به گزارش خبرنگار مهر، کارنامه و نتایج اولیه آزمون دکتری تخصصی و دکتری پژوهشی (Ph.D) رشته‌های علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی، داروسازی و دندانپزشکی ۱۴۰۴ اعلام شده است و همزمان انتخاب رشته داوطلبان واجد شرایط نیز از چهارشنبه ۱۲ آذرماه آغاز شده است.

آزمون دکتری تخصصی و دکتری پژوهشی (Ph.D) رشته‌های علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی، داروسازی و دندانپزشکی سال ۱۴۰۴ در روز ۸ آبان ۱۴۰۴ با حضور ۸ هزار و ۱۶۵ داوطلب زن و ۴ هزار و ۳۲۱ داوطلب مرد در ۶۳ رشته امتحانی و ۳۴ حوزه امتحانی برگزار شد. پس از برگزاری آزمون، کلید اولیه ۱۱ آبان و کلید نهایی ۲۶ آبان ۱۴۰۴ منتشر شد.

کارنامه علمی به همراه نتایج اولیه آزمون دکتری تخصصی و دکتری پژوهشی (Ph.D) رشته‌های علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی، داروسازی و دندانپزشکی سال ۱۴۰۴ از چهارشنبه ۱۲ آذرماه ۱۴۰۴ در سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی منتشر شده است.

انتخاب رشته / محل نیز همزمان با انتشار دفترچه راهنمای ثبت نام از چهارشنبه ۱۲ آذر آغاز شده و تا یکشنبه ۱۶ آذر از طریق سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی ادامه دارد.

داوطلبان مجاز به انتخاب رشته / محل پس از مطالعه دقیق دفترچه راهنمای انتخاب رشته و آگاهی از ظرفیت دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی باید در زمان مقرر از طریق سامانه اینترنتی مرکز سنجش آموزش پزشکی با وارد کردن کد ملی و شماره تلفن همراه نسبت به انتخاب رشته / محل‌های مورد نظر خود اقدام کنند.

همچنین داوطلبان باید برای ارسال مدارک و سوابق آموزشی و پژوهشی خود، در بازه زمانی شنبه ۱۵ آذر تا چهارشنبه ۱۹ آذر با مراجعه به سامانه اینترنتی مرکز سنجش نسبت به این کار اقدام کنند.

ظرفیت پذیرش آزمون دکتری تخصصی و دکتری پژوهشی (Ph.D) رشته‌های علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی، داروسازی و دندانپزشکی سال ۱۴۰۴ در مجموع تعداد ۲ هزار و ۱۶۹ نفر است.

جدول ظرفیت پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی (Ph.D) رشته‌های علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی براساس رشته سال ۱۴۰۴

ردیف رشته دانشگاه های علوم پزشکی و موسسات آموزش عالی پذیرنده ظرفیت عادی ظرفیت شهریه پرداز ۱ اپیدمیولوژی شیراز/ اصفهان/ یزد/ شهیدبهشتی/ کرمانشاه/ کرمان/ تهران/ همدان/ ایران ۲۳ نفر ۱۰ نفر ۲ اخلاق پزشکی تهران/ شهیدبهشتی/ شیراز / قم/ ایران ۱۵ نفر ۸ نفر ۳ ارتز و پروتز اصفهان/ ایران/ علوم توانبخشی ۵ نفر ۳ نفر ۴ ارگونومی تبریز/ تهران ۶ نفر ۲ نفر ۵ اقتصاد سلامت ایران/ تبریز/ مشهد/ تهران/ اصفهان/ کرمان ۱۵ نفر ۷ نفر ۶ انفورماتیک پزشکی ارومیه/ ایران/ شهیدبهشتی/ کرمان/ مشهد/ تهران ۱۲ نفر ۶ نفر ۷ انگل شناسی پزشکی تربیت مدرس/ شهیدبهشتی/ شیراز/ اصفهان/ تهران ۱۴ نفر ۵ نفر ۸ ایمنی شناسی پزشکی تهران/ تربیت مدرس/ شیراز/ اصفهان/ اهواز/ مازندران/ مشهد ۱۹ نفر ۷ نفر ۹ آمار زیستی تربیت مدرس/ اصفهان/ شیراز/ شهیدبهشتی/ کرمان/ مشهد/ همدان ۱۵ نفر ۷ نفر ۱۰ آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت تربیت مدرس/ شیراز/ اصفهان/مشهد/ یزد/ شهیدبهشتی/ تبریز/ بندرعباس/ تهران/ همدان/ ایران/ آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات ۲۲ نفر ۲۰ نفر ۱۱ آموزش پزشکی اصفهان/ ایران/ تهران/ شهیدبهشتی/ شیراز ۱۰ نفر ۵ نفر ۱۲ آینده پژوهی سلامت کرمان ۲ نفر یک نفر ۱۳ باکتری شناسی پزشکی شیراز/ گلستان/ انستیتوپاستور ایران/ تربیت مدرس/ تهران/ کاشان/ کرمانشاه/ شهیدبهشتی ۲۷ نفر ۱۱ نفر ۱۴ بهداشت باروری ایران/ یزد/ شاهرود/ اصفهان/ مشهد/ شهیدبهشتی/ تهران/ اهواز ۲۱ نفر ۱۰ نفر ۱۵ بهداشت حرفه‌ای و ایمنی کار تربیت مدرس/ شیراز/ اصفهان/ اهواز /شهیدبهشتی/ تهران/ ایران/ همدان ۲۲ نفر ۷ نفر ۱۶ بهداشت و ایمنی مواد غذایی شیراز/ شهیدبهشتی/ تبریز/ تهران ۹ نفر ۴ نفر ۱۷ بینایی سنجی ایران/ مشهد ۴ نفر ۲ نفر ۱۸ بیوشیمی بالینی اصفهان/ اهواز/ تربیت مدرس/ شیراز/ مشهد/ یزد/ تهران/ کرمانشاه/ همدان/ ارومیه ۲۸ نفر ۱۰ نفر ۱۹ بیولوژی تولید مثل اصفهان/ همدان/ شیراز/ ایران/ تبریز/ تهران/ پژوهشگاه ابن سینا جهاددانشگاهی/ شهیدبهشتی/ یزد ۱۵ نفر ۱۱ نفر ۲۰ بیولوژی و کنترل ناقلین بیماری‌ها تهران/ شیراز ۶ نفر ۳ نفر ۲۱ پرستاری تربیت مدرس/ شیراز/ اهواز/ گیلان/ شهیدبهشتی/ کرمانشاه/ بوشهر/ تهران/ ایران/ کاشان/ ارومیه/ بقیه الله (عج)/ دانشگاه آزاد اسلامی تهران/ اصفهان/ مشهد/ گلستان/ ارتش/ علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی/ شهیدبهشتی/ بیرجند/ کرمان/ تبریز/ همدان/ لرستان/ سمنان/ گناباد/ زاهدان/ رفسنجان/ دانشگاه آزاد اسلامی خوراسگان/ قزوین/ ایلام/ مازندران/ زنجان/ شهرکرد ۱۲۵ نفر ۶۱ نفر ۲۲ پزشکی مولکولی زنجان/ شیراز/ اصفهان/ قزوین/ مشهد/ گلستان/ شهرکرد/ یزد/ شهیدبهشتی/ بیرجند/ تبریز/ تهران/ همدان/ ایران/ کردستان ۳۰ نفر ۱۶ نفر ۲۳ تاریخ علوم پزشکی مازندران/ ایران/ تهران ۹ نفر ۳ نفر ۲۴ تکنولوژی آموزشی در علوم پزشکی مشهد ۲ نفر یک نفر ۲۵ توکسین‌های میکروبی بقیه الله (عج) یک نفر ۳ نفر ۲۶ خون شناسی آزمایشگاهی و علوم انتقال خون تهران/ شهیدبهشتی/ موسسه عالی انتقال خون/ ایران/ تربیت مدرس/ کرمان ۱۸ نفر ۱۲ نفر ۲۷ روانشناسی بالینی ارتش/ ایران/ زنجان/ شهیدبهشتی/ علوم توانبخشی/ کرمانشاه ۲۲ نفر ۷ نفر ۲۸ روانشناسی نظامی بقیه الله (عج) یک نفر ۲ نفر ۲۹ زیست پزشکی سامانه‌ای انستیتو پاستور ایران ۳ نفر یک نفر ۳۰ زیست فناوری پزشکی زنجان/ شیراز/ مشهد/ گلستان/ فسا/ انستیتو پاستور ایران/ شهیدبهشتی/ شهرکرد/ تربیت مدرس/ تبریز/ تهران/ همدان/ ایران/ سمنان/ بقیه الله (عج) ۳۴ نفر ۲۳ نفر ۳۱ ژنتیک پزشکی تربیت مدرس/ اصفهان/ اهواز/ مشهد/ یزد/ شهیدبهشتی/ بندرعباس/ تهران ۲۳ نفر ۱۳ نفر ۳۲ سالمند شناسی علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی/ تبریز/ ایران ۹ نفر ۵ نفر ۳۳ سلامت و رفاه اجتماعی اصفهان / علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی ۶ نفر ۲ نفر ۳۴ سلامت در بلایا و فوریت‌ها شیراز/ اصفهان/ ارتش/ علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی/ یزد/ شهیدبهشتی/ کرمان/ تهران/ ایران/ بقیه الله (عج) ۲۱ نفر ۱۲ نفر ۳۵ سیاستگذاری سلامت ایران/ تبریز/ تهران/ کرمان ۹ نفر ۴ نفر ۳۶ سیاست‌های غذا و تغذیه شهیدبهشتی/ تهران ۳ نفر ۳ نفر ۳۷ شنوایی شناسی ایران/ تهران/ شهیدبهشتی/ علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی ۸ نفر ۴ نفر ۳۸ طب سنتی ایرانی قم/ اراک/ زنجان/ شیراز/ اصفهان/ مشهد/ گلستان/ فسا/ سبزوار/ مازندران/ یزد/ شهیدبهشتی/ کرمانشاه/ بیرجند/ کرمان/ تبریز/ تهران/ همدان/ ایران/ بابل/ شاهد ۴۷ نفر ۳۴ نفر ۳۹ طب سوزنی مشهد ۴ نفر ۲ نفر ۴۰ علوم اعصاب مازندران/ شهیدبهشتی/ مشهد/ گلستان/ کرمان/ تبریز/ شاهرود/ همدان/ شیراز/ تهران/ ایران/ بقیه الله (عج) ۲۳ نفر ۱۴ نفر ۴۱ علوم تشریحی تربیت مدرس/ شیراز/ اصفهان/ اهواز/ مشهد/ گیلان/ شهیدبهشتی/ کرمانشاه/ کرمان/ تبریز/ تهران/ همدان/ ایران/ بقیه الله (عج) ۳۱ نفر ۱۷ نفر ۴۲ علوم تغذیه شیراز/ اصفهان/ اهواز/ مشهد/ شهیدبهشتی/ کرمانشاه/ تبریز/ تهران/ ایران/ یزد/ ارومیه ۳۱ نفر ۲۲ نفر ۴۳ علوم سلولی کاربردی تبریز/ سمنان/ تربیت مدرس/ قم/ کاشان/ گلستان/ شیراز/ تهران/ جهاد دانشگاهی پژوهشگاه رویان/ مازندران ۱۹ نفر ۱۲ نفر ۴۴ علوم و صنایع غذایی (کنترل کیفی بهداشتی) تبریز/ شهیدبهشتی ۶ نفر ۲ نفر ۴۵ علوم و فناوری‌های تصویربرداری پزشکی (گرایش سلولی مولکولی) ایران ۲ نفر یک نفر ۴۶ علوم و فناوری‌های تصویربرداری پزشکی (گرایش تصویربرداری عصبی) اصفهان/ تهران ۴ نفر ۲ نفر ۴۷ فارماکولوژی شیراز/ اصفهان/ مشهد/ شهیدبهشتی/ تبریز/ تهران/ ایران/ زنجان ۲۴ نفر ۷ نفر ۴۸ فیزیک پزشکی شیراز/ اصفهان/ اهواز/ تربیت مدرس/ مشهد/ شهیدبهشتی/ تبریز/ تهران/ ایران ۱۸ نفر ۹ نفر ۴۹ فیزیوتراپی تربیت مدرس/ شیراز/ تبریز/ تهران/ اهواز/ مشهد/ علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی/ شهیدبهشتی/ ایران/ بابل/ سمنان ۲۳ نفر - ۵۰ فیزیولوژی پزشکی تربیت مدرس/ اهواز/ شیراز/ تهران/ سمنان/ اصفهان/ کرمان/ بقیه الله (عج) ۲۴ نفر ۱۲ نفر ۵۱ فیزیولوژی ورزشی کرمان/ بقیه الله (عج) ۴ نفر ۴ نفر ۵۲ قارچ شناسی پزشکی اهواز/ تربیت مدرس/ تهران/ شیراز/ مازندران ۱۳ نفر ۵ نفر ۵۳ کار درمانی ایران/ علوم توانبخشی/ شهیدبهشتی ۶ نفر ۳ نفر ۵۴ کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی اصفهان/ ایران/ تهران ۹ نفر ۲ نفر ۵۵ گفتار درمانی اهواز/ علوم توانبخشی/ تهران/ ایران ۸ نفر ۴ نفر ۵۶ مامایی تهران/ شیراز/ اهواز/ تبریز/ مازندران/ همدان/ گلستان/ اصفهان ۲۶ نفر ۱۰ نفر ۵۷ مددکاری اجتماعی علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی ۳ نفر یک نفر ۵۸ مدیریت اطلاعات سلامت شیراز/ اصفهان/ مشهد/ تبریز/ تهران/ ایران/ کاشان/ شهیدبهشتی ۱۶ نفر ۸ نفر ۵۹ مدیریت خدمات بهداشتی درمانی شیراز/ اصفهان/ مشهد/ کرمان/ تبریز/ تهران/ ایران/ دانشگاه آزاداسلامی ساری/ دانشگاه آزاداسلامی شیراز/ دانشگاه آزاداسلامی علوم و تحقیقات/ دانشگاه آزاداسلامی تهران جنوب/ دانشگاه آزاد اسلامی تهران/ دانشگاه آزاد

اسلامی تهران شمال/ بقیه الله (عج) ۲۳ نفر ۴۱ نفر ۶۰ مطالعات اعتیاد شاهرود/ زنجان/ کاشان/ ایران/ تهران ۱۴ نفر ۶ نفر ۶۱ مشاوره توانبخشی علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی ۲ نفر یک نفر ۶۲ مهندسی بافت شهیدبهشتی/ ایران/ دانشگاه آزاداسلامی تهران/ اصفهان/ شیراز/ مشهد/ تربیت مدرس/ فسا/ همدان/ شاهرود/ شهرکرد/ مازندران/ کرمانشاه/ جهاد دانشگاهی پژوهشگاه رویان ۲۸ نفر ۲۳ نفر ۶۳ مهندسی بهداشت محیط تربیت مدرس/ زنجان/ شیراز/ اصفهان/ اهواز/ مشهد/ شهرکرد/ مازندران/ یزد/ شهیدبهشتی/ کرمانشاه/ تبریز/

تهران/ همدان/ کردستان/ کاشان/ ایران ۳۵ نفر ۱۵ نفر ۶۴ مهندسی پزشکی – بیوالکتریک اصفهان/ تهران/ شهیدبهشتی ۹ نفر ۳ نفر ۶۵ مهندسی پزشکی – رباتیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین / تهران ۳ نفر ۷ نفر ۶۶ نانوفناوری پزشکی شهیدبهشتی/ ایران/ دانشگاه آزاد اسلامی تهران واحد پزشکی/ تبریز/ تهران/ شیراز ۱۴ نفر ۱۵ نفر ۶۷ هوش مصنوعی در علوم پزشکی ایران/ شیراز/ تهران ۱۰ نفر ۵ نفر ۶۸ ویروس شناسی پزشکی تربیت مدرس/ شیراز/ اهواز/ گلستان/ ایران/ تهران ۱۲ نفر ۷ نفر ۶۹ یادگیری الکترونیکی در علوم پزشکی تهران/ هوشمند ۴ نفر ۲ نفر جمع یک هزار و ۷۱۶ نفر ۱۱۰۹ نفر ۶۰۷ نفر

ظرفیت رشته های دندانپزشکی در دو رشته زیست مواد دندانی و سلامت دهان و دندانپزشکی اجتماعی به ترتیب ۱۰ و ۱۹ نفر در مجموع روزانه و شهریه پرداز است.

جدول ظرفیت پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی (Ph.D) رشته‌های تخصصی داروسازی سال ۱۴۰۴

ردیف رشته دانشگاه های علوم پزشکی و موسسات آموزش عالی پذیرنده ظرفیت عادی ظرفیت شهریه پرداز ۱ اقتصاد و مدیریت دارو شهیدبهشتی/ تهران/ دانشگاه آزاد اسلامی تهران ۸ نفر ۹ نفر ۲ داروسازی بالینی مازندران/ شهیدبهشتی/ مشهد/ شیراز/ تبریز/ تهران/ اصفهان ۲۷ نفر ۲۷ نفر ۳ داروسازی سنتی ایران/ مازندران/ شهیدبهشتی/ مشهد/ اهواز/ شیراز/ تبریز/ تهران/ شاهد/کرمان/ دانشگاه آزاد اسلامی تهران ۱۹ نفر ۲۲ نفر ۴ داروسازی هسته ای مازندران/ تهران/ شهیدبهشتی ۷ نفر ۷ نفر ۵ زیست فناوری دارویی انستیتوپاستور ایران/ شهیدبهشتی/ مشهد/ شیراز/ تبریز/ کرمان/ اصفهان ۲۱ نفر ۲۱ نفر ۶ زیست مواد دارویی تهران/ تبریز/ کرمانشاه/ زنجان ۱۰ نفر ۱۰ نفر ۷ سم شناسی تهران/ مازندران/ شهیدبهشتی/ اهواز/ شیراز/ تبریز/ کرمان/ مشهد/ دانشگاه آزاد اسلامی تهران ۲۲ نفر ۲۴ نفر ۸ شیمی دارویی مازندران/ مشهد/ اصفهان/ تبریز/ تهران ۱۳ نفر ۱۳ نفر ۹ فارماسیوتیکس اصفهان/ مازندران/ مشهد/ اهواز/ شیراز/ تبریز/

کرمان/ کرمانشاه/ زنجان/ تهران ۲۶ نفر ۲۶ نفر ۱۰ فارماکوگنوزی اصفهان/ مازندران/ شهیدبهشتی/ مشهد/ شیراز/

تبریز/ کرمان/ کرمانشاه/ تهران ۲۱ نفر ۲۱ نفر ۱۱ کنترل دارو و فرآوردههای آرایشی- بهداشتی مشهد/ تهران/ شیراز/ زنجان/ تبریز/ کرمان ۱۴ نفر ۱۴ نفر ۱۲ نانوفناوری دارویی زنجان/ مازندران/ مشهد/ شیراز/ تبریز/ تهران/ اصفهان/ همدان ۱۹ نفر ۱۹ نفر ۱۳ نوتروسیوتیکس تهران ۲ نفر ۲ نفر جمع ۴۲۴ نفر ۲۰۹ نفر ۲۱۵ نفر

داوطلبان مجاز به انتخاب رشته در آزمون ورودی دکتری تخصصی (Ph.D) رشته های داروسازی می توانند تمامی رشته هایی را که در آن مجاز شده اند و از نظر مدرک تحصیلی مقطع قبل در آن رشته نیز مجاز هستند، در محل های متعدد پذیرنده رشته، انتخاب کنند؛ اما در نهایت فقط به دو رشته بر اساس نمره و رتبه خود و با توجه به ظرفیت رشته، به مصاحبه دعوت خواهند شد.

توجه: تطبیق مدرک تحصیلی مقطع قبل و رشته انتخابی بر عهده شخص داوطلب است و در صورت مشخص شدن عدم مطابقت رشته مقطع قبل با رشته پذیرش، در هر مرحله از آزمون، طبق مقررات با شخص متخلف برخورد خواهد شد و در صورت قبولی، پذیرش وی کان لم یکن اعلام خواهد شد.

از آنجا که فرایند پذیرش نهایی بر اساس نمره و سهمیه داوطلب و با توجه به ترتیب اولویت انتخاب‌های وی صورت می‌گیرد، لذا توصیه می‌شود اولویت‌های انتخابی هر داوطلب بر اساس علاقه فردی انجام پذیرد.

توجه ۱: داوطلبان دوره آموزشی (تخصصی) که مجاز به شرکت در مصاحبه شده‌اند، در زمان دریافت کارت ورود به جلسه مصاحبه ملزم به پرداخت هزینه مرحله مصاحبه به مبلغ ۴ میلیون و ۷۰۰ هزار ریال (۴۷۰ هزار تومان) خواهند بود.

توجه ۲: داوطلبان دوره پژوهشی (Research by D.Ph) که در مرحله اول مجاز شده‌اند، پس از انتخاب رشته/محل و ارسال مدارک و مستندات خود، در صورتی که مدارک آنها از سوی معاونت تحقیقات وزارت بهداشت تأیید شد و مجاز به شرکت در مصاحبه شدند، در زمان دریافت کارت ورود به جلسه مصاحبه ملزم به پرداخت هزینه مصاحبه به مبلغ ۴ میلیون و ۷۰۰ هزار ریال (۴۷۰ هزار تومان) خواهند بود.

نتایج نهایی آزمون از طریق سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی اعلام خواهد شد و کارنامه کلیه داوطلبان پس از اعلام نتایج نهایی در سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی قرار خواهد گرفت و داوطلبان می توانند با مراجعه به سایت، آن را دریافت کنند.

زمانبندی مصاحبه هر رشته طی اطلاعیه های بعدی، پس از مشخص شدن تاریخ مصاحبه از سوی مراجع مربوط (دبیرخانه علوم پایه، دبیرخانه دندانپزشکی، دبیرخانه داروسازی و معاونت تحقیقات وزارت بهداشت) از طریق سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی اطلاع رسانی خواهد شد.