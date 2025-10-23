  1. هنر
  2. سینمای ایران
۱ آبان ۱۴۰۴، ۹:۵۸

نمایش فیلمی از بیلی وایلدر در سینماتک موزه هنرهای معاصر تهران

نمایش فیلمی از بیلی وایلدر در سینماتک موزه هنرهای معاصر تهران

سینماتک موزه هنرهای معاصر تهران در ادامه برنامه‌های «حقوق در سینما» با محوریت درام‌های دادگاهی، فیلم «شاهدی برای تعقیب» به کارگردانی بیلی وایلدر را به نمایش می گذارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سینماتک موزه هنرهای معاصر تهران در ادامه برنامه‌های «حقوق در سینما» با محوریت درام‌های دادگاهی، فیلم «شاهدی برای تعقیب» به کارگردانی بیلی وایلدر را روز یکشنبه ۴ آبان‌ ۱۴۰۴ به نمایش می گذارد.

این فیلم کلاسیک که در سال ۱۹۵۷ و بر اساس نمایشنامه‌ای از آگاتا کریستی ساخته شده است، از شاخص‌ترین درام‌های دادگاهی تاریخ سینما به‌شمار می‌رود و با نگاهی انتقادی به مفهوم عدالت و حقیقت شناخته می‌شود.

دبیری جلسات توسط امیرحسین سلیمیان انجام می‌شود و تحلیل فیلم با حضور کاوه راد وکیل دادگستری و پژوهشگر حقوق هنر، ارائه خواهد شد.

برنامه با همکاری مؤسسه فرهنگی و هنری حقوق و هنر برگزار می‌شود و نمایش فیلم از ساعت ۱۵ در سالن سینماتک موزه هنرهای معاصر تهران واقع در خیابان کارگر شمالی، جنب پارک لاله انجام خواهد شد.

حضور علاقه‌مندان در این برنامه آزاد و رایگان اعلام شده است.

کد خبر 6631621
علیرضا سعیدی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها