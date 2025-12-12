حکمی: هفته پربارشی برای خراسان رضوی پیش بینی شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، سارا حکمی اظهار کرد: بارش باران که از روزهای اخیر در مناطق مختلف این استان آغاز شده، در طول هفته آینده به طور متناوب ادامه خواهد داشت و طبق پیشبینی ها خراسان رضوی هفته پربارشی را پیش رو دارد.
هواشناسی خراسان رضوی افزود: نیمه جنوبی خراسان رضوی از امروز تا ظهر فردا (شنبه) با حجم قابلتوجهی از بارشها مواجه خواهد بود؛ بهطوری که احتمال جاری شدن روانآبها و وقوع آبگرفتگی افزایش مییابد.
وی بیان کرد: مشهد نیز عصر امروز و امشب بارندگی مختصری را تجربه خواهد کرد و هفته آینده برای استان خراسان رضوی، هفتهای پربارش پیشبینی شده است.
حکمی ادامه داد: در ۲۴ ساعت گذشته بیشترین بارش از شهر کاخِک با ۶.۵ میلیمتر و کمترین بارش از چناران با ۰.۵ میلیمتر گزارش شده است.
کارشناس هواشناسی خراسان رضوی افزود: در مشهد نیز ایستگاه فرودگاه ۲.۵ میلیمتر بارندگی ثبت کرده است.
وی اظهار کرد: در این مدت سردترین شهر استان خراسان رضوی چناران با پنج درجه سلسیوس و گرمترین شهر تایباد با ۲۳ درجه بوده است. بیشترین وزش باد نیز از گناباد با سرعت ۵۴ کیلومتر بر ساعت گزارش شده است.
