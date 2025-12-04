حمایت ۱۰ میلیاردی صندوق اعتباری هنر از هنرمندان سیستان و بلوچستان

به گزارش خبرگزاری مهر، سید مجید پوراحمدی، مشاور وزیر و مدیرعامل صندوق اعتباری هنر، در آئین تجلیل از نامآوران فرهنگی و هنری سیستان و بلوچستان گفت: این صندوق بیش از ۱۰۰ هزار عضو در رشتههای مختلف دارد که بیش از ۶۵ هزار نفر زیر پوشش بیمه تأمین اجتماعی و بیش از ۵۰ هزار نفر از خدمات بیمه درمان تکمیلی بهرهمند هستند.
وی افزود: در سطح کشور چندین هزار نفر از خدمات مستمری صندوق استفاده میکنند و چند صد نفر از دارندگان درجه یک هنر نیز مشمول خدمات تکریم هستند که حدود ۱۲ نفر از آنان در این استان قرار دارند.
پوراحمدی بیان کرد: برای حمایت از هنرمندان سیستان و بلوچستان تاکنون حدود ۱۰ میلیارد تومان هزینه شده و این رقم در سال آینده با همکاری ادارهکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان افزایش خواهد یافت. وی از وجود بیش از یکهزار هنرمند عضو صندوق در این استان خبر داد که از خدمات چهلگانه آن بهره میبرند و حدود ۳۸ درصد از این اعضا را فعالان حوزه موسیقی تشکیل میدهند.
مدیرعامل صندوق اعتباری هنر، تجلیل از پیشکسوتان و سفرهای استانی مدیران صندوق برای حضور در منازل هنرمندان و پیگیری مسائل آنان را از جمله برنامههای آتی برشمرد.
به گزارش خبرگزاری مهر، سید مجید پوراحمدی، مشاور وزیر و مدیرعامل صندوق اعتباری هنر، در آئین تجلیل از نامآوران فرهنگی و هنری سیستان و بلوچستان گفت: این صندوق بیش از ۱۰۰ هزار عضو در رشتههای مختلف دارد که بیش از ۶۵ هزار نفر زیر پوشش بیمه تأمین اجتماعی و بیش از ۵۰ هزار نفر از خدمات بیمه درمان تکمیلی بهرهمند هستند.
