آزادی ۶۰ نفر در طرح پایش مددجویان زندانی قم

به گزارش خبرگزاری مهر، در راستای اجرای طرح پایش مددجویان زندانی استان قم با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین سیدکاظم موسوی رئیس کل دادگستری و رئیس شورای قضائی استان قم و حجت‌الاسلام والمسلمین حسن غریب دادستان عمومی و انقلاب قم و بیش از ۸۰ نفر از قضات دادسرای قم، ۶۰ نفر از مددجویان زندانی با دستورات قضائی آزاد شدند.



در این برنامه، که با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین حسین بنیادی مدیرکل زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی استان قم، محمدمهدی رحیمی معاون اجرای احکام کیفری، معاونان دادستان، رؤسای زندان و قاضی ناظر زندان همراه بود، زندانیان به صورت مستقیم و چهره‌به‌چهره با مقامات قضائی دیدار کردند و به درخواست‌های آنان رسیدگی شد.



در ادامه این دیدار با مرخصی منجر به پایان حبس و آزادی ۶۰ نفر از مددجویان زندانی و اعطای تسهیلات و ارفاقات قانونی برای تعدادی از زندانیان واجد شرایط موافقت شد.