آتشپاد سعید قادری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: دقایق ابتدایی بامداد جمعه دوم آبان‌ماه، طی تماس مردمی با سامانه ۱۲۵، حادثه تصادف منجر به حریق یک دستگاه خودروی سواری دوو سیلو در محدوده بزرگراه امام خمینی (ره) به مرکز فرماندهی عملیات آتش‌نشانی کرمانشاه گزارش شد.

وی افزود: بلافاصله نیروهای عملیاتی ایستگاه شماره ۳ این سازمان با تجهیزات کامل به محل اعزام شدند و پس از حضور در صحنه مشاهده کردند که خودروی مذکور به علت نامعلومی از مسیر اصلی منحرف شده و پس از برخورد شدید با جداول و درختان حاشیه جاده دچار آتش‌سوزی شده است.

قادری با اشاره به سرعت عمل نیروهای آتش‌نشانی در کنترل شرایط، عنوان کرد: آتش‌نشانان در کمترین زمان ممکن اقدام به ایمن‌سازی محیط و اطفای کامل حریق کردند تا از گسترش آتش و بروز حوادث ثانویه جلوگیری شود.

رئیس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرمانشاه تصریح کرد: در این حادثه دو نفر از سرنشینان خودرو به علت شدت برخورد و انحراف خودرو از مسیر اصلی دچار مصدومیت شدند که توسط نیروهای اورژانس حاضر در محل به مراکز درمانی انتقال یافتند.

وی خاطرنشان کرد: علت دقیق بروز این حادثه توسط کارشناسان پلیس راهنمایی و رانندگی در دست بررسی است.

قادری در پایان با تأکید بر لزوم رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی، از شهروندان خواست ضمن پرهیز از رانندگی با سرعت بالا به ویژه در ساعات کم‌تردد شبانه، در صورت مشاهده هرگونه حادثه مشابه، بلافاصله موضوع را از طریق تماس با سامانه ۱۲۵ به آتش‌نشانی اطلاع دهند تا نیروهای امدادی در سریع‌ترین زمان در محل حاضر شوند.