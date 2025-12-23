به گزارش خبرنگار مهر، آزمون دکتری تخصصی و دکتری پژوهشی (Ph.D) رشته‌های علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی، داروسازی و دندانپزشکی سال ۱۴۰۴ در روز ۸ آبان ۱۴۰۴ با حضور ۸ هزار و ۱۶۵ داوطلب زن و ۴ هزار و ۳۲۱ داوطلب مرد در ۶۳ رشته امتحانی و ۳۴ حوزه امتحانی برگزار شده است.

کارنامه و نتایج اولیه آزمون دکتری تخصصی و دکتری پژوهشی (Ph.D) رشته‌های علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی، داروسازی و دندانپزشکی ۱۴۰۴ روز ۱۲ آذرماه ۱۴۰۴ منتشر و همزمان انتخاب رشته داوطلبان واجد شرایط نیز انجام شد و داوطلبان واجد شرایط تا ۱۶ آذر نسبت به انتخاب رشته محل اقدام کردند.

تقویم برگزاری مصاحبه دکتری تخصصی پژوهشی (Ph.D. by Research) در دانشگاه‌های علوم پزشکی سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۴

روز تاریخ سازمان / مؤسسه / دانشگاه علوم پزشکی (محل برگزاری مصاحبه) / رشته‌های مورد مصاحبه شنبه ۶ دی ماه ۱۴۰۴ دانشگاه علوم پزشکی گلستان (رشته‌های اپیدمیولوژی ، پزشکی مولکولی) یکشنبه ۷ دی ماه ۱۴۰۴ دانشگاه علوم پزشکی مازندران (رشته‌های اپیدمیولوژی ، ایمنی شناسی پزشکی، بهداشت محیط، بیولوژی و کنترل ناقلین بیماری‌ها) / دانشگاه علوم پزشکی بجنورد (رشته‌های فارماسیوتیکس و نانوفناوری پزشکی) / دانشگاه علوم پزشکی بابل (رشته‌های بهداشت باروری، سم شناسی و فیزیولوژی پزشکی) - انستیتو پاستور ایران (رشته‌های زیست فناوری پزشکی) دوشنبه ۸ دی ماه ۱۴۰۴ دانشگاه علوم پزشکی زاهدان (رشته‌های اپیدمیولوژی ، بهداشت محیط، ژنتیک پزشکی) / دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان (رشته علوم اعصاب) / دانشگاه علوم پزشکی کاشان (رشته‌های علوم تغذیه و زیست فناوری پزشکی) سه شنبه ۹ دی ماه ۱۴۰۴ دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه (رشته‌های اپیدمیولوژی ، بهداشت محیط، پرستاری، پزشکی مولکولی، روانشناسی بالینی، زیست فناوری پزشکی، زیست فناوری دارویی، زیست مواد دارویی، شیمی دارویی، علوم تشریحی، علوم تغذیه و نانوفناوری پزشکی) / دانشگاه علوم پزشکی کرمان (رشته‌های ایمنی شناسی پزشکی، بیولوژی و کنترل ناقلین بیماری‌ها، پرستاری و علوم اعصاب) چهارشنبه ۱۰ دی ماه ۱۴۰۴ دانشگاه علوم پزشکی شیراز (رشته‌های بهداشت محیط، پرستاری، پزشکی مولکولی، بیولوژی و کنترل ناقلین بیماری‌ها، زیست فناوری دارویی، سیاستگذاری سلامت، شیمی دارویی، فارماسیوتیکس ، نانوفناوری پزشکی) / دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد (رشته‌های اپیدمیولوژی ، بیولوژی تولیدمثل و علوم تغذیه) / دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (رشته‌های زیست فناوری پزشکی و نانوفناوری پزشکی) پنجشنبه ۱۱ دی ماه ۱۴۰۴ دانشگاه علوم پزشکی نیشابور (رشته‌های اپیدمیولوژی و علوم تغذیه) یکشنبه ۱۴ دی ماه ۱۴۰۴ دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی (رشته‌های اپیدمیولوژی ، ایمنی شناسی پزشکی، پرستاری، پزشکی مولکولی، ژنتیک پزشکی، سم شناسی، شیمی دارویی، علوم اعصاب، علوم تغذیه، علوم سلولی کاربردی، فارماسیوتیکس ، فیزیک پزشکی) / دانشگاه علوم پزشکی کردستان (رشته بهداشت محیط) دوشنبه ۱۵ دی ماه ۱۴۰۴ دانشگاه علوم پزشکی ایران (رشته‌های اپیدمیولوژی ، انفورماتیک پزشکی، بهداشت باروری، بهداشت محیط، پرستاری، پزشکی مولکولی، سم شناسی، علوم اعصاب، فیزیوتراپی، مدیریت خدمات بهداشتی، مهندسی بافت و نانوفناوری پزشکی) سه شنبه ۱۶ دی ماه ۱۴۰۴ دانشگاه علوم پزشکی تبریز (رشته‌های اپیدمیولوژی ، ایمنی شناسی پزشکی، بهداشت محیط، زیست مواد دارویی، سیاستگذاری سلامت، شیمی دارویی، علوم تغذیه، فارماسیوتیکس ، فارماکوگنوزی ، نانوفناوریپزشکی و نانوفناوری دارویی) چهارشنبه ۱۷ دی ماه ۱۴۰۴ دانشگاه علوم پزشکی مشهد (رشته‌های انفورماتیک پزشکی، پزشکی مولکولی، زیست فناوری پزشکی، ژنتیک پزشکی، سم شناسی، شیمی دارویی، علوم تغذیه، فیزیولوژی پزشکی، نانوفناوری پزشکی) / دانشگاه علوم پزشکی بوشهر (رشته‌های بهداشت محیط و علوم و فناوری‌های تصویربرداری پزشکی) / دانشگاه علوم پزشکی البرز (رشته اپیدمیولوژی ) پنجشنبه ۱۸ دی ماه ۱۴۰۴ دانشگاه علوم پزشکی گیلان (رشته اپیدمیولوژی ) شنبه ۲۰ دی ماه ۱۴۰۴ دانشگاه علوم پزشکی تهران (رشته‌های ایمنی شناسی پزشکی، بهداشت محیط، پزشکی مولکولی، داروسازی سنتی، شیمی دارویی، فارماسیوتیکس ) / دانشگاه جندی شاپور اهواز (رشته‌های اپیدمیولوژی و علوم تغذیه) یکشنبه ۲۱ دی ماه ۱۴۰۴ دانشگاه علوم پزشکی اصفهان (رشته‌های اپیدمیولوژی و علوم تغذیه) / دانشگاه علوم پزشکی گناباد (رشته‌های بهداشت باروری، بهداشت محیط و فیزیولوژی پزشکی) / دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه (رشته بهداشت محیط) دوشنبه ۲۲ دی ماه ۱۴۰۴ دانشگاه علوم پزشکی خراسان جنوبی (رشته‌های اپیدمیولوژی و فیزیولوژی پزشکی) / دانشگاه علوم پزشکی سبزوار (رشته بهداشت محیط) سه شنبه ۲۳ دی ماه ۱۴۰۴ دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی (رشته‌های اپیدمیولوژی ، پرستاری، ژنتیک پزشکی)

ظرفیت پذیرش در بخش دکتری پژوهشی (Ph.D) رشته‌های علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی، داروسازی و دندانپزشکی سال ۱۴۰۴ در مجموع تعداد ۱۵۶ نفر است.