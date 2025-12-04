آذرکردار: میزان فرسایش خاک در استان ایلام ۲۰ تن در هر هکتار است

خیرالله آذرکردار در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: خاک سالم، تأثیر تغییرات اقلیمی، ضرورت اصلاح الگوی کشت و پیامدهای فرسایش خاک در کشور بسیار حائز اهمیت است.

وی همچنین بر نقش حیاتی خاک در حفظ اکوسیستم و پایداری منابع طبیعی تأکید کرد و ابعاد آلودگی خاک در محیط‌های شهری و اثرات آن بر سلامت شهروندان را تشریح کرد.

مدیر پروژه‌های آب و خاک منابع طبیعی استان ایلام گفت: ایران با میانگین فرسایش ۱۵ تن در هکتار مواجه است، اما در ایلام این رقم به بیش از ۲۰ تن می‌رسد.

وی ادامه داد: کوهستانی بودن استان و وقوع باران‌های رگباری از عوامل اصلی این وضعیت است. متأسفانه شخم‌زدن زمین‌های شیب‌دار از بالا به پایین توسط برخی کشاورزان نیز شدت فرسایش را چند برابر می‌کند.

وی افزود: برنامه‌های اجرایی و راهبردی برای گرامی‌داشت روز جهانی خاک تدوین شده است؛ از هماهنگی نهادهای علمی و اجرایی گرفته تا طراحی دوره‌های آموزشی با هدف افزایش مشارکت عمومی در حفاظت از خاک و محیط زیست.