  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۱۲ آذر ۱۴۰۴، ۱۶:۳۴

سرپرست کمیته داوران: انتخاب داور دربی کار سختی بود

سرپرست کمیته داوران: انتخاب داور دربی کار سختی بود

سرپرست کمیته داوران گفت: عملکرد خوب تیم‌های داوری در فصل جاری ستودنی است و برای دربی نیز گزینه‌های متعددی داشتیم اما ناچار به یک انتخاب بودیم.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، اسماعیل صفیری با اشاره به انتخاب داور دربی ۱۰۶ پایتخت بین پرسپولیس و استقلال در هفته دوازدهم لیگ برتر گفت: هر یک از بازی‌ها اهمیت خاص خودش را دارد. همانطور که دربی اهمیت دارد سایر دیدارهای هفته نیز حائز اهمیت است.

او افزود: جلسات کمیته داوران و بررسی تمام جوانب امر به این نتیجه رسیدیم که تیم داوری باتجربه ای را مثل سایر بازی‌های مهم انتخاب کند. در فصل جاری تلفیقی از داوران جوان و باتجربه استفاده می‌کنیم. انتخاب داور دربی واقعا سخت بود چون گزینه‌های زیاد خوبی داشتیم.

سرپرست کمیته داوران ادامه داد: داوران متعددی با توجه به عملکرد مطلوب خود در فصل جاری جزو نامزدهای داوری دربی بودند اما به هر حال هر بازی می‌تواند یک داور داشته باشد. ما در ادامه، بازی‌های مهم دیگری هم داریم که از تمام ظرفیت داوری استفاده می‌کنیم.

صفیری با اشاره به دوربین پخش زنده روی لباس داوری گفت: اتفاقات خیلی ویژه‌ای را در زمینه پخش خواهیم داشت که نوآوری جالبی در فوتبال کشور است. همه چیز شفاف پیش می‌رود و همین امر بسیار برای عدالت در مستطیل سبز، مهم است.

کد خبر 6677149

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها