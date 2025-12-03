به گزارش خبرگزاری مهر، محمود تابنده، عصر چهارشنبه در سومین نشست کمیته تحقیقات و پژوهش مجمع خیرین افزود: برنامه محوری کلیدواژه موفقیت در همه زمینههاست و در حوزه پیشگیری به برنامهریزی مدونی در بخشهای دولتی، تحقیقاتی، اجرایی و تأمین بودجه، نیاز مبرمی داریم.
وی با مطرح کردن پیشنهاد حرکت استانی برای پیشگیری از بیماریهای غیر واگیردار افزود: پیشگیری همواره مقدم بر درمان است و برای موفقیت در این عرصه نیازمند برنامه مدون از سوی بخش دولتی، همکاری با خیریههای درمانی و بخش خصوصی به همراه برنامههای اجرایی و تبلیغاتی توسط مجمع خیرین تأمین سلامت برای جذب خیرین هستیم.
تابنده ایجاد برنامه تشویقی برای مؤسسات بخش خصوصی و خیریه که در زمینه پیشگیری فعال هستند را ضروری برشمرد و اظهار کرد: دانشگاه علوم پزشکی نقش راهبردی در راستای نیل به اهداف پیشگیری ایفا میکند.
وی با اشاره به تلاشهایی که در زمینه پیشگیری انجام گرفته، گفت: بیمارستان کوثر در راستای اجرای طرح پیشگیری از بیماریهای غیر واگیر و غربالگری از سالهای گذشته فعالیتهای مهمی در مدارس و سازمانهای مختلف در دستور کار قرار داده که یکی از آنها توزیع کتابچه جامع غربالگری سلامت از آبان ماه ۱۴۰۳ است.
رئیس هیأت مدیره مجمع خیرین تأمین سلامت فارس مقوله پیشگیری را گسترده و پراهمیت برشمرد و اظهار کرد: پیشگیری از شیوع افکار خودکشی در میان نوجوانان و جوانان، بررسی شیوع خشونت خانگی و کودک آزاری، پیشگیری و کنترل افسردگی و اضطراب، ارتقا سلامت روان در سالمندان، کنترل اعتیاد به اینترنت و اختلالت خواب در نوجوانان و مواردی از این دست نقش مؤثری در پیشگیری از بحران ایفا میکنند.
علی اکبر رامجردی، مدیرعامل مجمع خیرین تأمین سلامت فارس نیز در این نشست گفت: کارهای عظیمی در حوزه زیرساختهای سلامت به همت خیرین انجام شده است که در ارتقا سطح سلامت جامعه و نیل به اهداف سلامت تأثیرگذار بوده است.
وی با اشاره به اینکه هدایت خیرین به سمت نیازهای سلامت و مسائل اجتماع رویکرد خوبی است، گفت: با توجه به اینکه در شیراز نیاز تختهای بیمارستانی مرتفع شده است، هم اکنون توجه به آگاهسازی جامعه در راستای پیشگیری جز اولویتهای است که باید به آن پرداخته شود و مورد توجه قرار گیرد که میتواند هم راستا با نیازهای دیگر عرصه سلامت به خیرین یادآور شود.
رامجردی افزود: این کمیته تحقیق و پژوهش در حال برنامهریزی برای شناسایی اهداف پیشگیرانه مورد نیاز جامعه و معرفی این نیازها به خیرین است.
گفتنی است، این جلسه با هدف بررسی راهکارهای لازم جهت ارتقا سلامت و پیشگیری از بیمارهای غیر واگیر برگزار و در این نشست پیشنهادات لازم به منظور هم افزایی دولت، دانشگاه علوم پزشکی شیراز و مجمع خیرین سلامت فارس برای افزایش تعاملات بیشتر مطرح شد.
