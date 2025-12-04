به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، جنبش مجاهدین فلسطین با صدور بیانیهای حمله اخیر رژیم صهیونیستی به خیمههای آوارگان در منطقه مواصی خان یونس در جنوب نوار غزه را جنایتی وحشیانه و فاشیستی توصیف کرد و آن را بخشی از جنگ نسلکشی مستمر علیه مردم فلسطین دانست.
طبق این بیانیه، آتش گرفتن چادرها و شهادت غیرنظامیان از جمله کودکان، نشانه روشنی از تداوم سیاست حمله مستقیم به مردم بیدفاع غزه است.
این جنبش تأکید کرد که تکرار حملات بزدلانه ارتش صهیونیستی علیه غیرنظامیان، نشان دهنده نقض صریح توافق آتشبس از سوی این رژیم است؛ توافقی که گروههای مقاومت به آن پایبند ماندهاند اما طرف مقابل از نخستین روز در هیچ سطحی آن را رعایت نکرده است.
جنبش مجاهدین ابراز داشت که رژیم صهیونیستی با طرح بهانههای پوچ و ادعاهای بیاساس تلاش میکند ادامه جنگ و خشونت را توجیه کند؛ اقدامی که در راستای تحقق خواست جریان راست افراطی صهیونیستی برای ادامه عملیات نظامی و کشتار فلسطینیان صورت میگیرد.
این جنبش همچنین دولت آمریکا را به طور کامل مسئول تداوم جنایات و نقض تعهدات تل آویو دانست و از واشنگتن خواست به جای فراهم کردن پوشش سیاسی برای تلآویو، آن را مهار کند.
جنبش مجاهدین همچنین از میانجیها خواست موضعی روشن و قاطع در برابر نقضهای مکرر و حملات ویرانگر رژیم صهیونیستی اتخاذ کنند و اجرای کامل مفاد توافق آتشبس را تضمین نمایند.
