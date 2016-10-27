بسترهای اسکان عشایر در آذربایجان غربی فراهم نیست

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا رادفر عصر پنجشنبه در جلسه کمیسیون سیاسی و اجتماعی شورای عشایر استان مسئله اسکان عشایر، موضوع چرای دام های عشایر در مراتع و فروش تولیدات عشایر استان را مورد اشاره قرار داد و افزود: در موضوع چرای دام های عشایر با توجه به اینکه مراتعی که قابلیت چرا دارند محدود است باید عشایر را در جهت جلوگیری از تخریب و از بین بردن مراتع و منابع طبیعی آموزش دهیم.

وی با بیان اینکه در کمیسیون سیاسی اجتماعی شورای عشایر استان مسائل و مشکلات عشایر را بصورت جدی بررسی و سعی خواهیم کرد اظهارداشت: برای رفع مشکلات جامعه عشایری استان بعنوان یک جامعه مولد راهکار و راه حل بیابیم.

رادفر با بیان اینکه برنامه ریزی برای حل مشکلات عشایر نیازمند شناخت فرهنگ و باید و نبایدهای زندگی عشایری است افزود: اگر برنامه ریزی هایمان برای عشایر استان بدون توجه به باورها، نوع زندگی و بطور کلی فرهنگ آنها باشد نمی توانیم در جهت حل مشکلات مربوط به عشایر گام های اساسی برداریم.

وی موضوع سوادآموزی و توانمندسازی عشایر اشاره و خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه در زندگی عشایری استان بیشتر فرزندان عشایر مشغول کارهای مربوط به چرا و نگهداری دام هستند در این راستا در زمینه سوادآموزی فرزندان عشایر عقب ماندگی هایی بوجود آمده است.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار آذربایجان غربی گفت: لازم است اداره کل عشایر استان با کمک آموزش و پرورش استان و دیگر دستگاههای ذیربط، برای جبران این عقب ماندگی ها و تشویق خانواده های عشایر برای ترغیب فرزندانشان به سوادآموزی برنامه ریزی و اقدامات لازم را انجام دهند.

وی با بیان اینکه ارتقای سطح سواد و تحصیلات در میان عشایر، بدون تردید مسیر حل مشکلات و همچنین ارتقای سطح رفاه و آسایش آنها را هموارتر خواهد کرد افزود: می توانیم از نخبگان جامعه عشایری در استان برای مدیریت بهتر مسائل و مشکلات این قشر استفاده نماییم.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار آذربایجان غربی در بخش دیگری از سخنان خود خواستار برگزاری جلسات امور عشایری در شهرستان های دارای جمعیت عشایری شد و گفت: در این جلسات انتظار می رود که مسئولان شهرستان ها راهکارهای لازم را برای ساماندهی امور عشایر اتخاذ کنند و مشکلاتی که بعد استانی دارد را به دبیرخانه شورای عشایر استان منعکس کنند.

رادفر همچنین از فروش و عرضه محصولات تولیدی جامعه عشایری استان استقبال کرد و گفت: با حمایت از طرح فروش محصولات تولیدی عشایر در نقاط مختلف شهری و روستایی استان، علاوه بر کمک به تامین امنیت غذایی در کشور در واقع به تامین معیشت و ارتقای سطح رفاه و آسایش عشایر نیز کمک کرده ایم.

مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری آذربایجان غربی نیز در این جلسه به برگزاری جلسات با سران عشایر در استان اشاره کرد و گفت: نیروی انتظامی استان از سال گذشته اقدامات خوبی در جهت ساماندهی امور عشایر انجام داده و در مناسبت های مختلف جلساتی را با حضور سران عشایر و طوایف استان برگزار نموده که در این جلسات سران عشایر مسائل و مشکلات خود را مطرح کردند و مقرر شد برای حل مشکلات مطروحه برنامه ریزی های لازم صورت گیرد.

هوشنگ عطاپور با اشاره به اینکه یکی از درخواست های سران عشایر در این جلسات، تداوم جلسات و همچنین دیدار و ملاقات با مقام عالی استان بود که پیگیر اجرایی شدن این مطالبات نیز هستیم خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه عشایر برای دریافت خدمات با مشکلاتی از قبیل طولانی بودن مسافت روبرو هستند و برای رفت و آمد مشکل دارند لازم است در این راستا برنامه ریزی و اقدامات لازم صورت گیرد.