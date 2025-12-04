تلگراف خبر داد: مسلمان شدن مردم انگلیس در نتیجه جنگ غزه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نشریه تلگراف، آکادمی IIFL در گزارشی اعلام کرد که تعداد زیادی از مردم انگلیس در نتیجه تحولات غزه به اسلام گرویده اند.

روزنامه صهیونیستی معاریو با اشاره به این گزارش، از این پدیده تحت عنوان اطلاعات وحشتناک نام برده است.

وبگاه صهیونیستی آی ۲۴ در این رابطه می‌نویسد که یک گزارش جدید انگلیسی از افزایش چشمگیر تعداد شهروندانی که به اسلام روی می‌آورند، خبر داده است. بر اساس این گزارش، این افزایش ناشی از تشدید جنگ‌ها و درگیری‌های جهانی، به ویژه حملات رژیم صهیونیستی به غزه است.

بر اساس آنچه روزنامه تلگراف منتشر کرده است، محققان در مؤسسه «تأثیر ایمان بر زندگی» (IIFL) دریافتند که درگیری‌های جهانی رایج‌ترین انگیزه برای گرویدن بریتانیایی‌ها به اسلام است.

بر اساس نتایج نظرسنجی که شامل ۲,۷۷۴ از افرادی است که اعتقادات دینی خود را تغییر داده بودند، ۲۰% از کسانی که به اسلام گرویدند، گفتند که جنگ‌های بین‌المللی برجسته‌ترین عامل در تصمیم گیری آنها بوده است. این گزارش توضیح داد که بیشتر تغییر دین دهندگان، به ویژه جوانان، احساس می‌کنند که جهان به سمت ظلم بیشتر پیش می‌رود و تردید فزاینده‌ای نسبت به رسانه‌ها آنها را به سمت اسلام سوق می‌دهد، زیرا اسلام دینی است که بر اخلاق و عدالت استوار است.