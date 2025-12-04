واژگونی پژو ۴۰۵ در مقابل مسکن ملی رودان؛ چهار نفر جان باختند

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین مکرانی مسئول آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری رودان گفت: این حادثه ساعت ۳:۰۵ بامداد و به علت سرعت بسیار بالای خودروی پژو ۴۰۵ رخ داد و خودرو پس از واژگونی به حاشیه جاده منحرف شد.

وی افزود: عوامل آتش‌نشانی بلافاصله پس از اعلام حادثه در محل حاضر شدند اما متأسفانه شدت خسارت وارده به حدی بود که هر چهار سرنشین خودرو پیش از رسیدن نیروها فوت کرده بودند.

وی تصریح کرد: عملیات ایمن‌سازی، قطع جریان برق خودرو و جلوگیری از نشت سوخت در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام شد تا از وقوع حوادث ثانویه جلوگیری شود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: رانندگان باید از رانندگی با سرعت غیرمجاز به‌ویژه در محورهای درون‌شهری و زمان‌های کم‌تردد مانند ساعات اولیه بامداد خودداری کنند؛ چراکه کوچک‌ترین بی‌احتیاطی می‌تواند به حوادث جبران‌ناپذیر منجر شود.