۱۲ آذر ۱۴۰۴، ۹:۲۱

تصاویری از بارش باران پاییزی در مشهد

مشهد- در دوازدهمین روز از آذرماه ۱۴۰۴ مشهد مقدس شاهد بارش باران پاییزی است.

