقوع مه در سواحل و جزایر استان بهعنوان پدیده شاخص جوی پیشبینی میشود.
وی افزود: بر اساس تحلیلهای هواشناسی، در برخی مناطق شدت مه به گونهای خواهد بود که کاهش میدان دید افقی را به دنبال دارد و این امر میتواند بر ترددهای دریایی و فعالیتهای مرتبط تأثیرگذار باشد.
حسنزاده با تأکید بر رعایت احتیاط توسط دریانوردان تصریح کرد: با توجه به احتمال کاهش دید، توصیه میشود تمامی شناورها، قایقهای صیادی و ناوگان حملونقل دریایی ضمن پرهیز از ترددهای غیرضروری، نکات ایمنی را بهطور کامل رعایت کرده و حرکت خود را با هماهنگی و اطلاع از آخرین وضعیت جوی انجام دهند.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان خاطرنشان کرد: براساس پیش بینی هواشناسی استان طی دو روز آینده شاهد وقوع رگبار پراکنده باران و رعد و برق در مناطق ساحلی و جزایر خواهیم بود و از شهروندان، صیادان و فعالان حوزه دریا لازم است از طریق مبادی رسمی، اطلاعیهها و هشدارهای صادر شده را پیگیری کنند تا از هرگونه حادثه احتمالی جلوگیری شود.
وی تاکید کرد: مدیریت بحران استانداری هرمزگان همچنان شرایط جوی را رصد کرده و در صورت تغییر وضعیت، هشدارهای تکمیلی صادر خواهد کرد.
نظر شما