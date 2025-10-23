نمایش فیلمی از بیلی وایلدر در سینماتک موزه هنرهای معاصر تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، سینماتک موزه هنرهای معاصر تهران در ادامه برنامههای «حقوق در سینما» با محوریت درامهای دادگاهی، فیلم «شاهدی برای تعقیب» به کارگردانی بیلی وایلدر را روز یکشنبه ۴ آبان ۱۴۰۴ به نمایش می گذارد.
این فیلم کلاسیک که در سال ۱۹۵۷ و بر اساس نمایشنامهای از آگاتا کریستی ساخته شده است، از شاخصترین درامهای دادگاهی تاریخ سینما بهشمار میرود و با نگاهی انتقادی به مفهوم عدالت و حقیقت شناخته میشود.
دبیری جلسات توسط امیرحسین سلیمیان انجام میشود و تحلیل فیلم با حضور کاوه راد وکیل دادگستری و پژوهشگر حقوق هنر، ارائه خواهد شد.
برنامه با همکاری مؤسسه فرهنگی و هنری حقوق و هنر برگزار میشود و نمایش فیلم از ساعت ۱۵ در سالن سینماتک موزه هنرهای معاصر تهران واقع در خیابان کارگر شمالی، جنب پارک لاله انجام خواهد شد.
حضور علاقهمندان در این برنامه آزاد و رایگان اعلام شده است.
