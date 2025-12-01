پروژه ۸ هزار مترمربعی بیمارستان غدیر شیراز نیازمند همراهی شهرداری است

به گزارش خبرگزاری مهر، علیاکبر رامجردی شامگاه دوشنبه در حاشیه بازدید از بیمارستان مادر و کودک غدیر گفت: این طرح در نقطه تعیینکنندهای قرار دارد و همراهی شهرداری در تسریع تغییر کاربری زمین، صدور مجوزهای ساخت و اصلاح مسیرهای دسترسی، آغاز عملیات عمرانی این طرح را تسهیل میکند.
مدیرعامل مجمع خیرین سلامت فارس در تشریح مشخصات این پروژه گفت: این طرح شامل راهاندازی درمانگاههای تخصصی جدید، توسعه اتاقهای عمل و بخشهای جراحی، گسترش خدمات IVF و ناباروری، ایجاد بخشهای تحقیقاتی نوین با محوریت ژندرمانی، احداث پارکینگ جدید برای رفع مشکل شیب زمین و فراهمسازی فضاهای خدماتی برای همراهان بیماران است.
وی افزود: زیربنای طرح بین ۶ تا ۸ هزار مترمربع و هزینه ساخت آن حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیارد تومان خواهد بود که در صورت صدور مجوزها، پروژه ظرف سه سال تکمیل میشود.
مدیرعامل مجمع خیرین سلامت فارس گفت: بیمارستان مادر و کودک غدیر از ابتدای تأسیس نمونه موفق مدیریت مشترک میان خیرین، دانشگاه علوم پزشکی بوده و این الگو ادامه خواهد داشت.
رامجردی با تأکید بر جایگاه بیمارستان غدیر افزود: این مرکز یکی از مهمترین مراکز تخصصی زنان، اطفال، IVF و ناباروری در جنوب کشور است و توسعه این خدمات ضرورتی حیاتی و مطالبه جدی مردم و پزشکان به شمار میرود.
مدیرعامل مجمع خیرین سلامت فارس در پایان، ضمن قدردانی از همراهی شهردار شیراز، اظهار کرد: بنا به نگاه آیندهنگر شهردار شیراز، در امور خدمات رسانی به شهروندان، تسریع در روند صدور مجوزهای ساخت این مرکز درمانی و برنامهریزی جهت ایجاد دسترسی دوم و اصلاح دوربرگردان خطرناک ورودی بیمارستان در راستای همگامی با خیرین گرهگشا خواهد بود.
