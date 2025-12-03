  1. ورزش
۱۲ آذر ۱۴۰۴، ۱۶:۴۶

داوران هفته دوازدهم لیگ برتر مشخص شدند؛ VAR برای دربی ویژه شد

داوران هفته دوازدهم لیگ برتر فوتبال کشور در حالی مشخص شدند که اتاق VAR برای دربی با نفرات بیشتری روی عملکرد کاظمی نظارت خواهد داشت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، رقابت‌های هفته دوازدهم فصل جاری لیگ برتر در حالی روزهای ۱۳ و ۱۴ آذرماه در شهرهای مختلف پیگیری می‌شود که کمیته داوران اقدام به انتخاب تیم‌های داوری زیر برای هر یک از این دیدارها کردند:

پنجشنبه ۱۳ آذرماه ۱۴۰۴

* خیبر خرم‌آباد- شمس‌آذر قزوین
داور: بیژن حیدری کمک‌ها: بهزاد پناهی، امین قدیری و محمدعلی صلاحی ناظر: محمود رفیعی داورVAR: امیر ایار کمک: دانیال باشنده

* چادرملو اردکان - ذوب‌آهن اصفهان
داور: ایمان کهیش کمک‌ها: محمد هاشمی‌نسب، وحید سیفی و میثم صفاری ناظر: امبربهرام حسینی نقوی داورVAR: علی سام کمک: علیرضا مرادی

* گل‌گهر سیرجان- پیکان تهران
داور: علی بای کمک‌ها: حامد صفایی، سعید زیبا و غلامرضا ادیبی ناظر: یداله جهانبازی داورVAR: وحید زمانی کمک: کیوان علیمحمدی

* تراکتور تبریز- استقلال خوزستان
داور: احمد محمدی کمک‌ها: یعقوب حجتی، علیرضا طاهرخانی و سعاد وفاپیشه ناظر: اکبر بخشی‌زاده داورVAR: حسین امیدی کمک: میثم عباسپور

جمعه ۱۴ آذرماه ۱۴۰۴

* پرسپولیس- استقلال
داور: وحید کاظمی کمک‌ها: علی احمدی، بهمن عبداللهی، حسین زمانی ناظر: اسماعیل صفیری داور VAR: میثم حیدری کمک: امیرمحمد داودزاده و بیژن حیدری

* فولاد خوزستان - آلومینیوم اراک
داور: مرتضی منصوریان کمک‌ها: حسین مرادی، صادق رستمی و ناصر جنگی ناظر: آرمان اسعدی داورVAR: حامد سیری کمک: هادی علی نیافرد

* سپاهان اصفهان - فجرسپاسی شیراز
داور: حسن اکرمی کمک‌ها: دانیال باشنده، علیرضا ممبنی و رسول اولیایی ناظر: رضا سخندان داورVAR: غلامرضا ادیبی کمک: مهرداد خسروی

* ملوان بندرانزلی- مس رفسنجان
داور: سیدحسین حسینی کمک‌ها: هادی طوسی، اسماعیل احمدی و مهدی جبرئیلی ناظر: حسین طالقانی
داورVAR: شهاب محمدی کمک: مسعود حقیقی

