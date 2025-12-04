به گزارش خبرگزاری مهر، کرامتالله افراشی، صبح پنجشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به نقش بیبدیل وقف در ارتقای خدمات درمانی کشور، شیراز را از مهمترین قطبهای وقف درمانی ایران معرفی کرد و گفت: دارو و درمان یکی از نیازهای مبرم جامعه است و همین موضوع اهمیت و جایگاه حیاتی موقوفات درمانی را نمایان میکند.
وی با بیان اینکه بخش مهمی از زیرساختهای درمانی شیراز به برکت سنت حسنه وقف ایجاد شده است، افزود: بیمارستان موقوفه نمازی امروز نه تنها به مردم فارس، بلکه به بیماران بسیاری از استانهای همجوار و حتی شهرهای بزرگی همچون تبریز، تهران و مشهد خدمترسانی میکند. بخش اورژانس این بیمارستان همواره مملو از بیماران است و تنها حدود ۲۰ درصد از بستریشدگان مربوط به استان فارس هستند؛ مابقی از سایر استانها به این مرکز مراجعه میکنند.
افراشی با اشاره به گستره کمنظیر مراکز درمانی موقوفه در شیراز گفت: بیمارستانهای نمازی، خلیلی، شوشتری، بخشی از بیمارستان شهید فقیهی و همچنین درمانگاههای تخصصی شهید مطهری، امام رضا (ع) و درمانگاه تخصصی چشمپزشکی پوستچی همگی بر پایه وقف بنا شدهاند و دهههاست که به عنوان سرمایههای ماندگار سلامت، به مردم خدمت میکنند.
مشاور رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز از آغاز برنامههای گسترده برای احیای موقوفات درمانی در فارس خبر داد و تصریح کرد: امروز با برنامهریزیهای دقیق، امکان بهرهبرداری از رقبات متعدد این موقوفات فراهم شده و درآمد حاصل از آنها در مسیر تقویت و توسعه همان مراکز درمانی موقوفه هزینه میشود.
نظر شما