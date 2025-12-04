به گزارش خبرنگار مهر، صبح پنجشنبه نمایندگان اقشار مختلف کهگیلویه و بویراحمد در دیدار با رئیسجمهور، مطالبات و نیازهای مهمی از سوی نمایندگان جامعه روحانیت، ایثارگران، دانشگاهیان، ورزشکاران، هنرمندان، عشایر و نخبگان استان را ارائه کردند.
نماینده جامعه روحانیت، سید علی صالح موسوی اعظم، بر تکمیل و تقویت زیرساختهای دینی و فرهنگی از جمله مساجد و بقاع متبرکه نیمهتمام در روستاها، توجه ویژه به بقاع شاخص مانند بیبی حکیمه، تقویت حوزههای علمیه، حمایت از طلاب و هنرمندان از طریق ایجاد صندوقهای حمایتی و صیانت از خانواده و فرهنگ اسلامی تأکید کرد.
حجت الاسلام اندرزیان، با اشاره به گذشت ۳۵ سال از پایان جنگ، خواستار ایجاد خانه ایثارگران با اعتبار ۱۵۰ میلیارد تومان، بهسازی و مرمت ۲۰۰ گلزار شهید از مجموع ۵۴۰ گلزار استان با اعتبار حدود ۲۰۰ میلیارد تومان و تکمیل مرکز توانبخشی و رفاهی ایثارگران با پیشرفت فیزیکی ۳۵ درصدی و نیاز اعتباری ۴۰۰ میلیارد تومان شد.
وی همچنین از اجرا نشدن قانون تسهیل استخدام ایثارگران، وجود ۴۲۷۲ فرزند شهید و ایثارگر بیکار و مشکل مسکن ۶۴۰۰ نفر از جامعه ایثارگری انتقاد کرد.
این نماینده با بیان ناامیدی جامعه ایثارگری از مجلس و دولت، خواستار استقلال دولت از مجلس و توجه به ۶۰ درصدی که در انتخابات حضور نداشتند، شد.
نماینده جامعه دانشگاهی، مهرنگ قائدی، نگرانی خود را از مهاجرت دانشجویان به دلیل ناامیدی از آینده شغلی اعلام کرد و بر لزوم رفع بدهیهای دانشگاهها، جلوگیری از مسدود شدن حسابهای دانشگاهی، توجه به نخبگان و جلوگیری از فرار آنان و اعطای اختیارات بیشتر به استاندار برای حل مشکلات دانشگاهی تأکید کرد.
نماینده جامعه ورزشکاران، مهدی احمدیفر، کاپیتان تیم ملی هندبال، کمبود زیرساختهای ورزشی استاندارد، وجود پروژههای نیمهتمام ورزشی و کمبود اسپانسر را از مشکلات اصلی حوزه ورزش استان برشمرد و خواستار توجه ویژه و اختصاص اعتبار برای اتمام پروژههای نیمهتمام شد.
نماینده جامعه هنرمندان، دانشپژوه، بر نادیده گرفته شدن فرهنگ و هنر در برنامهریزیهای استانی و نداشتن سینما به عنوان تنها استان فاقد این امکانات تأکید کرد.
نماینده جامعه عشایری، نادری، خواستار واگذاری ماشینآلات برای بازگشایی جادههای عشایری، بررسی مشکلات خشکسالی و تأمین اعتبار برای خرید علوفه یارانهای، بهسازی جادههای شرب و عشایری، اعطای وام کمبهره به عشایر، ایجاد درمانگاه سیار در مناطق عشایری، و حفظ محیط زیست با جلوگیری از احداث غیرکارشناسی سدهای خرسان و ماندگان شد.
حجت الاسلام سید محمد موحد، رئیس مجمع نمایندگان استان، با اشاره به عدم تناسب سهم استان با ظرفیتها و شایستگی مردم، اظهار داشت: کهگیلویه و بویراحمد در آموزش عالی از متوسط کشور عقبتر است و دانشگاههای استان با مشکلات زیادی مواجه هستند، از جمله تعطیلی دانشگاه چرام.
وی بر تقویت پارک علم و فناوری برای جلوگیری از مهاجرت نخبگان و لزوم میزبانی جشنوارههای ملی و بینالمللی در استان تأکید کرد.
موحد همچنین خواستار توجه به سهم واقعی استان در پروژههای ملی مانند نفت و گاز و اجرای عدالت نه در شعار، بلکه در عمل شد.
مطالبات مطرحشده عمدتاً حول محورهای توسعه زیرساختهای فرهنگی، دینی و ورزشی، رفع محرومیتهای اقتصادی و اشتغال، حفظ محیط زیست، توجه به نخبگان و جلوگیری از مهاجرت آنان، و رسیدگی به مشکلات ایثارگران و عشایر است.
نمایندگان بر لزوم اجرای عدالت در تخصیص منابع و کاهش دخالتهای سیاسی در امور استان تأکید کردند.
این جلسه نشاندهنده انتظارات گسترده مردم استان از دولت برای رفع محرومیتها و استفاده از ظرفیتهای موجود است.
