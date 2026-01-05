موسوی: ۱۲۱ فقره سند مالکیت موقوفات لارستان به اوقاف فارس اهدا شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام و المسلمین سیدعباس موسوی گفت: طی مراسمی در اداره ثبت شهرستان لارستان ۱۲۱ فقره سند مالکیت موقوفات این شهرستان تحویل اوقاف فارس شد.

وی با قدردانی از عملکرد اداره کل ثبت اسناد و املاک این استان در همراهی با ادارات اوقاف و تثبیت مالکیت موقوفات، افزود: صدور این اسناد مالکیت که حاصل روحیه جهادی و تعهد کارشناسان ادارات ثبت و در رأس آن مدیرکل این اداره است مربوط به موقوفه حاج محمد عسکر شهرستان لار استکه با تلاش و همکاری کارشناسان این دو اداره محقق شده است.

محمد نخعی مدیرکل ثبت اسناد و املاک فارس نیز در این مراسم ضمن اهدای اسناد مالکیت صادره توسط اداره ثبت شهرستان لارستان به مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان و با ابراز خرسندی از تلاش جهادی مجموعه‌های ثبتی فارس در مسیر تثبیت مالکیت موقوفات گفت: اجرای تعهدات مشترک و تکمیل تثبیت اراضی و املاک وقفی استان مستلزم استمرار تعامل ادارات ثبت و اوقاف است.

وی افزود: همواره با هدف اجرای مطلوب فرامین سازمانی و انجام بهینه برنامه و دستورالعمل‌های ابلاغی، تسریع در فرایند تثبیت مالکیت‌ها و تکمیل حدنگاری موقوفات استان را در دستور کار داریم.