جامعه عشایر خراسان جنوبی؛ انتهای صف امکانات و مزایای دولتی

به گزارش خبرنگار مهر، جامعه عشایری ایران به عنوان یکی از ترکیب های جمعیتی در ایران در کنار جوامع شهری و روستایی، همواره نقش بارز و تعیین کننده در سرنوشت سیاسی و حیات اقتصادی کشور داشته است.

جامعه عشایری کمتر مورد توجه قرار گرفته است

جامعه عشایری با خصوصیاتی متمایز از جوامع شهری و روستایی از دیر باز در کشور ما حضور داشته و علاوه بر دفاع از مرز و بوم کشور، نقش چشمگیری در تولید، خصوصا محصولات دامی و نیز حفظ فرهنگ و تمدن کهن ایران بر عهده داشته است، با این وجود در بررسی وضعیت شاخص های توسعه مشخص می شود متاسفانه این جامعه نسبت به جوامع شهری و روستایی کشور به مراتب کمتر توسعه یافته است.

اگر چه عشایر از جمعیت کمتری نسبت به جمعیت شهری و روستایی برخوردارند، لیکن تاثیر اقتصادی، اجتماعی، نقش دفاعی و مرزبانی آنان انکارناپذیر است و یکی از مواریث گرانبها و گرانقدر قدیمی ایران زمین هستند.

عشایر متعهد و بی مدعا همیشه پیشتیبان معتمد برای نظام و ولایت فقیه بوده و هستند و تاکنون کمترین برخورداری از یارانه ها را داشته و تولیدات اورگانیک، کمک به پایداری محیط زیست و زادآوری محیط زیست، جاذبه های فرهنگی و هزاران مزیت نسبی این جامعه را می توان نام برد.

دستگاه های اجرایی کشور در خدمت سه قشر از جامعه شهری، روستایی و عشایر هستند، که متاسفانه عشایر در خیلی از امورات از دستگاه های اجرایی مغفول واقع شده اند.

طبق سرشماری مرکز آمار ایران در سال 87 از عشایر کوچنده ، خراسان جنوبی دارای 15 هزار و 153 خانوار عشایری با جمعیت 80 هزار و 166 نفراست که تنها نیم درصد از اعتبارات استان به آنها اختصاص یافته است.

عدم برخورداری از امکانات عامل مهاجرت عشایر به شهرها

یکی از عشایرشهرنشین خراسان جنوبی مهاجرت خود به شهر را عدم برخورداری از امکانات و تسهیلات رفاهی اعلام کرد.

محمد رضا بهلولی همچنین مشکلات بیمه ای دام را از دیگر علل مهاجرت به شهر عنوان کرد و بیان داشت: بیمه دام سبک در صورت تلف شدن قابلیت پرداخت خسارت دارد و تا دام تلف نشود بیمه پرداخت نمی شود.

یکی از سران عشایر مرزنشین خراسان جنوبی نیز به خبرنگار مهر گفت: دوری از شهر، عدم استقرار پزشک خانواده و کمبود خدمات ارائه شده به عشایر از جمله مشکلات جامعه عشایر است.

خلیل شیفته با بیان اینکه عشایر استان بیشتر ساکن و مرزنشین بوده و در مناطق کور استان زندگی می کنند، خواستار حمایت بیش از پیش مسئولین اجرایی کشوری و استانی جهت رفع مشکلات این قشر و جلوگیری از مهاجرت این قشر شد.

خشکسالی تهدید جدی برای عشایر خراسان جنوبی

مدیر کل امور عشایر خراسان جنوبی در گفتگو با مهر، با بیان اینکه خشکسالی های چند ساله مجب پائین آمدن سطح درآمدی جامعه عشایری شده است، اظهار داشت: نمی توان گفت جامعه عشایری جامعه فقیری هستند، اما این قشر از لحاظ برخورداری از امکانات و خدمات مناسب فوق العاده محروم هستند که رفع این محرومیت همت بلند مسئولین را می طلبد.

محمد ابراهیم ابراهیمی بیان کرد: سوء تغذیه دام، افزایش بیماری‌ های واگیردار، مرگ و میر دام، کاهش آبستنی دام، افزایش سقط جنین دام و مرده ‌زایی در دام‌ها مشکلات جامعه عشایری را دو چندان کرده است.

مدیرکل عشایر خراسان ‌جنوبی خریدهای تضمینی دولت برای حمایت از جامعه عشایری در سال‌های خشکسالی را راهکار مناسبی حفظ دام جامعه عشایری ندانست.

ابراهیمی افزود: سیاست کاری سازمان عشایر خراسان‌جنوبی برای سال جهاد اقتصادی ساخت زیر ساخت‌های مناسب و ارائه خدمات مطلوب به جوامع عشایری است.

وی ادامه داد: طی چند سال اخیر امکانات و خدمات خوبی در اختیار جامعه عشایری قرار گرفته ولی باید به این قضیه اعتراف کرد که هنوز آنطور که شایسته این قشر محروم و مولد است، امکانات رفاهی و زیربنایی برای این قشر مهیا نشده، که این خود عشایر این دیار کهن را با مشکلات جدی روبرو کرده است.

وی خشکسالی های پیاپی و تبعات ناشی از آن را مهمترین تهدید جدی برای عشایر این استان دانست و عنوان کرد: اگر در این زمینه به عشایر توجه جدی نشود با مشکلات زیادی مواجه خواهند شد.

عشایر تنها نیم درصد اعتبارات استان را دارند

مدیرکل امور عشایری خراسان جنوبی گفت:جمعیت 13 درصدی عشایر استان تنها نیم درصد اعتبارات استان را دریافت کرده اند.

وی با بیان اینکه بیشترین میزان خسارات متوجه جامعه عشایری است، افزود: دستگاه های اجرایی باید 13 درصد اعتبارات خود را به جامعه عشایری اختصاص دهند که این امر محقق نشده است.

وی گفت: در سنوات گذشته علیرغم اعتبارت کم حداکثر خدمات رسانی در قالب آبرسانی شرب انسان و دام به صورت سیار، مرمت و نگهداری ایلراه های عشایری، مرمت و بهسازی چشمه، تامین تانکر ثابت به عشایر انجام شد که این خدمات در قبال میزان خشکسالی بسیار ناچیز است.

ابراهیمی با بیان اینکه در سنوات گذشته سهم ناچیزی از اعتبارات خشکسالی - مدیریت بحران و تملک دارایی به این اداره کل تعلق گرفته است، افزود: اعتبار خشکسالی مصوب شده در سال گذشته 800 میلیون ریال بوده که از این مبلغ 100میلیون ریال تخصیص یافته است.

به گفته وی همچنین اعتبارات مدیریت بحران یک هزار و 900 میلیون ریال بوده که 78 درصد تخصیص یافته و اعتبارات تملک دارایی چهار هزار و 510 میلیون ریال مصوب شده که 90 درصد این میزان اختصاص یافته است.

وی ادامه داد: این اعتبارات در راستای آبرسانی سیار، مرمت و بهسازی چشمه و چاه مالداری، حصار کشی انبار ذخیره علوفه، تامین تانکر ثابت هزینه شده است.

7 سال بی مهری نهادهای دولتی به اجرای آیین نامه ساماندهی عشایر



ابراهیمی گفت: آیین نامه سامان دهی عشایر با هدف پررنگ شدن سهم عشایر در اعتبارات دستگاه های اجرایی و برخورداری آن ها از حداقل شاخصه های مورد نظر در سال 84 ابلاغ شده اما هنوز تعامل لازم برای اجرای آن بین دستگاه های استان به وجود نیامده است.

مدیر کل امور عشایر خراسان جنوبی بهترین راهکار اجرایی در راستای خدمات رسانی مطلوب به جامعه عشایری را اجرایی کردن آیین نامه ساماندهی عشایر دانست واظهارداشت: با اعتبار اداره کل فقط نیازهای روزمره عشایر برطرف می شود و زیرساختهای مورد نظر باید با اجرایی کردن آیین نامه سامان دهی عشایر فراهم شود.