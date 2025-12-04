خبرگزاری مهر، گروه فرهنگ و ادب، زهرا اسکندری: سالروز وفات حضرت ام‌البنین (س) در تقویم رسمی کشور همواره با بزرگداشت مقام مادران و همسران شهدا همراه است؛ زنانی که در کنار نقش مادری و همراهی، سهمی تعیین‌کننده در شکل‌گیری فرهنگ مقاومت داشته‌اند و بسیاری از حماسه‌های دوران دفاع مقدس بدون ایستادگی و پشتیبانی آنان ممکن نبود. ادبیات پایداری نیز مملو از روایت‌هایی است که از رنج، وفاداری و مسئولیت‌پذیری این بانوان حکایت دارد؛ زنانی که همانند حضرت ام‌البنین (س) و حضرت زینب (س)، آگاهانه و با ایمان، فرزندان و همسران خود را در مسیر دفاع از سرزمین و ارزش‌ها همراهی کردند.

جایگاه مادران و همسران شهدا در نگاه رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز جایگاهی ویژه و ممتاز است. ایشان در سخنانی که ماهیت آن برگرفته از تجربه‌های اجتماعی و مطالعات میدانی درباره خانواده‌های شهداست، بارها بر نقش تأثیرگذار این زنان تأکید کرده‌اند. رهبر انقلاب می‌فرمایند: «بدانید امروز در هیچ جای دنیا زنانی مثل این مادران شهدای ما، که مادر دو شهید، مادر سه شهید، مادر چهار شهید باشند، نیستند. در جامعه ما، مادرانی با این خصوصیات که از پدرها بهتر و قوی‌تر و آگاهانه‌تر ایستادند، در این میدان بسیارند؛ این همان تربیت اسلامی است. این همان دامان پاک و مطهر و نورانی فاطمه زهرا (س) است.»

ایشان همچنین درباره نقش این مادران در شکل‌گیری شخصیت رزمندگان تأکید کرده‌اند: «اگر شهیدان ما با تأسی از اعمال و رفتار امام حسین (ع) درس فداکاری و وفاداری و از خودگذشتگی و شجاعت و شهامت آموختند… بی‌شک آموزگاری داشته‌اند به نام مادر که در دامان پرمهر او و در کلاس درس او به این مقام رسیدند.»

رهبر انقلاب نقش مادران و همسران شهدا را نه‌تنها در عرصه تربیت نسلی ایثارگر، بلکه در همراهی با جریان دفاع از کشور یادآور می‌شوند و می‌فرمایند این زنان، با الهام از الگوی رفتاری بانوان صدر اسلام، در دوران جنگ تحمیلی با لبیک به ولی‌فقیه، در صحنه همراهی و ایستادگی حضور مؤثر داشتند: «مادران شهدا، این شیرزنان ایران اسلامی، با الهام از رفتار شایسته حضرت زهرا (س) و ام‌البنین در دفاع از حریم ولایت، ثابت کردند در پیشگاه بانوی دو عالم رو سفید و سربلندند.»

توجه رهبر انقلاب به روایات این زنان تنها به بیان مواضع محدود نمی‌شود؛ مطالعه آثار مرتبط با خاطرات و تجربه‌های مادران و همسران شهدا و نگارش تقریظ بر این کتاب‌ها نشان می‌دهد که این روایت‌ها بخشی جدی از حافظه تاریخی جامعه و اسناد ارزشمند دفاع مقدس محسوب می‌شوند. بسیاری از کتاب‌های تقریظ‌شده ایشان، بیانگر نقش محوری زنان در پویایی نهضت مردمی دفاع مقدس است و از زاویه دید آنان به زندگی شهدا و شرایط جنگ می‌پردازد.

به مناسبت سالروز وفات حضرت ام‌البنین (س) و برای بازخوانی جایگاه مادران و همسران شهدا، این گزارش به مرور برخی از این آثار تقریظ‌شده اختصاص دارد؛ آثاری که از دل روایت‌های شخصی و خانوادگی، تصویری روشن از نقش زنان در مقاومت و پایداری ارائه می‌کنند و بخش قابل توجهی از تاریخ شفاهی جنگ را از زبان آنان ثبت کرده‌اند. قرار است در ادامه به معرفی این کتاب‌ها، محورهای اصلی روایت‌ها و نقش آن‌ها در انتقال تجربه‌های تاریخی دفاع مقدس پرداخته شود.

«تنها گریه کن» / اکرم اسلامی / انتشارات حماسه‌یاران

کتاب «تنها گریه کن» روایت زندگی اشرف سادات منتظری مادر شهید محمد معماریان است. در کتاب تنها گریه کن، تصویری کوتاه و مختصر اما پر معنا از یک عمر زندگی و فرمانبری و ولایت‌پذیری زنی را می‌خوانید که فرزندش را فدای پابرجا ماندن و استقلال این سرزمین نمود و خودش نیز در راه اسلام و انقلاب از هر چه در توان داشت فروگذار نکرد. بخشی از کتاب تنها گریه کن به مبارزات انقلابی خانم منتظری در قم و تهران می‌پردازد و نمایی کلی از سیمای زنی مجاهد را نشان می‌دهد که نقشی پررنگ و ستودنی در پیروزی انقلاب داشت. بخش دوم کتاب تنها گریه کن به خاطرات مادر از زمان جنگ و شهادت فرزند دلبندش محمد و همچنین فعالیت‌های این مادر برومند پس از جنگ و مشارکت‌های سازنده‌اش در کارهای خیر مردمی و اجتماعی اختصاص دارد.

متن تقریظ مقام معظم رهبری بر کتاب تنها گریه کن:

«با شوق و عطش، این کتاب شگفتی‌ساز را خواندم و چشم و دل را شستشو دادم. همه چیز در این کتاب، عالی است؛ روایت، عالی؛ راوی، عالی؛ نگارش، عالی؛ سلیقه تدوین و گردآوری، عالی و شهید و نگاه مرحمت سالار شهیدان به او و مادرش در نهایت علوّ و رفعت.. هیچ سرمایه معنوی برای کشور و ملّت و انقلاب برتر از اینها نیست.

سرمایه باارزش دیگر، قدرت نگارش لطیف و گویایی است که این ماجرای عاشقانه‌ی مادرانه به آن نیاز داشت.

اسفند ۱۳۹۹

«از نویسنده جداً باید تشکر شود»

«تب ناتمام» / زهرا حسینی مهرآبادی / انتشارات حماسه‌یاران

این اثر، بر اساس خاطرات شفاهی شهلا منزوی، مادر جانباز شهید حسین دخانچی نگاشته شده و مانند یک فیلم مستند عاطفی، شما را به سفری ۱۷ ساله در دل رنج و امید می‌برد.

داستان از روزهای کودکی حسین آغاز می‌شود، جایی که او نوجوانی پرجنب‌وجوش و عاشق وطن است. سال ۱۳۶۷، در عملیات بدر، حسین قطع نخاع می‌شود و زندگی‌اش برای همیشه دگرگون می‌گردد. اما این پایان نیست؛ بلکه آغاز یک حماسه مادرانه است. شهلا منزوی، با دستانی لرزان اما قلبی استوار، ۱۷ سال تمام، شبانه‌روز از حسین پرستاری می‌کند: از لحظات شادی‌های کوچک در میان دردهای طاقت‌فرسا، تا یادآوری‌های میدانی جنگ که حسین را به یک قهرمان واقعی تبدیل کرده.

متن تقریظ رهبر انقلاب اسلامی بر این کتاب به شرح زیر است:

«بسم الله الرّحمن الرّحیم

تصویر روشنی از درد و رنج جانگداز یک جانباز قطع نخاع و اندوه و تلاش بی‌پایان مادر صبور و پرتحمّل و دیگر کسانش در این کتاب ارائه شده است. به راوی و نویسنده باید آفرین گفت. سلام خدا بر حسین دخانچی شهید و بر مادر بردبار و داغدارش.»

«آخرین فرصت» / سمیرا اکبری / انتشارات به‌نشر

این اثر داستانی عمیق و انسان‌محور از زندگی شهید علی کسایی، مربی و مسئول عقیدتی سیاسی مرکز پیاده ارتش شیراز، را روایت می‌کند.

نویسنده در این کتاب با انجام چندین ماه مصاحبه با همسر شهید، به بررسی زندگی سراسر عشق و ایمان این زوج می‌پردازد.

شهید علی کسایی، که در ۱۴ آذر ۱۳۳۴ در شیراز متولد شد، با آرمان‌های انقلاب اسلامی و آموزش‌های مذهبی، زندگی‌اش را وقف ترویج قرآن و نهج البلاغه کرد. خطبه عقد او با امام خمینی (ره) و مراسم عروسی‌اش در روز عید غدیر، نمادی از زندگی پرمعنایش است. او در روز عروسی‌اش دعا کرد تا خداوند شهادتش را نیز در این روز مبارک قرار دهد.

متن تقریظ رهبری بر این کتاب بدین شرح است:

«این شهید عزیز از سرآمدانِ شهدا است. زندگی پرهیزگارانه، رفتار فداکارانه و سرانجام غبطه‌انگیز: شهادت دلاورانه و آگاهانه. گوارا باد این همه بر این بنده مخلص.. و درود خدا بر امام خمینی که انقلابش توانست چنین گوهرهای نفیسی را استخراج و تربیت کند. نگارش خوب نویسنده و اظهارات صریح و ساده راویِ رنج‌کشیده، از امتیازات کتاب است.»

«خانوم ماه» / ساجده تقی‌زاده / انتشارات به‌نشر

«خانوم ماه» نه‌فقط روایت زندگی یک زنِ شهید، بلکه قصه زنی تأثیرگذار است که با عشق و فداکاری، مسیر زندگی همسرش، خانواده‌اش و حتی جامعه را تغییر داد. این کتاب داستان زنی است که در بزنگاه‌های حساس تاریخ، از مقابله با گروه‌های منحرف پیش از انقلاب اسلامی تا همراهی با همسر شهیدش، نقشی بی‌بدیل ایفا کرد. اما «خانوم ماه» فراتر از یک زندگی‌نامه است؛ این کتاب روایتی عاشقانه، پاک و صادق از پیوندی عمیق است که قلب هر خواننده‌ای را تسخیر می‌کند.

متن تقریظ رهبر انقلاب اسلامی بر این کتاب به شرح زیر است:

«بسمه تعالی

این کتاب یکسره عشق و ایمان است. نگارنده تا توانسته با ادبیات شیوا و سلیقه رنگین خود، از این عشق و ایمان پرده برداری کرده است. ولی هرچه گویم عشق را شرح و بیان / چون به عشق آیم خجل باشم از آن.

آنچه باید با چشم دل ببینیم بیش از آن است که با چشم صورت خوانده‌ایم. لایه‌های پنهان را جور دیگر باید دید و فهمید. شاید صدای آسمانی حاج شیرعلی در هنگام خواندن دعای کمیل کمکی در این‌باره بکند یا اشک‌های همسر شهید بر روی سنگ مزارش. غصه‌های این بانو مرا غصه‌دار کرد، مثل غصه‌ها و قصه‌های همسران و مادران دیگر شهدای عزیز، حالات روحانی و معنوی شهید و داغدارانش را در بسیاری از موارد از پشت پرده اشک خواندم، چنانکه در زندگینامه‌های شهیدان دیگر.

آذر ۱۴۰۱»

«همسفر آتش و برف» / فرهاد خضری / انتشارات روایت‌فتح

یک رمان مستند و خاطره‌نگارانه عمیق که بر اساس روایت‌های شخصی فرحناز رسولی، همسر شهید سعید قهاری، نگاشته شده. این اثر، تصویری زنده و احساسی از بیش از ۲۵ سال زندگی مشترک این زوج را روایت می‌کند؛ از روزهای عاشقانه و پرتلاطم جوانی در دوران دفاع مقدس تا چالش‌های زندگی در سایه جنگ، تهدیدهای امنیتی، و بالاخره شهادت سردار قهاری.

متن تقریظ رهبر انقلاب اسلامی بر این کتاب به شرح زیر است:

«بسمه تعالی

این، کارِ نو و مبتکرانه‌ای در نگارش زندگی شهید و همسر شهید است؛ جذاب و اثرگذار.. در ترکیب زیبا و شیرینِ آن یقیناً ذهن و زبان شیرین راوی مؤثر بوده، ولی بی‌شک هنر نویسنده و خلاقیت و نوآوری او نیز نقش مهمّی داشته است. سلام خدا بر شهید قهاری و همسر صبور و دانا و شجاع او، و درود بر نویسنده خوش ذوق و هنرمند کتاب.

فروردین ۱۴۰۳»

«اسم تو مصطفاست» / راضیه تجار / انتشارات روایت فتح

در کتاب اسم تو مصطفاست، زندگی‌نامه داستانی شهید مصطفی صدرزاده را به روایت همسرش، سمیه ابراهیم‌پور را از زمانی که مصطفی و سمیه که یکی زاده شمال و دیگری زاده جنوب بود باهم در تهران آشنا شدند و پیمان عشق بستند تا زمانی که روح یکی آنقدر بزرگ شد تا دیگر در پوست خودش نگنجید و به معراج رفت را روایت می‌کند.

متن تقریظ رهبر انقلاب اسلامی بر این کتاب به شرح زیر است:

«بسمه تعالی

صفا، اخلاص، صِدق، ایثار، ترجیح رضای حضرت حق بر همه چیز، بر همه‌ی عشق‌ها و همه‌ی محبوبها.. اراده و عزم راسخ در راه خدا و عشق به اهل بیت علیهم السلام، نمایشگر بخشی از شخصیت ممتاز شهید عزیز مصطفی صدرزاده است. سلام خدا بر او، و بر همسر صبور و دیگر وابستگانش، نوشته خانم تجار، شیرین و پخته و مبتکرانه است.»

«دلتنگ نباش» / زینب مولایی / انتشارات روایت فتح

کتاب دلتنگ نباش حاصل مصاحبه‌های نویسنده کتاب (زینب مولایی) با همسر و نزدیکان شهید مدافع حرم روح‌الله قربانی است که از زبان همسر او زندگی این شهید بزرگوار را به تصویر می‌کشد.

متن تقریظ رهبر انقلاب بر کتاب دلتنگ نباش:

«بسمه تعالی

سلام و رضوان خدا بر شهید عزیز روح‌الله قربانی. از همسر شهید باید تشکر شود بخاطر فرستادن این کتاب و از ایشان و خانم مولایی بخاطر تدوین این اثر.

«بیست سال و سه روز» / سمانه خاکبازان / انتشارات روایت فتح

سیدمصطفی که از کودکی پسری آرام و نجیب بود، وقتی پای دفاع از حرم حضرت زینب (سلام‌الله) شد، خودش را به آب و آتش زد تا آموزش‌های سخت را بگذراند تا خودش را به سوریه برساند. سنگ‌اندازی فرماندهان و نارضایتی قلبی مادر را هم با لبخند همیشگی‌اش رفع کرد تا هم‌ردیف بهترین جوانان دهه هفتادی به کارزار مبارزه با داعش برساند.

عشق به او روزی نواختن موسیقی با ساز را هدیه داد و روزی چکاندن ماشه تفنگ.

متن تقریظ رهبر انقلاب بر این کتاب بدین شرح است:

«این شرح حال نیز برای امثال من غبطه‌انگیز و حسرت‌زا است. نور این جوان و امثال او چشم امثال مرا خیره می‌کند و ما را متوجه تاریکی‌هایی که در آن گرفتاریم می‌سازد. آفرین به آن انگیزه نجات‌بخش که سیدمصطفی‌ها را به چنین اوجی می‌رساند و مرحبا به صبر و توکلی که پدر و مادری را در فقدان چنین فرزندی آرامش می‌بخشد. خدا را سپاس که در دوران چنین انسان‌هایی زندگی می‌کنیم.»

«هواتو دارم» / رسول ملاحسنی / انتشارات شهید کاظمی

این کتاب زندگی شهید مدافع حرم مرتضی عبدالهی را روایت می‌کند؛ شهیدی که در سال ۱۳۹۶ در سوریه به شهادت رسید و پیش از آن در وصیتنامه‌اش به بیان نظراتی درباره مزار خود پرداخته بود. او که قبلاً مزارش را مشخص کرده بود و نمی‌خواست سنگ مزار داشته باشد در وصیتنامه‌اش گفت: به دلیل بازگشت پیکرم شرمنده امام حسین (ع) هستم، دیگر نمی‌خواهم شرمنده حضرت زهرا (س) باشم.

متن تقریظ مقام معظم رهبری بدین شرح است:

«این نیز جلوه‌ای دیگر از رویش‌های انقلاب است: جوان دلاوری با عقلانیّت دهه ۹۰ و احساسات دهه ۶۰.. مصداق: الیه یصعد الکلم الطیب و العمل الصالح یرفعه.. با جهادی در بهترین راه و سرانجامی برترین سرانجام.. هنیئاً لأرباب النعیم نعیمُهم.. معرفت و صبر راوی (همسر شهید) در خور ستایش است.. گرامی و سربلند باد.»

«خاتون و قوماندان» / مریم قربانزاده / انتشارات ستاره‌ها

خاتون و قوماندان، روایت زندگی ام‌البنین حسینی همسر شهید علیرضا توسلی (ابوحامد) فرمانده لشکر فاطمیون است.

علیرضا توسلی معروف به ابوحامد ۱ مهر ۱۳۴۱ در افغانستان به دنیا آمد و ۹ اسفند ۱۳۹۳ در سوریه، شهر درعا شهید شده است. فرمانده و بنیانگذار لشکر فاطمیون بود. او تمام زندگی‌اش را رزمنده بود و در جبهه‌ها جنگید. با شروع جنگ ایران و عراق به کردستان رفته و بیش از یک سال در آن منطقه حضور داشت. وقتی جنگ ایران و عراق به پایان رسید، برای جنگ با ارتش شوروی به افغانستان رفت و دوباره در سال ۷۴، زمانی که نیروهای طالبان در افغانستان روی کار آمده بودند، دوباره به افغانستان رفت. در این میان با ام البنین ازدواج کرد. این ازدواج یک پسر به نام حامد و دو دختر برای آن‌ها به ارمغان آورد.

وقتی بحران سوریه، آغاز شد، او در تاریخ ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۲ راهی سوریه شد و یک سال بعد در نبرد با جبهه النصره شهید شد. آرامگاه او در مشهد است.

متن تقریظ رهبر انقلاب اسلامی بر این کتاب به شرح زیر است:

«بسمه تعالی

سلام خدا بر شهید عزیز، علیرضا توسّلی، مجاهد مخلصِ فداکار و بر همسر پرگذشت و صبور و فرزانه‌ی او خانم امّ البنین.

حوادث مربوط به مهاجران افغان را که در این کتاب آمده است از هیچ منبع دیگری که به این اندازه بتوان به آن اطمینان داشت دریافت نکرده‌ام. برخی از آنها جداً تاثرانگیز است، ولی از سوی دیگر، حرکت جهادی فاطمیون افتخاری برای آنها و همه‌ی افغان‌ها است.»

«مجید بربری» / کبری خدابخش دهقی / انتشارات دارخوین

این کتاب در برگیرنده خاطرات شهید مدافع حرم مجید قربانخانی است. این شهید را باید «حُر» مدافعان حرم نامید چرا که وی تا یک سال قبل از شهادت مسیر زندگیش روند دیگری را طی می‌کرده ولی مسائل و ارتباطاتی باعث تغییر مسیر زندگی وی می‌شود و نهایتاً در خان‌طومان آسمانی شده است.

متن تقریظ مقام معظم رهبری بر کتاب مجیدبربری

«اینجا فطرتی پاک را، دلی روشن را، دستی خدمتگزار به ضعیفان را می‌بینیم که رشته‌ای از انوار خورشید حسینی، آنها را در خط نورانی جهاد و شهادت، به کار می‌اندازد و دارنده آنها را به اوج می‌رساند. مجید قربانخانی مصداق آیه‌ی: فَمَن یُرد الله ان یهدیه یشرح صدره للإسلام است. او لایق این عروج بوده و دل با صفا و روح با مرام او ظرفیت آن را داشته است.. گوارایش باد و الحقنا الله به انشاالله

تیر ماه ۴۰۲

خانواده‌ی این شهید عزیز را در اینجا از نزدیک زیارت کردم.»

«مهاجر سرزمین آفتاب» / حمید حسام / انتشارات سوره‌مهر

مهاجر سرزمین آفتاب زندگینامه شنیدنی و تأثربرانگیز مادر شهید و بانوی ژاپنی مسلمان، خانم کونیکو یامورا است. کتاب دربردارنده خاطرات بانویی ژاپنی با نام اصلی کونیکو یامورا است که پس از اسلام آوردن در پی ازدواج با مردی ایرانی، اسم قرآنی «سبا» را برای خود برگزید. این خاطرات و گوش سپردن بدان برای هر ایرانی مسلمانی جالب توجه و سرشار از نکات لطیف است.

متن تقریظ رهبر انقلاب اسلامی بر این کتاب به شرح زیر است:

«بسم الله الرّحمن الرّحیم

سرگذشت پرماجرا و پرجاذبه این بانوی دلاور، که با قلم رسا و شیوای حمید حسام نگارش یافته است، جدّاً خواندنی و آموختنی است. من این بانوی گرامی و همسر بزرگوار او را سال‌ها پیش در خانه‌شان زیارت کردم. خاطره آن دیدار در ذهن من ماندگار است. آن روز جلالت قدر این زن و شوهر با ایمان و با صداقت و با گذشت را مثل امروز که این کتاب را خوانده‌ام، نمی‌شناختم؛ تنها گوهر درخشانِ شهید عزیزشان بود که مرا مجذوب می‌کرد. رحمت و برکت الهی شامل حال رفتگان و ماندگان این خانواده باد

اردیبهشت ۱۴۰۱

ساخت فیلم بر اساس زندگی خانم بابائی حرکت مهم و مؤثری در جهت معرفی و آبروبخشیدنِ به خانواده‌ی اسلامی و مرد مسلمان است، و نباید از آن غفلت شود.»

«گلستان یازدهم» / بهناز ضرابی زاده / انتشارات سوره‌مهر

این کتاب به خاطرات زهرا پناهی روا اختصاص دارد، او همسر شهید سردار علی چیت‌سازیان است.

متن تقریظ این کتاب به این شرح است:

«این روایتی شورانگیز است از زندگی سراسر جهاد و اخلاصِ مردی که در عنفوان جوانی به مقام مردان الهی بزرگ نائل آمد و هم در زمین و هم در ملأ اعلیٰ به عزّت رسید.. هنیئاً له. راوی شریک زندگی کوتاه او نیز صدق و صفا و اخلاص را در روایت معصومانه خود بروشنی نشان داده است. در این میان، قلم هنرمند و نگارش آکنده از ذوق و لطف نویسنده است که به این همه، جان داده است. آفرین بر هر دوبانو؛ راوی و نویسنده کتاب.»‌

«دختر شینا» / بهناز ضرابی زاده / انتشارات سوره مهر

«کتاب دختر شینا» عاشقانه‌ای از دوران جنگ است که نویسنده آن را از «خاطرات قدم خیر محمدی کنعان همسر سردار شهید حاج ستار ابراهیمی هژیر» گردآوری و به صورت رمان به نگارش درآورده است. «سردار شهید ستار ابراهیمی» یکی از شهیدان والا مقام استان همدان بود که در عملیات والفجر ۸ به درجه رفیع شهادت رسید. «دختر شینا» نیز از مجاهدت و ایستادگی زنان، پابه‌پای مردان سخن می‌گوید اما این روندی نیست که از ابتدای داستان با آن مواجه هستیم. بانوی قصه که هنگام ازدواج تنها چهارده سال سن داشت آرام آرام به این صلابت دست پیدا می‌کند. او در ابتدا برخلاف بسیاری از همسران ایثارگر که شوهران خود را از لحاظ روانی برای جهاد و دفاع از انقلاب آماده می‌کردند، اما او از اول مجاهد نبود، از اول از آن زن‌های قوی و با اراده نبود که شوهرش را آماده کند و بفرستد تا انقلاب کند و بجنگد اصلاً مخالف انقلابی شدن شوهرش بود، ضعیف بود و ناز پرورده و جذابیت این داستان در سیر قوی شدن این دختر است.

متن تقریظ رهبری به این شرح است:

«رحمت خدا بر این بانوی صبور و باایمان؛ و بر آن جوان مجاهد و مخلص و فداکاری که این رنج‌های توانفرسای همسر محبوبش نتوانست او را از ادامه‌ی جهاد دشوارش باز دارد. جا دارد از فرزندان این دو انسان والا نیز قدردانی شود.»

«پاییز آمد» / گلستان جعفریان / انتشارات سوره‌مهر

روایت فخرالسادات موسوی که در داستان فخری خطاب می‌شود، دارای ویژگی‌ای ستودنی و منحصربه‌فرد است چون زنده‌یاد شهید احمد یوسفی از دید او نه یک شخصیت فرازمینی، بلکه فردی عادی است. در اینجا ردپایی از معصومیت بی‌خط و خشی که با تصویر اغراق‌آمیز رسانه‌ها به شهیدان نسبت داده می‌شود نمی‌بینید. مرد زندگی فخری قبل از هر چیز همسر، دوست و همراه او بود.

آن‌ها در کنار هم با چالش‌های زندگی تمام زوج‌های جوان مواجه شدند، برای عزیزان از دست رفته در جنگ عزاداری کرده و به سعادتشان غبطه خوردند.

متن تقریظ مقام معظم رهبری بر کتاب پاییز آمد بدین شرح است:

«عشقی آتشین، عزمی پولادین و ایمانی راستین چهره‌نگار زندگی این دو جوان است که با نگارشی زیبا و رسا در این کتاب تصویر شده است. این نیز از همان روایات صادقانه است که شنیدن و خواندن آن امثال این حقیر را خجالت‌زده می‌کند و فاصله نجومی‌شان با این مجاهدان واقعی را آشکار می‌سازد.

آذر ۱۴۰۱»

«دختر قالی‌باف» / داوود حسین‌زاده / انتشارات شاهد

این کتاب زندگی شهید گلاب‌علی حسین‌زاده، از شهدای جهادگر جامعه کارگری کشور و همسر صبور او را روایت می‌کند. در ابتدا تمرکز کتاب بر روایت مصائب همسر شهید بود، اما در ادامه نگارش، روایت زندگی پدر شهید نیز به آن افزوده شد.

متن تقریظ مقام معظم رهبری بر این کتاب، ضمن تقدیر از صبر و مقاومت بانوی معرفی شده بدین شرح است:

«فضل و صلوات خداوند بر بانوی صبور و مقاوم که در این کتاب معرفی شده است.»