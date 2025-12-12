سرای زرگرباشی، پیوند امنیت، اعتبار و احیای بافت تاریخی طلافروشی اصفهان

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی طباطبایی ظهر جمعه در آئین بهره برداری از سرای زرگرباشی اصفهان با تشریح جزئیات این پروژه اظهار کرد: ساخت سرای زرگرباشی حدود ۹ سال به طول انجامید که هرچند وقفهای دو سال و نیمه در روند اجرا ایجاد شد، اما طی سه سال گذشته فرآیند ساخت و بهرهبرداری با سرعت بیشتری دنبال شد.
وی با بیان اینکه سرای زرگرباشی یک پاساژ مدرن طلا و جواهر است، افزود: تمامی الزامات امنیتی مورد نیاز صنف طلافروشان در این مجموعه پیشبینی شده و این فضا با رویکردی تخصصی در اختیار فعالان این حوزه قرار گرفته است.
مدیر سرای زرگرباشی با اشاره به مشخصات فیزیکی پروژه گفت: این مجموعه در زمینی به مساحت یکهزار و ۲۰۰ متر مربع احداث شده و زیربنای آن با احتساب پارکینگها به ۷ هزار و ۵۰۰ متر مربع در شش طبقه میرسد؛ سه طبقه به پارکینگ و سه طبقه به ۸۹ واحد تجاری ویتریندار طلا و جواهر اختصاص یافته است. در این مجموعه کارگاه تولیدی فعال نیست و تنها دو واحد تعمیرات در نظر گرفته شده است.
طباطبایی یکی از ویژگیهای شاخص این سرا را سیستم اعتبارسنجی خرید طلا عنوان کرد و گفت: این سامانه به خریداران اطمینان میدهد که طلای خریداریشده دارای شناسنامه، عیار مشخص و اطلاعات شفاف مربوط به ساخت و اجرت است.
وی با تأکید بر تدابیر امنیتی مجموعه خاطرنشان کرد: سیستم امنیتی سرا بهصورت حرفهای طراحی شده و به دوربینهای چهرهخوان مجهز است. پارکینگ مجموعه صرفاً در اختیار مالکین قرار دارد و تردد در آن در دو مرحله حفاظتی انجام میشود. همچنین تعداد محدودی پارکینگ مهمان برای شرایط خاص پیشبینی شده است.
مدیر این مجموعه به امکانات رفاهی سرای زرگرباشی اشاره کرد و افزود: سیستم شارژ خودروی برقی و کارواش در پارکینگها تعبیه شده و یک عکاسخانه تخصصی نیز برای تولید محتوای حرفهای واحدها در نظر گرفته شده است.
به گفته طباطبایی، تمامی واحدهای تجاری به آب سرد و گرم، فاضلاب اختصاصی و فیبر نوری پرسرعت مجهز هستند تا فعالیتهای آنلاین و خدمات روزآمد فروشندگان بدون محدودیت انجام شود.
وی سیاست اصلی مجموعه را تقویت اعتماد در بازار عنوان کرد و گفت: تلاش ما هدیهدادن اعتبار به صنف طلا و خریداران بوده است؛ بهگونهای که فروشندگان و مشتریان هر دو در محیطی امن و شفاف فعالیت کنند. در همین راستا، علاوه بر فروش مصنوعات، از عرضه شمشهای خاص با اوزان مختلف نیز استقبال شده است تا امکان حفظ سرمایه مردم فراهم شود.
طباطبایی با اشاره به جایگاه تاریخی منطقه سبزهمیدان افزود: این منطقه خاستگاه طلافروشی اصفهان است و از همین رو، طراحی مجموعه با الهام از بافت سنتی و عناصر معماری تاریخی نظیر سردرها و گنبدهای مسجد جامع عتیق انجام شده تا پیوندی میان اصالت و مدرنیته برقرار شود.
وی در پایان به یکی از چالشهای فنی طلافروشان اشاره کرد و گفت: با توجه به شستوشوی روزانه طلا با دستگاههای اولتراسونیک، فاضلاب اختصاصی در این مجموعه پیشبینی شده تا مشکلی در دفع پساب ایجاد نشود؛ مسئلهای که در برخی مراکز مشابه در اصفهان وجود داشت.
هر واحد فروش مصنوعات طلا، پشتیبان پنج کارگاه تولیدی است
ابراهیم حبیباللهی، رئیس انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان طلا، جواهر و سنگهای قیمتی استان اصفهان نیز در این آئین با تقدیر از سرمایهگذاریهای انجامشده در مراکز عرضه مصنوعات طلا، این مراکز را نقشآفرین در احیای سبد اقتصادی خانوارها دانست.
وی با اشاره به کاهش خرید مصنوعات طلا در سالهای اخیر گفت: از نگاه بخش تولید، ایجاد و توسعه مراکز عرضه معتبر میتواند به بازگشت ذائقه مصرفکنندگان به سمت خرید مصنوعات داخلی کمک کند و ما از این سرمایهگذاریها حمایت میکنیم.
عضو هیئترئیسه اتحادیه طلا و جواهر اصفهان با ارائه آماری از تأثیر این مراکز بر اشتغال افزود: هر واحد فروش مصنوعات طلا، بهصورت مستقیم و غیرمستقیم برای حدود ۱۰ نفر در زنجیره تولید و بنکداری ایجاد شغل میکند و در واقع، هر واحد فروش حامی یک کارگاه تولیدی با حدود پنج نفر اشتغال است.
حبیباللهی با تبریک افتتاح مجتمع تجاری سرای زرگرباشی، این پروژه را اثری ماندگار در صنعت طلا توصیف کرد و گفت: سیستم امروز طلای کشور نیازمند چنین مراکزی است تا بتواند بار دیگر فرهنگ مصرف مصنوعات طلا را در جامعه تقویت کند.
وی از اجرای پروژههای بزرگ آینده خبر داد و بیان کرد: طی کمتر از شش ماه آینده، عملیات اجرایی پروژهای عظیم در اصفهان آغاز میشود که میتواند بین سه تا پنج درصد به ظرفیت تولید مصنوعات کارگاههای استان اضافه کند. همچنین فرآیند استانداردسازی کارگاههای طلاسازی با هدف ساماندهی زیستمحیطی در دستور کار قرار دارد و راهاندازی شهرک طلا در آینده دنبال میشود.
