پیروزی یک نیمه ای پیکان مقابل گل گهر

به گزارش خبرنگار مهر، تیمهای فوتبال گلگهر سیرجان و پیکان تهران در چارچوب هفته دوازدهم لیگ برتر، امروز پنجشنبه ١٣ آذر از ساعت ۱۶:۱۵ در ورزشگاه شهید سلیمانی سیرجان و با قضاوت علی بای به مصاف هم رفتند. این مسابقه که با میزبانی گلگهر و زیر نظر دو سرمربی جوان، مهدی تارتار در گلگهر و سعید دقیقی در پیکان برگزار شد، در پایان نیمه نخست با برتری یک بر صفر پیکان همراه بود.
گلگهر بازی را تهاجمیتر آغاز کرد و در دقایق ابتدایی با حملات از کنارهها و ارسالهای متعدد به دنبال ایجاد موقعیت روی دروازه پیکان بود، اما دفاع منظم شاگردان دقیقی اجازه ایجاد خطر جدی نداد. در ادامه جریان بازی، پیکان بهمرور پیشروی بیشتری پیدا کرد و با اتکا به ضدحملات سریع، چند بار خط دفاع گلگهر را تحت فشار قرار داد.
در دقیقه ۴۳ بازی، پیکان روی یک حمله سریع صاحب ضربه پنالتی شد. این ضربه را سجاد جعفری با دقت به گوشه دروازه فرستاد تا تیم مهمان با نتیجه یک بر صفر از میزبان پیش بیفتد.
پس از گل، گلگهر برای جبران فشار را افزایش داد اما سازمان دفاعی پیکان اجازه موقعیتسازی مؤثر به تیم تارتار نداد. نیمه دوم میتواند با توجه به عقبافتادن میزبان و نیاز هر دو تیم به امتیاز، جذابتر و هجومیتر دنبال شود.
