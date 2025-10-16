نمایش و تحلیل فیلم «دادگاه نورنبرگ» در موزه هنرهای معاصر تهران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی موزه، در ادامه مجموعه‌برنامه‌های «حقوق در سینما» با محوریت «درام‌های دادگاهی»، فیلم ماندگار «دادگاه نورنبرگ» (۱۹۶۱) به کارگردانی استنلی کریمر در سینماتک موزه هنرهای معاصر تهران به نمایش درمی‌آید. این اثر برجسته سینمای حقوقی، با بازخوانی دادگاه تاریخی نورنبرگ، به موضوعاتی چون مسئولیت فردی در برابر جنایات جنگی، عدالت جهانی و اخلاق انسانی می‌پردازد.

در این برنامه، امیرحسین سلیمیان به‌عنوان دبیر جلسه حضور دارد و فیلم با حضور بهمن کامیار وکیل و فیلمساز تحلیل و بررسی می‌شود.

این رویداد روز یکشنبه، ۲۷ مهر، ساعت ۱۵ در سالن سینماتک موزه هنرهای معاصر تهران برگزار می‌شود.