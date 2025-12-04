به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، علیرضا نعمت‌بخش شامگاه چهارشنبه در نشست خبری سرای زرگرباشی با بیان اینکه هر واحد این مجموعه «خانه امن سرمایه مردم» است، اظهار کرد: ما فقط یک فضای استاندارد نساخته‌ایم؛ در مسیر یک تحول قرار داریم. نخستین مرکز اعتبارسنجی طلا و جواهر کشور در همین مجموعه فعال شده که اعتماد خریداران و فروشندگان را افزایش داده و به کسب‌وکارهای این حوزه قدرت بیشتری می‌بخشد.

وی با بیان اینکه سرای زرگرباشی تنها یک پروژه ساختمانی نیست، افزود: این مجموعه بخشی از اکوسیستم زندگی شهری است که اقتصاد، ارزش‌گذاری، هویت شهری و امنیت سرمایه را به هم متصل می‌کند. به باور ما آینده صنعت طلا در اصفهان در اینجا شکل می‌گیرد، در فضایی که اصالت و نوآوری کنار هم می‌درخشند.

نعمت‌بخش توضیح داد: با توجه به ارزش بالای طلا و نیاز به محیطی امن و لوکس، بازسازی پاساژ قدیمی اطراف مسجد جامع و انتقال فعالیت‌ها به مجموعه جدید ضروری بود. یکی از بازارهای هدف ما نیز فروشندگان مناطق مجاور مسجد جامع هستند و آمادگی همکاری برای خرید و اجاره واحدها وجود دارد.

نعمت‌بخش در خصوص همکاری با استارتاپ‌ها گفت: فضای عکاسی حرفه‌ای، اینترنت فیبر نوری و امکانات موردنیاز برای فعالیت آنلاین فراهم شده و سایت مجموعه فضای ویترین آنلاین را برای واحدها ارائه می‌دهد.

وی با اشاره به مزیت‌های گردشگری مجموعه بیان کرد: سرای زرگرباشی فقط مرکز خرید و فروش طلا نیست؛ بام سبز مجموعه امکان مشاهده مناظر تاریخی از جمله مسجد جامع و میدان امام علی را فراهم کرده و موزه اختصاصی نیز تاریخچه ابزارها و هنر زرگری اصفهان را نمایش می‌دهد.

مدیرعامل سرای زرگرباشی گفت: نمادهای اصیل اصفهان در طراحی فضا به‌کار رفته و این موضوع برای گردشگران داخلی و خارجی جذابیت ویژه‌ای ایجاد کرده است.

وی افزود: متوسط واحدها ۲۵ متر مربع است و تاکنون سرمایه‌گذارانی از بخش‌های مختلف شهر برای خرید و سرمایه‌گذاری در مجموعه اقدام کرده‌اند. همچنین با حفظ احترام به پیشکسوتان، برای نسل جوان نیز فضا و دوره‌های آموزشی تخصصی در نظر گرفته شده است.

نعمت‌بخش درباره امنیت مجموعه گفت: سیستم‌های ضدتهاجمی شش‌ماهه، تجهیزات اسموزی در همه واحدها، دوربین‌های کنترل هوشمند، دو ورودی کنترل‌شده و دو گیت پارکینگ، سطح امنیت مجموعه را به‌طور چشمگیری افزایش داده است.

وی با اشاره به اینکه مجموعه هم امکان اجاره و هم فروش واحدها را فراهم کرده، افزود: اگرچه کارگاه تولید داخل مجموعه نداریم، اما واحدهایی برای توزیع کالاهای کارگاهی فعال هستند.

مدیرعامل سرای زرگرباشی درباره وضعیت فعلی بازار طلا گفت: گرچه افزایش قیمت جهانی طلا قدرت خرید را کاهش داده، اما طلا همچنان یک سرمایه مطمئن است و مردم می‌توانند با خریدهای کوچک‌تر نیز سرمایه‌گذاری کنند.

نعمت بخش انتخاب نام «زرگرباشی» را ادای احترام به پیشکسوتان هنر زرگری دانست و گفت: این نام ریشه در اصالت زرگری اصفهان دارد و یادآور جایگاه تاریخی این هنر در شهر است.