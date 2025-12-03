https://mehrnews.com/x39M7H ۱۲ آذر ۱۴۰۴، ۲۳:۲۶ کد خبر 6677459 استانها خراسان رضوی استانها خراسان رضوی ۱۲ آذر ۱۴۰۴، ۲۳:۲۶ تداوم بارش باران در مشهد مشهد- بارش باران پاییزی که از صبح چهارشنبه در سطح شهر مشهد آغاز شده بود، همچنان ادامه دارد. دریافت 13 MB کد خبر 6677459 کپی شد مطالب مرتبط حال و هوای بارانی حرم مطهر امام رضا(ع) بارش باران پاییزی در حرم مطهر امام رضا(ع) عنایتی: ورود سامانه بارشی به خراسان رضوی؛میزان بارش ها افزایش می یابد تصاویری از بارش باران پاییزی در مشهد حکمی: هفته پربارشی برای خراسان رضوی پیش بینی شده است برچسبها بارش باران مشهد فصل پاییز
