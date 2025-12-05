مدیریت قوی و کار جهادی از راهبردهای بهبود وضعیت اقتصادی و معیشتی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید عمران حسینی نسب در خطبه‌های نماز جمعه با اشاره به خلقت زمینی و جسمی حضرت زهرا (س) گفت: وجود گهربار پیامبر اسلام (ص) برای فراهم نمودن زمینه و ظرفیت لازم برای دریافت نزول حضرت زهرا (س) از عرش به فرش، به‌چهل روز عبادت ویژه مأمور می‌گردد. عظمت این منقبت آن‌جا روشن می‌شود که حضرت موسی (ع) نیز برای آوردن تورات به چهل روز عبادت مأمور شده بود.

خطیب جمعه سلطانیه با بیان اینکه حضرت زهرا (س) با همه عظمتی که دارد، الگوی کامل، جامع و بی نظیر برای زن مسلمان است. حضرت زهرا (س) مادری، همسرداری، فرزندپروری، عبادت و بندگی، سیاست و مجاهدت و حضور تاریخی را همزمان داشت و هیچکدام را فدای دیگری نکرد،افزود: قرآن در کمال انسانی و معنوی زن را برابر با مرد می‌داند و برخی از احکام اسلامی مختص زن از جمله حجاب برای حفظ کرامت زنان و دختران است.

حسینی نسب با بیان اینکه دین اسلام خانواده را نیز کانون ابراز محبت قرار داده است، تا تحکیم خانواده را حفظ کند،ادامه داد: در مورد خانواده دو جریان و گروه وجود دارد؛ یک گروه خانواده گرا هستند و یک گروه خانواده ستیز. یک گروه می‌خواهند خانواده را متلاشی کنند، یک گروه برای حفظ بنیان خانواده تلاش می‌کنند.

امام جمعه سلطانیه گفت: شیطان و شیطان صفتان تلاش می‌کنند، حریم مقدس خانواده از بین برود، بین زن و شوهر اختلاف ایجاد شود. خانواده مفهوم نداشته باشد. ازدواج سفید، ارتباط با نامحرم، کشف حجاب و بی حجابی با هدف آسیب زدن به حریم خانواده است. ولی در برابر انبیا و اوصیاء بنیانگذاران کانون گرم خانواده و پرچم‌دار خانواده‌گرایی هستند.

حسینی نسب با اشاره به روایتی از پیامبر (ص) که می‌فرماید «مرد اگر به همسرش بگوید من تو را دوست دارم این جمله هیچ گاه از دلش پاک نمی‌شود، افزود: ابراز محبت در خانه و خانواده، حریم خانواده را از هر آسیبی از جمله اختلاف و طلاق حفظ می‌کند.

زنان ایرانی بعد از انقلاب اسلامی با حفظ حجاب و هویت اسلامی، در عرصه‌های مختلف به پیشرفت‌های بی‌سابقه دست یافته‌اند

خطیب جمعه سلطانیه گفت: بر خلاف ادعای غرب، حجاب و پوشش اسلامی مانع پیشرفت نیست. زنان ایرانی بعد از انقلاب اسلامی با حفظ حجاب و هویت اسلامی، در عرصه‌های علمی، پژوهشی، ورزشی، سیاسی و جهادی به پیشرفت‌های بی‌سابقه و تاریخی دست یافته‌اند که در هیچ دوره‌ای از تاریخ ایران مشابه آن دیده نشده است و تجربه موفق ایران اسلامی، ادعای غرب را باطل کرده است.

وی با اشاره به مسئله اسراف و با بیان اینکه مسئله اسراف را از چند جهت می‌توان بررسی کرد، گفت: اسراف در انرژی (برق، گاز، بنزین) و آب و نان و.... از لحاظ دینی و اخلاقی، گناه و حرام است و برکت زندگی را از بین می‌برد. از لحاظ اجتماعی اسراف موجب تجمل گرایی، چشم و چشمی و مصرف گرایی می‌شود. از لحاظ اقتصادی، موجب سرمایه گذاری پر هزینه، افزایش قیمت‌ها، وابستگی به واردات و تهدید امنیت غذایی می‌شود.

حسینی نسب ادامه داد: برخی کشورهای اروپایی و آسیایی با واقعی سازی قیمت‌ها، کنتورهای هوشمند، تجهیزات کاهنده مصرف و وضع قانون ممنوعیت دورریز غذا و آموزش عمومی توانسته اند، مصرف را کاهش دهند.

امام جمعه سلطانیه با بیان اینکه متأسفانه با اینکه مبتلا به گرانی و تورم هستیم با این حال مبتلا به اسراف هم شده ایم، گفت: در مواد غذایی به اندازه ۱۰ کشور اروپایی دورریز داریم که غذای حدود چندین میلیون نفر است و در انرژی هم همینطور بطوری که پاکستان از همسایگان ایران که حدوداً سه برابر ایران جمعیت دارد، یعنی ایران حدوداً ۸۶ میلیون نفر، و پاکستان ۲۵۰ میلیون، اما مصرف انرژی در ایران سه برابر پاکستان است.

اجتناب از اسراف از عوامل بهبود اقتصاد است

وی با بیان اینکه اجتناب از اسراف از عوامل بهبود اقتصاد است، افزود: البته علاوه بر دوری از اسراف، مدیریت قوی و کار جهادی و اقدام عملی بجای تکرار مشکلات برای مردم و ثبات بازار از راهبردهای بهبود وضعیت اقتصادی و معیشتی است و قطعاً مشکلات با استفاده از ظرفیت جوانان انقلابی حل می‌شود.

خطیب جمعه سلطانیه با گرامیداشت ۱۶ آذر روز دانشجو و شهادت سه دانشجوی معترض به سیاست‌های آمریکا و انگلیس و احیای روابط با انگلیس و سفر معاون وقت رئیس جمهور آمریکا به ایران خصوصاً بعد از کودتای ۲۸ مرداد سال ۱۳۳۲ در بازگرداندن شاه به قدرت گفت: فریاد مرگ بر آمریکای دانشجویان در آن روز این شعار را در تاریخ ایران ثبت کرد تا نشانگر بغض مردم ایران نسبت به جنایات آمریکا شود.

امام جمعه سلطانیه ادامه داد: جنبش دانشجویی، در آن روز عمق بصیرت و روحیه استکبارستیزی ملت ایران را به نمایش گذاشت و نشان داد که حتی در اوج شرایط خفقان، ملت ایران زنده است و با استکبارگری و استثمارگری مبارزه می‌کند.

حسینی نسب با بیان اینکه البته نام دانشجو و حرکت انقلابی او به این مقطع تاریخی محدود نیست بلکه ۲۶ سال بعد و در ۱۳ آبان سال ۵۸ با تسخیر لانه جاسوسی آمریکا برگ دیگری از استکبارستیزی و انقلابی‌گری خود را به نمایش گذاشتند، ادامه داد: امروز نیز جنبش دانشجویی ادامه‌دهنده قدرت نظام در محیط دانشگاه‌ها و یکی از بازوهای اصلی انقلاب اسلامی است و به‌دلیل هویت استکبارستیزانه خود موظف است پرچم عزت و اقتدار ایران را بالا نگه دارد.