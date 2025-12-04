چهار بازی برای چند اتفاق مهم/ تراکتور به دنبال کم کردن فاصله با صدر

به گزارش خبرنگار مهر، هفته دوازدهم رقابتهای لیگ برتر فوتبال ایران روز پنجشنبه ۱۳ آذر با برگزاری چهار مسابقه در شهرهای مختلف دنبال میشود؛ دیدارهایی که میتواند هم در بالای جدول و هم در منطقه سقوط تأثیرگذار باشد. تیمها با توجه به نزدیکی امتیازات، این هفته را فرصتی مهم برای تثبیت جایگاه یا خروج از بحران میدانند.
میزبان خرمآبادی در سودای بالانشینی
خیبر خرمآباد که با ۱۵ امتیاز در رتبه هفتم جای گرفته، شرایط متعادلی را در ۱۱ هفته سپریشده پشت سر گذاشته است. ۴ برد، ۳ مساوی و ۴ باخت همراه با تفاضل گل صفر نشان میدهد مهدی رحمتی سرمربی این تیم با شاگردان جوان خود عملکرد قابل قبولی داشته اما برای رسیدن به نیمه بالایی جدول نیاز به پیروزیهای بیشتر دارد.
خیبر با توجه به اینکه تنها یک امتیاز با تیمهای پنجم و ششم فاصله دارند، این دیدار خانگی را فرصتی جدی برای بهبود جایگاه خود میبینند.
در مقابل، شمس آذر قزوین با ۹ امتیاز و رتبه پانزدهم یکی از تیمهای پایین جدول است. عملکرد این تیم با تنها ۲ پیروزی و ۶ شکست بیانگر هفتههای دشوار آنها در لیگ برتر است. قزوینیها با ۱۲ گل خورده و تفاضل منفی سه، برای فاصله گرفتن از منطقه سقوط نیاز فوری به نتیجه مثبت دارند.
این مسابقه از نظر شرایط جدول برای هر دو تیم اهمیت زیادی دارد. خیبر خرمآباد در صورت پیروزی میتواند به جمع شش تیم بالای جدول برسد و شمس آذر نیز برای بقا به امتیازگیری نیاز مبرم دارد.
نبرد تیم چهارم جدول با شاگردان نوسانی ذوبآهن
چادرملو اردکان با ۱۷ امتیاز در رده چهارم قرار دارد و شروعی قابل توجه در فصل جدید داشته است. این تیم با ۵ پیروزی و ۲ مساوی توانسته خود را در میان مدعیان نگه دارد، هرچند تفاضل گل صفر (۱۳ زده و ۱۳ خورده) نشان میدهد که در بخش دفاعی نیاز به استحکام بیشتری دارد.
پیروزی در این مسابقه میتواند موقعیت چادرملو را در جمع چهار تیم بالای جدول تثبیت کند؛ بهویژه با توجه به رقابت نزدیک تیمهای پنجم تا هفتم.
در سوی دیگر، ذوبآهن با ۱۱ امتیاز و رتبه دوازدهم هنوز نتوانسته روند ثابتی را پیدا کند. اصفهانیها با ۲ برد، ۵ تساوی و ۴ شکست یکی از نوسانیترین تیمهای فصل بودهاند. تفاوت کم گلهای زده و خورده در این تیم (۹ زده و ۱۱ خورده) بیانگر بازیهای کمگل اما پراشتباه آنهاست.
با توجه به فاصله اندک امتیازات در نیمه پایین جدول، ذوبآهن با کسب امتیاز از این دیدار میتواند چند پله در جدول صعود کند. این مسابقه برای دو تیم از نظر جایگاهی و روحی اهمیت زیادی دارد.
سیرجان چشمبهراه پیروزی برای بازگشت
شاگردان مهدی تارتار در گلگهر سیرجان با ۱۶ امتیاز در رتبه ششم قرار دارد و تا اینجای فصل عملکردی متعادل از خود نشان داده است. ۴ برد، ۴ مساوی و ۳ باخت مجموع نتایج شاگردان سیرجانی است. گلگهر تنها یک امتیاز با تیم چهارم فاصله دارد و با پیروزی در این هفته شانس بازگشت به جمع مدعیان را خواهد داشت.
این تیم با دریافت تنها ۱۰ گل در ۱۱ هفته یکی از خطوط دفاعی قابل قبول لیگ را دارد، هرچند ۹ گل زده نشان میدهد که در بخش هجومی هنوز به ثبات کامل نرسیده است.
در سوی مقابل، پیکان با ۱۱ امتیاز در رتبه چهاردهم حضور دارد. این تیم تاکنون ۶ شکست داشته و بررسی نتایج بیانگر روند پرفراز و نشیب پیکانیها است.
پیکان برای دور شدن از منطقه خطر نیاز جدی به امتیازگیری دارد. شرایط جدول به گونهای است که حتی یک پیروزی میتواند این تیم را چند پله به بالا منتقل کند. با توجه به اختلاف فقط ۵ امتیازی با گلگهر، این دیدار میتواند برای تیم سوم پایتخت تخت سرنوشتساز باشد.
تراکتور با انگیزه برد و رؤیای تساوی سرخابی
در آخرین دیدار روز، تیم تراکتور که با ۱۶ امتیاز در رتبه پنجم قرار دارد، میزبان استقلال خوزستان خواهد بود. تراکتور یکی از بهترین خطوط حمله لیگ را در اختیار دارد و با ۱۶ گل زده توانسته تفاضل گل قابل توجهی را ثبت کند. این آمار تیم تبریزی را در زمره یکی از خطرناکترین تیمهای هجومی فصل قرار داده است.
تراکتور در صورت کسب سه امتیاز این مسابقه، میتواند فاصله خود با سه تیم صدرنشین را کاهش دهد و حتی به رده چهارم نیز برسد. مدافع عنوان قهرمانی در صورت پیروزی منتظر بازی مهم دربی در روز جمعه میماند تا در صورت کسب تساوی سایه به سایه آنها برای تکرار قهرمانی بجنگد.
برنامه بازیهای امروز پنجشنبه ۱۳ آذرماه به شرح زیر است:
* خیبر خرمآباد - شمسآذر قزوین
* چادرملو اردکان- ذوبآهن اصفهان
* گلگهر سیرجان- پیکان تهران
* تراکتور - استقلال خوزستان
