https://mehrnews.com/x39LFV ۱۲ آذر ۱۴۰۴، ۹:۲۱ کد خبر 6676343 استانها خراسان رضوی استانها خراسان رضوی ۱۲ آذر ۱۴۰۴، ۹:۲۱ تصاویری از بارش باران پاییزی در مشهد مشهد- در دوازدهمین روز از آذرماه ۱۴۰۴ مشهد مقدس شاهد بارش باران پاییزی است.
