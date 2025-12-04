اعلام جزئیات نشست ماهانه هنرمندان موسیقی در فرهنگسرای ارسباران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فرهنگسرای ارسباران، نشست ماهانه هنرمندان موسیقی ساعت ۱۸ روز شنبه ۱۵ آذر با ۱۲ اجرای متنوع دستگاهی ایرانی، محلی و کلاسیک با اجرای حمید سهرابی، در فرهنگسرای ارسباران برگزار می‌شود.

ارکستر «نغمه بهاران» با سرپرستی حسن روح افزا، «گیتار و آواز» با آهنگسازی، خوانندگی و شعر بردیا رعیت زاده و گروهی از نوازندگی، گروه نونهالان «رومی سان» باسرپرستی سیدآرمان دکه ای، «دونوازی قانون و تمبک» با نوازندگی تمبک امیرعلی یزدانی و نوازندگی قانون بردیا اکبری، گروه «دل آواز» با همراهی علیرضا مانی نوازنده سنتور، ابوالفضل صادقیان پور نوازنده تمبک و امیررضایی خواننده، گروه «همایون» با سرپرستی پدرام دانشفر، «ساز و آواز» با همراهی فواد فردی نوازنده تار و سجاد مهربانی خواننده، گروه «فرازمسند هور» با نوازندگی تمکب سعید کیهان، نوازندگی نی عادل پرویزی، نوازنده سه تار شهرام فراز و خوانندگی هادی سیدی، گروه نوازی موسیقی دستگاهی ایران با همراهی محمد احمدخانی خواننده، فرهاد رستم زاده نوازنده تار، یونس علم نوازنده کمانچه، علیرضا باباخانی نوازنده عود، محمدرضا دوستی نوازنده تمبک و دف، گروه موسیقی دستگاهی «ایفا» به سرپرستی حمید آقایی، گروه بزرگسالان «رومی سان» به سرپرستی وخوانندگی سید آرمان دکه ای، گروه کوبه ای دف نوازان «مسیحا» به سرپرستی علی هادیان از جمله مجموعه هایی هستند که در تازه ترین نشست ماهانه هنرمندان موسیقی فرهنگسرای ارسباران به اجرای برنامه می پردازند.

علاقه‌مندان برای حضور در این نشست که شرکت در آن برای عموم آزاد و رایگان است، می‌توانند به فرهنگسرای ارسباران واقع در خیابان شریعتی، بالاتر از سیدخندان، خیابان جلفا مراجعه کنند.