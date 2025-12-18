به گزارش خبرگزاری مهر، در راستای کاهش جمعیت کیفری زندان و در آستانه روز خانواده، حجتالاسلام والمسلمین حسن غریب، دادستان عمومی و انقلاب قم به همراه جمعی از مقامات قضائی دادسرا از بخشهای مختلف زندان قم از جمله زندان مرکزی، بازداشتگاه، زندان زنان، کانون اصلاح و تربیت و اردوگاه بازدید کرد و دستور آزادی ۷۰ نفر از زندانیان را صادر نمود.
این برنامه که با حضور حجتالاسلام والمسلمین حسین بنیادی، مدیرکل زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی استان قم، محمدمهدی رحیمی، معاون اجرای احکام کیفری و قیس فرحانی، قاضی ناظر زندان برگزار شد، مددجویان به طور مستقیم و چهرهبهچهره با مقامات قضائی دیدار کرده و درخواستهای خود را مطرح کردند که مورد بررسی قرار گرفت.
در نتیجه این بازدید با مرخصی منجر به آزادی ۷۰ نفر و بازگشت آنان به خانواده موافقت شد.
همچنین به تعداد زیادی از زندانیان واجد شرایط، تسهیلات قانونی و ارفاقات قضائی اعطا شد.
