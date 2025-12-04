  1. استانها
  2. اصفهان
۱۳ آذر ۱۴۰۴، ۱۱:۰۷

نعمت بخش:اکوسیستم جدید صنعت طلای اصفهان در سرای زرگر باشی شکل می‌گیرد

نعمت بخش:اکوسیستم جدید صنعت طلای اصفهان در سرای زرگر باشی شکل می‌گیرد

اصفهان - مدیرعامل سرای زرگرباشی با اشاره به اینکه اکوسیستم جدید صنعت طلای اصفهان شکل می‌گیرد، گفت: هدف ما ایجاد خانه امن سرمایه مردم و شکل‌دهی به اکوسیستم جدید صنعت طلا در اصفهان است.

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، علیرضا نعمت‌بخش شامگاه چهارشنبه در نشست خبری سرای زرگرباشی با بیان اینکه هر واحد این مجموعه «خانه امن سرمایه مردم» است، اظهار کرد: ما فقط یک فضای استاندارد نساخته‌ایم؛ در مسیر یک تحول قرار داریم. نخستین مرکز اعتبارسنجی طلا و جواهر کشور در همین مجموعه فعال شده که اعتماد خریداران و فروشندگان را افزایش داده و به کسب‌وکارهای این حوزه قدرت بیشتری می‌بخشد.

وی با بیان اینکه سرای زرگرباشی تنها یک پروژه ساختمانی نیست، افزود: این مجموعه بخشی از اکوسیستم زندگی شهری است که اقتصاد، ارزش‌گذاری، هویت شهری و امنیت سرمایه را به هم متصل می‌کند. به باور ما آینده صنعت طلا در اصفهان در اینجا شکل می‌گیرد، در فضایی که اصالت و نوآوری کنار هم می‌درخشند.

نعمت‌بخش توضیح داد: با توجه به ارزش بالای طلا و نیاز به محیطی امن و لوکس، بازسازی پاساژ قدیمی اطراف مسجد جامع و انتقال فعالیت‌ها به مجموعه جدید ضروری بود. یکی از بازارهای هدف ما نیز فروشندگان مناطق مجاور مسجد جامع هستند و آمادگی همکاری برای خرید و اجاره واحدها وجود دارد.

نعمت‌بخش در خصوص همکاری با استارتاپ‌ها گفت: فضای عکاسی حرفه‌ای، اینترنت فیبر نوری و امکانات موردنیاز برای فعالیت آنلاین فراهم شده و سایت مجموعه فضای ویترین آنلاین را برای واحدها ارائه می‌دهد.

وی با اشاره به مزیت‌های گردشگری مجموعه بیان کرد: سرای زرگرباشی فقط مرکز خرید و فروش طلا نیست؛ بام سبز مجموعه امکان مشاهده مناظر تاریخی از جمله مسجد جامع و میدان امام علی را فراهم کرده و موزه اختصاصی نیز تاریخچه ابزارها و هنر زرگری اصفهان را نمایش می‌دهد.

مدیرعامل سرای زرگرباشی گفت: نمادهای اصیل اصفهان در طراحی فضا به‌کار رفته و این موضوع برای گردشگران داخلی و خارجی جذابیت ویژه‌ای ایجاد کرده است.

وی افزود: متوسط واحدها ۲۵ متر مربع است و تاکنون سرمایه‌گذارانی از بخش‌های مختلف شهر برای خرید و سرمایه‌گذاری در مجموعه اقدام کرده‌اند. همچنین با حفظ احترام به پیشکسوتان، برای نسل جوان نیز فضا و دوره‌های آموزشی تخصصی در نظر گرفته شده است.

نعمت‌بخش درباره امنیت مجموعه گفت: سیستم‌های ضدتهاجمی شش‌ماهه، تجهیزات اسموزی در همه واحدها، دوربین‌های کنترل هوشمند، دو ورودی کنترل‌شده و دو گیت پارکینگ، سطح امنیت مجموعه را به‌طور چشمگیری افزایش داده است.

وی با اشاره به اینکه مجموعه هم امکان اجاره و هم فروش واحدها را فراهم کرده، افزود: اگرچه کارگاه تولید داخل مجموعه نداریم، اما واحدهایی برای توزیع کالاهای کارگاهی فعال هستند.

مدیرعامل سرای زرگرباشی درباره وضعیت فعلی بازار طلا گفت: گرچه افزایش قیمت جهانی طلا قدرت خرید را کاهش داده، اما طلا همچنان یک سرمایه مطمئن است و مردم می‌توانند با خریدهای کوچک‌تر نیز سرمایه‌گذاری کنند.

نعمت بخش انتخاب نام «زرگرباشی» را ادای احترام به پیشکسوتان هنر زرگری دانست و گفت: این نام ریشه در اصالت زرگری اصفهان دارد و یادآور جایگاه تاریخی این هنر در شهر است.

کد خبر 6677553

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها