«سینما شهر قصه» به باشگاه فیلم ارسباران رسید

فیلم سینمایی «سینما شهر قصه» به کارگردانی مشترک کیوان علی محمدی و علی اکبر حیدری یکشنبه ۹ آذر در فرهنگسرای ارسباران اکران و پس از آن نقد و بررسی می‌شود.

«سینما شهر قصه» در ژانر کمدی، اجتماعی، درام، خانوادگی و عاشقانه یکشنبه ۹ آذر ۱۴۰۴ ساعت ۱۸ در فرهنگسرای ارسباران اکران و پس از آن با حضور کیوان علی محمدی نویسنده و کارگردان، علی اکبر حیدری نویسنده و کارگردان، جلال حمیدی عکاس، میلاد تنیدنام فیلمبردار، سیاوش مفیدی بازیگر، کورش جاهد مدرس سینما و جمعی دیگر ازعوامل فیلم نقد و بررسی می‌شود.

در خلاصه داستان «سینما شهر قصه» آمده است:«داود تعمیرکار آپارات سینما که دلباخته سینما است، پس از انقلاب عاشق دختری می‌شود که پدر او مخالف سرسخت سینماست و ...».

حامد کمیلی، آناهیتا درگاهی، بابک کریمی، فرخ نعمتی، سیاوش مفیدی، رویا میرعلمی، فریبا جدی‌کار، هدیه تهرانی، جمشید مشایخی، حمیدرضا پگاه، علی اوجی و رضا یزدانی بازیگران این فیلم سینمایی هستند.

«سینما شهر قصه» در سی و هشتمین جشنواره فیلم فجر نامزد ۴ رشته از جمله بهترین بازیگر نقش مکمل مرد، بهترین تدوین، بهترین طراحی لباس و بهترین طراحی صحنه شد.

علاقمندان برای حضور در ششصد و هفتاد و پنجمین نشست باشگاه فیلم تهران می‌توانند به فرهنگسرای ارسباران واقع در خیابان شریعتی بالاتر از پل سیدخندان‌، خیابان جلفا مراجعه کنند. همچنین برای رزرو صندلی نیز می‌توانند به صفحه فرهنگسرای ارسباران و یا بخش فیلم ایرانی در سایت سینماتیکت مراجعه کنند.