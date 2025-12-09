مدال طلا و جایزه پلاتینوم برای مخترع جوان دانشگاه علوم پزشکی آزاد

به گزارش خبرگزاری مهر، ابوالفضل عینعلی، نخبه دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران، در رقابت با بیش از ۵۰۰ اختراع از ۳۰ کشور جهان، مدال طلای مسابقات بین‌المللی اختراعات کوشانگ–تایوان ۲۰۲۵ و جایزه Platinum Award انجمن جهانی WIIPA را کسب کرد.

این رقابت بین‌المللی با حضور بیش از ۵۰۰ اختراع از ۳۰ کشور برگزار شد؛ رقابتی نفس‌گیر که مخترعان برتر جهان آخرین نوآوری‌های خود را در حوزه‌های مختلف علمی، صنعتی و به‌ویژه فناوری‌های پزشکی و سلامت ارائه کردند.

در چنین میدانی از رقابت، کسب رتبه نخست توسط یک دانشجوی ایرانی، نشان‌دهنده توانمندی، خلاقیت و جایگاه روبه‌رشد جوانان کشور در عرصه‌های دانش‌بنیان و نوآوری است.

ابتکار ارائه‌شده توسط عینعلی که توجه داوران بین‌المللی را به خود جلب کرد، یکی از طرح‌های نوآورانه حوزه پزشکی است که به‌گفته کارشناسان، قابلیت تبدیل شدن به یک فناوری تأثیرگذار در بهبود فرآیندهای تشخیصی و درمانی را دارد.

این موفقیت، علاوه بر افتخاری که برای کشور رقم زد، نشان‌دهنده ظرفیت‌های بالای دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران در تربیت و حمایت از استعدادهای برتر است؛ دانشگاهی که طی سال‌های اخیر با توسعه مراکز نوآوری، حمایت از مخترعان و ایجاد زیرساخت‌های پژوهشی، نقش مهمی در پیشبرد مرزهای علم و فناوری در حوزه سلامت ایفا کرده است.

گفتنی است جایزه Platinum Award یکی از معتبرترین جوایز رویدادهای بین‌المللی اختراعات به شمار می‌رود و تنها به طرح‌هایی اعطا می‌شود که از نظر سطح نوآوری، اثرگذاری و قابلیت تجاری‌سازی، استانداردهای جهانی را پشت سر گذاشته باشند.

از سوی دیگر، اهمیت این دستاورد برای فضای علمی ایران، بعد دیگری نیز دارد؛ در شرایطی که جهان علم به سمت بهره‌گیری از فناوری‌های مبتنی بر هوش مصنوعی، نانو، بیومکانیک و سیستم‌های ترکیبی پیش می‌رود، اختراعاتی که از دل دانشگاه‌های ایران بیرون می‌آیند باید بتوانند با استانداردهای جهانی رقابت کنند. موفقیت عینعلی در تایوان نشان می‌دهد این ظرفیت نه‌تنها وجود دارد، بلکه در حال گسترش است؛ به‌ویژه در حوزه‌هایی که به طور مستقیم با سلامت مردم در ارتباط‌اند.

نکته مهم‌تر اینکه مخترعان ایرانی معمولاً با هزینه‌های شخصی، حمایت‌های محدود و مسیرهای دشوار بازاریابی روبه‌رو هستند، اما وقتی اختراعی بتواند مهر تأیید یک نهاد بین‌المللی را دریافت کند، مسیر سرمایه‌گذاری، توسعه و ورود به بازار جهانی برای آن بسیار هموارتر خواهد شد. به همین دلیل، جایزه KIDE 2025 برای عینعلی می‌تواند نقطه شروع یک مسیر جدی برای تجاری‌سازی پروژه‌اش باشد.

در نهایت، این رویداد نه‌فقط یک موفقیت فردی بلکه یک پیام جدی برای جامعه علمی ایران است: اینکه می‌توان با کار دقیق، پژوهش هدفمند و خلاقیت فناورانه، در مهم‌ترین رقابت‌های بین‌المللی حضور یافت و حتی از تیم‌های قدرتمند جهانی نیز پیشی گرفت. این افتخار، نام ایران را بار دیگر در میان برترین‌های نوآوری آسیا مطرح کرد و می‌تواند الهام‌بخش صدها دانشجو و پژوهشگر دیگر باشد که رؤیای تبدیل ایده به محصول دارند.