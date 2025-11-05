رونمایی از ساز سنتور کودک در فرهنگسرای ارسباران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فرهنگسرای ارسباران، آیین رونمایی از ساز سنتور کودک و کتاب آموزشی، روز جمعه ۱۶ آبان ساعت ۱۸ با حضور جمعی از استادان موسیقی و با مشارکت پژوهشکده سنتور در فرهنگسرای ارسباران برگزار میشود.
این ساز که به نام «سنتور کودکان» نامگذاری شده، توسط داوود شیرازی در پژوهشکده سنتور طراحی شده است.
داوود شیرازی همچنین همزمان کتاب سنتور کودک را با هدف آموزش موسیقی به کودکان با بهره گیری از سازهای ایرانی منتشر کرده است.
سنتور کودکان با سادهسازی ساز سنتور طراحی شده تا کودکان به جای استفاده از سازهای غربی همچون بلز و شیوههای غربی، چون ارف بتوانند از سازهای ایرانی موسیقی را فرا بگیرند. ضمن اینکه خرک این سازهای به صورت رنگی طراحی شده و صرفا از خرکهای سمت چپ استفاده شده و بخشی از سیمهای سنتور در این ساز کاهش پیدا کرده تا کودک به راحتی بتواند نواختن ساز را یاد بگیرد.
در کتابی که برای آموزش این ساز منتشر شده، با روان سازی نتها کودکها میتوانند حتی برخی ردیفها را با شعرهای طراحی شده فرا بگیرد.
در این برنامه داوود شیرازی مولف کتاب و چندین هنرمند سنتور نواز از جمله پویا سرایی درباره ساز و کتاب یاد شده سخنرانی میکنند.
اجرای موسیقی کودکان با سنتور کودک و پخش کلیپهایی موضوعی با ساز و کتاب یاد شده از دیگر بخشهای برنامه است.
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