آزادی ۵۲ زندانی کرمانشاه به مناسبت ولادت حضرت علی(ع)

حمیدرضا کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به فرارسیدن ۱۳ رجب سالروز ولادت باسعادت حضرت امیرالمؤمنین علی (ع) اظهار کرد: به همین مناسبت و در چارچوب ضوابط و ارفاقات قانونی، زمینه آزادی تعدادی از زندانیان واجد شرایط در سطح زندان‌های استان کرمانشاه فراهم شد.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمانشاه افزود: در این طرح، در مجموع ۵۲ نفر از زندانیان استان که مشمول استفاده از ارفاقات قانونی بودند، پس از طی مراحل قانونی از زندان آزاد شده و به آغوش خانواده‌های خود بازگشتند.

وی با بیان اینکه این اقدام در راستای حمایت از نهاد خانواده و کاهش جمعیت کیفری صورت گرفته است، گفت: دستگاه قضائی استان همواره تلاش کرده با بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی، زمینه بازگشت زندانیان واجد شرایط به جامعه را فراهم کند.

کریمی همچنین از اعطای مرخصی به تعدادی دیگر از زندانیان خبر داد و تصریح کرد: به مناسبت این ایام خجسته، برای شماری از زندانیان واجد شرایط مرخصی پنج‌روزه نیز در نظر گرفته شده است.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمانشاه در پایان ضمن تبریک ولادت باسعادت حضرت امیرالمؤمنین علی (ع) و روز پدر به خانواده‌های زندانیان تأکید کرد: دستگاه قضائی استان با استفاده از ارفاقات قانونی، تلاش خود را برای آزادی هرچه بیشتر زندانیان واجد شرایط و حمایت از بنیان خانواده ادامه خواهد داد