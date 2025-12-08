جزئیات دکتری پژوهش محور مراکز تحقیقاتی علوم پزشکی؛ اعلام ظرفیت پذیرش

به گزارش خبرنگار مهر، کارنامه و نتایج اولیه آزمون دکتری تخصصی و دکتری پژوهشی (Ph.D) رشته‌های علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی، داروسازی و دندانپزشکی ۱۴۰۴ از ۱۲ آذرماه ۱۴۰۴ منتشر شده و همزمان انتخاب رشته داوطلبان واجد شرایط نیز آغاز شده است.

آزمون دکتری تخصصی و دکتری پژوهشی (Ph.D) رشته‌های علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی، داروسازی و دندانپزشکی سال ۱۴۰۴ در روز ۸ آبان ۱۴۰۴ با حضور ۸ هزار و ۱۶۵ داوطلب زن و ۴ هزار و ۳۲۱ داوطلب مرد در ۶۳ رشته امتحانی و ۳۴ حوزه امتحانی برگزار شد.

انتخاب رشته / محل نیز همزمان با انتشار دفترچه راهنمای ثبت نام از چهارشنبه ۱۲ آذر آغاز شده و تا روز گذشته ۱۶ آذر از طریق سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی ادامه دارد.

داوطلبان مجاز به انتخاب رشته / محل پس از مطالعه دقیق دفترچه راهنمای انتخاب رشته و آگاهی از ظرفیت دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی باید در زمان مقرر از طریق سامانه اینترنتی مرکز سنجش آموزش پزشکی با وارد کردن کد ملی و شماره تلفن همراه نسبت به انتخاب رشته / محل‌های مورد نظر خود اقدام کنند.

همچنین داوطلبان باید برای ارسال مدارک و سوابق آموزشی و پژوهشی خود در بازه زمانی شنبه ۱۵ آذر تا چهارشنبه ۱۹ آذر با مراجعه به سامانه اینترنتی مرکز سنجش نسبت به این کار اقدام کنند.

ظرفیت پذیرش در بخش دکتری پژوهشی (Ph.D) رشته‌های علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی، داروسازی و دندانپزشکی سال ۱۴۰۴ در مجموع تعداد ۱۵۶ نفر است.

داوطلبان دوره پژوهشی (Ph.D by Research) که در مرحله اول مجاز شده‌اند، پس از انتخاب رشته / محل و ارسال مدارک و مستندات خود، در صورتی که مدارک آنها از سوی معاونت تحقیقات وزارت بهداشت تأیید شد و مجاز به شرکت در مصاحبه شدند، در زمان دریافت کارت ورود به جلسه مصاحبه ملزم به پرداخت هزینه مصاحبه به مبلغ ۴ میلیون و ۷۰۰ هزار ریال (۴۷۰ هزار تومان) خواهند بود.

زمانبندی مصاحبه هر رشته طی اطلاعیه‌های بعدی، پس از مشخص شدن تاریخ مصاحبه از سوی مراجع مربوط (دبیرخانه علوم پایه، دبیرخانه دندانپزشکی، دبیرخانه داروسازی و معاونت تحقیقات وزارت بهداشت) از طریق سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی اطلاع رسانی خواهد شد.

جدول ظرفیت‌های پذیرش دانشجوی دکتری پژوهشی (Ph.D by Research) در آزمون دکتری تخصصی رشته‌های علوم پزشکی سال ۱۴۰۴

سازمان / مؤسسه / دانشگاه علوم پزشکی نام مرکز تحقیقات ظرفیت رشته دکتری پژوهشی اپیدمیولوژی اصفهان رشد و نمو کودکان ۲ نفر گوارش کبد یک نفر البرز بیماری‌های غیر واگیر یک نفر ایران طب پیشگیری و سلامت جمعیت ۲ نفر جراحی‌های کم تهاجمی یک نفر بیرجند عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت یک نفر بیماری‌های قلب و عروق یک نفر زاهدان ارتقای سلامت یک نفر شهید بهشتی ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت‌ها یک نفر سرطان یک نفر غدد درون ریز ۲ نفر پیشگیری و درمان چاقی یک نفر علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی سو مصرف و وابستگی به مواد یک نفر کرمانشاه باروری و ناباروری یک نفر گلستان گوارش و کبد یک نفر شهید صدوقی یزد قلب و عروق یک نفر اهواز گوارش یک نفر تبریز عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت یک نفر مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی یک نفر گیلان بیماری‌های گوارش و کبد گیلان ۲ نفر مازندران سرطان دستگاه گوارش یک نفر نیشابور بیماری‌های غیرواگیر یک نفر رشته دکتری پژوهشی اقتصاد سلامت ایران علوم مدیریت و اقتصاد سلامت ۲ نفر رشته دکتری پژوهشی انفورماتیک پزشکی ایران علوم مدیریت و اقتصاد سلامت ۲ نفر مشهد سندرم متابولیک یک نفر رشته دکتری پژوهشی انگل شناسی پزشکی بابل بیماری‌های عفونی و گرمسیری یک نفر شهید بهشتی بیماری‌های منتقله از آب و غذا یک نفر لرستان داروهای گیاهی رازی یک نفر رشته دکتری پژوهشی ایمنی شناسی پزشکی شهید بهشتی بیماری‌های گوارش و کبد یک نفر تهران نقص ایمنی یک نفر تبریز ایمونولوژی ۲ نفر کرمان پاتولوژی و سلول‌های بنیادی یک نفر مازندران سرطان دستگاه گوارش یک نفر رشته دکتری پژوهشی آمار زیستی شیراز سیاستگذاری سلامت یک نفر مازندران علوم بهداشتی یک نفر مشهد سندرم متابولیک یک نفر رشته دکتری پژوهشی آموزش بهداشت و ارتقا سلامت زاهدان ارتقای سلامت یک نفر تبریز مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی یک نفر رشته دکتری پژوهشی باکتری شناسی پزشکی گناباد عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت یک نفر لرستان داروهای گیاهی رازی یک نفر مشهد مقاومت‌های میکروبی یک نفر رشته دکتری پژوهشی بهداشت باروری ایران جراحی‌های کم تهاجمی یک نفر بابل بهداشت باروری و ناباروری ۲ نفر بابل عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت یک نفر شهید بهشتی اندوکرینولوژی تولیدمثل یک نفر گناباد عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت یک نفر رشته دکتری پژوهشی بهداشت محیط تربت حیدریه علوم بهداشتی یک نفر ایران تکنولوژی بهداشت محیط ۶ نفر تهران مواد زائد جامد یک نفر تبریز مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی یک نفر زاهدان ارتقای سلامت یک نفر سبزوار سلولی مولکولی یک نفر شیراز علوم بهداشتی یک نفر کردستان بهداشت محیط ۲ نفر کرمانشاه عوامل محیطی تأثیرگذار بر سلامت یک نفر گناباد توسعه اجتماعی و ارتقای سلامت یک نفر عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت یک نفر مازندران علوم بهداشتی یک نفر بوشهر طب عفونی و گرمسیری خلیج فارس یک نفر رشته دکتری پژوهشی بیوشیمی بالینی شهید بهشتی سلولی و مولکولی غدد درون ریز یک نفر زاهدان سلولی و مولکولی ۲ نفر کرمانشاه بیولوژی پزشکی یک نفر رشته دکتری پژوهشی بیولوژی تولیدمثل شهید صدوقی یزد ناباروری یک نفر رشته دکتری پژوهشی بهداشت و ایمنی مواد غذایی تبریز تغذیه یک نفر رشته دکتری پژوهشی بیولوژی و کنترل ناقلین بیماری‌ها شیراز علوم بهداشتی یک نفر مازندران علوم بهداشتی یک نفر کرمان بیماری‌های عفونی و گرمسیری یک نفر رشته دکتری پژوهشی پرستاری ایران مراقبت‌های پرستاری و مامایی یک نفر شهید بهشتی سرطان یک نفر شیراز مراقبت‌های روان جامعه نگر یک نفر علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی سو مصرف و وابستگی به مواد یک نفر کرمان پرستاری ۴ نفر کرمانشاه اختلالات خواب یک نفر رشته دکتری پژوهشی پزشکی مولکولی مشهد ژنتیک پزشکی ۳ نفر ایران آسیب شناسی و سرطان یک نفر تهران غدد و متابولیسم یک نفر شهید بهشتی سرطان یک نفر شیراز پیوند و ترمیم اعضا ۲ نفر کرمانشاه بیولوژی پزشکی یک نفر گلستان گوارش و کبد یک نفر رشته دکتری پژوهشی خون شناسی جندی شاپور اهواز تالاسمی و بیماری‌های هموگلوبینوپاتی یک نفر رشته دکتری پژوهشی داروسازی سنتی تهران بیماری‌های غیرواگیر یک نفر

ادامه جدول ظرفیت‌های پذیرش دانشجوی دکتری پژوهشی (Ph.D by Research) در آزمون دکتری تخصصی رشته‌های علوم پزشکی سال ۱۴۰۴

سازمان / مؤسسه / دانشگاه علوم پزشکی نام مرکز تحقیقات ظرفیت رشته دکتری پژوهشی روانشناسی بالینی کرمانشاه اختلالات خواب یک نفر رشته دکتری پژوهشی زیست پزشکی سامانه‌ای بقیه الله (عج) آسیب‌های شیمیایی ۲ نفر رشته دکتری پژوهشی زیست مواد دارویی تبریز ریز فناوری دارویی یک نفر کرمانشاه علوم دارویی یک نفر رشته دکتری پژوهشی زیست فناوری پزشکی انستیتو پاستور ایران میکروبیولوژی یک نفر بیوتکنولوژی ۴ نفر بقیه الله (عج) بیوتکنولوژی کاربردی یک نفر کاشان بیوشیمی و تغذیه یک نفر کرمانشاه بیولوژی پزشکی یک نفر رشته دکتری پژوهشی زیست فناوری دارویی شیراز علوم دارویی ۲ نفر کرمانشاه دارورسانی نانو یک نفر علوم دارویی یک نفر رشته دکتری پژوهشی ژنتیک پزشکی شهید بهشتی سلولی و مولکولی غدد درون ریز یک نفر سرطان یک نفر علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی سو مصرف و وابستگی به مواد یک نفر زاهدان سلولی و مولکولی یک نفر مشهد ژنتیک پزشکی ۴ نفر رشته دکتری پژوهشی سالمندشناسی علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی سو مصرف و وابستگی به مواد یک نفر رشته دکتری پژوهشی سلامت و رفاه اجتماعی ایران طب پیشگیری و سلامت جمعیت یک نفر رشته دکتری پژوهشی سم شناسی ایران علوم دارویی رازی یک نفر بابل بیولوژی سلولی و مولکولی ۲ نفر شهید بهشتی علوم دارویی ۳ نفر مشهد کاربردی زیست پزشکی یک نفر رشته دکتری پژوهشی سیاستگذاری سلامت شیراز سیاستگذاری سلامت ۲ نفر تبریز مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی ۲ نفر رشته دکتری پژوهشی شیمی دارویی تهران طراحی و توسعه دارو ۳ نفر شهید بهشتی علوم دارویی ۳ نفر شیراز شیمی دارویی و گیاهی یک نفر تبریز آنالیز دارویی یک نفر کرمانشاه دارورسانی نانو یک نفر علوم دارویی یک نفر مشهد علوم دارویی یک نفر رشته دکتری پژوهشی علوم اعصاب رفسنجان بیماری‌های غیرواگیر یک نفر شهید بهشتی علوم اعصاب یک نفر کرمان علوم اعصاب یک نفر ایران سلولی و مولکولی یک نفر بهداشت روان یک نفر رشته دکتری پژوهشی علوم تشریحی کرمانشاه بیولوژی پزشکی یک نفر رشته دکتری پژوهشی علوم تغذیه اصفهان رشد و نمو کودکان یک نفر قلب و عروق یک نفر تغذیه و امنیت غذایی ۲ نفر اهواز تغذیه و بیماری‌های متابولیک یک نفر شهید بهشتی شهید بهشتی سرطان یک نفر تغذیه در بیماری‌های غدد درون ریز ۲ نفر انستیتو تحقیقات تغذیه‌ای و صنایع غذایی کشور ۳ نفر شهید صدوقی یزد قلب و عروق یزد یک نفر کاشان بیوشیمی و تغذیه یک نفر کرمانشاه عوامل محیطی تأثیرگذار بر سلامت یک نفر نیشابور بیماری‌های غیرواگیر یک نفر تبریز تغذیه ۲ نفر طب فیزیکی و توانبخشی یک نفر مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی یک نفر مشهد سندرم متابولیک ۳ نفر رشته دکتری پژوهشی علوم و صنایع غذایی شهید بهشتی انستیتو تحقیقات تغذیه‌ای و صنایع غذایی کشور ۴ نفر رشته دکتری پژوهشی علوم و فناوری‌های تصویربرداری پزشکی گرایش تصویر برداری سلولی مولکولی بوشهر پزشکی هسته‌ای خلیج فارس یک نفر رشته دکتری پژوهشی فارماسیوتیکس تهران زیست مواد در پزشکی یک نفر شهید بهشتی علوم دارویی ۲ نفر بجنورد فرآورده‌های طبیعی و گیاهان دارویی یک نفر تبریز بیوتکنولوژی یک نفر کاربردی دارویی یک نفر شیراز علوم دارویی یک نفر رشته دکتری پژوهشی فارماکولوژی ایران علوم دارویی رازی یک نفر بابل بیولوژی سلولی و مولکولی یک نفر شهید بهشتی علوم اعصاب یک نفر شیراز شیمی دارویی و گیاهی یک نفر کرمانشاه علوم دارویی یک نفر لرستان داروهای گیاهی رازی یک نفر مشهد علوم دارویی یک نفر رشته دکتری پژوهشی فارماکوگنوزی تبریز ریز فناوری دارویی یک نفر رشته دکتری پژوهشی فیزیک پزشکی شهید بهشتی کاربرد لیزر در علوم پزشکی یک نفر رشته دکتری پژوهشی فیزیولوژی پزشکی بیرجند بیماری‌های قلب و عروق یک نفر بابل بیولوژی سلولی و مولکولی یک نفر گناباد توسعه اجتماعی و ارتقای سلامت یک نفر مشهد کاربردی زیست پزشکی ۲ نفر مشهد سندرم متابولیک یک نفر رشته دکتری پژوهشی قارچ شناسی پزشکی انستیتو پاستور ایران میکروبیولوژی یک نفر

ادامه جدول ظرفیت‌های پذیرش دانشجوی دکتری پژوهشی (Ph.D by Research) در آزمون دکتری تخصصی رشته‌های علوم پزشکی سال ۱۴۰۴

سازمان / مؤسسه / دانشگاه علوم پزشکی نام مرکز تحقیقات ظرفیت رشته دکتری پژوهشی مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی زاهدان ارتقای سلامت یک نفر تبریز مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی یک نفر ایران ارتقا سلامت یک نفر رشته دکتری پژوهشی مطالعات اعتیاد مازندران روانپزشکی و علوم رفتاری یک نفر رشته دکتری پژوهشی مهندسی بافت ایران مراقبت‌های پرستاری و مامایی یک نفر قاعده جمجمه یک نفر کرمانشاه باروری و ناباروری یک نفر رشته دکتری پژوهشی نانوفناوری دارویی یک نفر تبریز ریز فناوری دارویی یک نفر کاربردی دارویی یک نفر رشته دکتری پژوهشی نانوفناوری پزشکی ایران سلولی و مولکولی یک نفر بقیه الله (عج) نانو بیوتکنولوژی یک نفر شیراز نانوفناوری در علوم زیستی یک نفر بجنورد فرآورده‌های طبیعی و گیاهان دارویی یک نفر تبریز ریز فناوری دارویی یک نفر کرمانشاه دارورسانی نانو یک نفر مشهد کاربردی زیست پزشکی یک نفر رشته دکتری پژوهشی ویروس شناسی پزشکی انستیتو پاستور ایران میکروبیولوژی یک نفر شهید بهشتی بیماری‌های گوارش و کبد یک نفر گلستان گوارش و کبد ۲ نفر شیراز پیوندوترمیم اعضا یک نفر

جزئیات مصاحبه در دوره‌های پژوهشی (Ph.D by Research) رشته‌های علوم پایه پزشکی

داوطلبانی می‌توانند در مصاحبه دکتری پژوهشی شرکت کنند که دارای حداقل ۲ مقاله اصیل پژوهشی (Original Article) چاپ و نمایه شده در نمایه‌های بین المللی Web of Sciences یا PubMed به عنوان نویسنده اول یا مسئول باشند.

مقالات باید چاپ شده باشد و مستندات مربوط به ارسال و در دست بررسی بودن مقاله مورد قبول نیست. (Acceptance غیرقابل قبول است).

مقالات مجلات خارجی نمایه شده در (Emerging Source Citation Indexing (ESC قابل قبول نیست.

در هر دانشگاه علوم پزشکی برای هر رشته فقط یک مصاحبه انجام می‌شود و پذیرش مربوط به انتخاب رشته در مراکز تحقیقات آن دانشگاه، با همان مصاحبه صورت می‌گیرد.

مقالات بارگذاری شده، توسط معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت بررسی شده و در صورت تأیید، داوطلب به مصاحبه دعوت خواهد شد. صرف مجاز به انتخاب رشته / محل شدن در این مرحله به معنای حضور در بخش مصاحبه نیست و منوط به تأیید مقالات است.

هر داوطلب بر اساس اولویت نمره کتبی، حداکثر به سه مرکز تحقیقات در دانشگاه‌های علوم پزشکی که در آن رشته دارای ظرفیت باشد معرفی خواهد شد.

داوطلبان پس از معرفی به دانشگاه می‌توانند در مصاحبه واحدی که براساس رشته داوطلب برگزار می‌شود، شرکت کنند.

آزمون مرحله دوم (مصاحبه) به صورت ساختارمند (در سه بخش سوابق آموزشی، پژوهشی و فناوری، مصاحبه علمی و بخش عملی و طرح واره) برگزار خواهد شد.

داوطلبان مجاز به انتخاب رشته/ محل، ضروری است سوابق آموزشی، پژوهشی و اطلاعات مورد نیاز را از طریق سایت upload.sanjeshp.ir بارگذاری کنند. داوطلبان، اصل مدارک و مستندات آموزشی و پژوهشی خود را در روز مصاحبه، جهت ارائه به مراکز تحقیقات مصاحبه کننده همراه داشته باشند.

امتیازات تحصیلی و پژوهشی مربوط به مصاحبه دوره‌های دکتری پژوهشی (Ph.D by Research)

۱) مقالات معتبر بین المللی نمایه شده در نمایه‌های Web of Science (ISI), PubMed, Scopus

۲) مقالات معتبر منتشر شده در مجلات داخلی با زمینه علمی پژوهشی

۳) ارائه خلاصه مقالات (کنگره، سمینار و همایش)

۴) تألیف کتب علمی

۵) ترجمه کتب علمی

۶) سند ثبت اختراع (Patent) بین المللی و داخلی

۷) مهارت‌های پژوهشی داوطلب (مجری طرح‌های تحقیقاتی خاتمه یافته، ارائه توصیه نامه‌ها)

۸) داشتن جوایز معتبر داخلی و بین المللی (بودجه تحقیقاتی، کسب مقام در جشنواره‌های ملی، دانشجوی پژوهشگر نمونه)

۹) سوابق درخشان پژوهشی (پایان نامه‌های برتر منتخب در دانشگاه‌ها، عضویت در هیئت تحریریه مجلات علمی، بنیاد ملی نخبگان، استعدادهای درخشان)

۱۰) سطح دانشگاه محل تحصیل در مقاطع قبلی (براساس h-index دانشگاه)

۱۱) تناسب دانشنامه داوطلب با دوره پیشنهادی

۱۲) معدل کل دوره قبل

۱۳) تناسب سوابق پژوهشی با دوره پیشنهادی

۱۴) تسلط به زبان انگلیسی و متون تخصصی

۱۵) آشنایی با نرم افزارهای کامپیوتری و تخصصی