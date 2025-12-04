نمایش فیلمی از محسن تنابنده در سینماتک موزه هنرهای معاصر تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، سینماتک موزه هنرهای معاصر تهران با همکاری مؤسسه فرهنگی و هنری «حقوق و هنر»، در ادامه برنامه‌های تخصصی خود، این هفته میزبان نمایش و بررسی فیلم «قسم» به کارگردانی محسن تنابنده است.

بنابر گزارش روابط عمومی موزه هنرهای معاصر تهران، این برنامه با عنوان «حقوق در سینما؛ درام‌های دادگاهی» روز یکشنبه ۱۶ آذر از ساعت ۱۵:۳۰ در سالن سینماتک موزه هنرهای معاصر تهران برگزار می‌شود.

دبیر جلسه امیرحسین سلیمیان است و نقد و گفتگو پیرامون فیلم نیز با حضور وحید آگاه استاد حقوق عمومی و هنر و ارتباطات دانشگاه علامه طباطبائی انجام خواهد شد.

علاقمندان جهت دیدن فیلم می توانند به خیابان کارگر شمالی، جنب پارک لاله، موزه هنرهای معاصر تهران، سالن سینماتک مراجعه کنند. حضور برای عموم آزاد و رایگان است.