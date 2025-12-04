  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۱۳ آذر ۱۴۰۴، ۱۷:۴۱

چادرملو صدر را دوست ندارد؛ یک امتیاز ارزشمند برای ذوب‌آهن

دیدار تیم‌های فوتبال چادرملو و ذوب آهن اصفهان نیز در حسرت گل زدن به اتمام رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های فوتبال چادرملو اردکان و ذوب‌آهن اصفهان از ساعت ۱۵:۳۰ امروز در هفته دوازدهم لیگ برتر به مصاف همدیگر رفتند که با تساوی بدون گل دو تیم همراه بود.

دومین تساوی بدون گل هفته در دومین بازی امروز در حالی رقم خورد که چادرملو فرصت داشت با پیروزی مقابل ذوب آهن بار دیگر در جمع بالانشینان باقی بماند اما شاگردان سعید اخباری با وجود روند بازی تهاجمی خود در نیمه دوم نتوانست گل بزند تا با ۱۸ امتیاز در رده چهارم بماند

ذوب آهن اصفهان هم با ۱۲ امتیاز به رتبه سیزدهم جدول در فصل ۱۴۰۵-۱۴۰۴ صعود کرد تا شاگردان قاسم حدادی فر یک امتیاز با ارزش خارج از خانه را کسب کنند و امیدوار به پیروزی در هفته‌های آینده برای خروج قطعی از منطقه باشد.

