۱۲ آذر ۱۴۰۴، ۲۳:۲۶

تداوم بارش باران در مشهد

مشهد- بارش باران پاییزی که از صبح چهارشنبه در سطح شهر مشهد آغاز شده بود، همچنان ادامه دارد.

    • Mani IR ۱۱:۵۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۳
      سلام ببار ای بارون انشاالله بارون رحمت خدا
    • محسن IR ۱۳:۵۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۳
      رحمت خداوند به همه مشهدیای عزیز مبارک باشه.خداوند از سر تقصیرات همه ما بگذره انشاالله
    • علی IR ۱۸:۲۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۳
      چرا ابرها را بارور نمیکنید که بیشتر ببارد و کمبود آب جبران شود

