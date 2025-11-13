نمایش فیلم «قرمز» در سینماتک موزه هنرهای معاصر تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، سینماتک موزه هنرهای معاصر تهران با همکاری مؤسسه فرهنگی و هنری «حقوق و هنر»، در ادامه برنامههای تخصصی خود، این هفته میزبان نمایش و بررسی فیلم «قرمز» به کارگردانی فریدون جیرانی است.
این برنامه با عنوان «حقوق در سینما؛ درامهای دادگاهی» روز یکشنبه ۲۵ آبان از ساعت ۱۵:۳۰ در سالن سینماتک موزه هنرهای معاصر تهران برگزار میشود.
دبیر جلسه امیرحسین سلیمیان است و نقد و گفتوگو پیرامون فیلم نیز با حضور مهدی کوهیان حقوقدان و کارشناس ارشد حقوق ارتباطات انجام میشود.
علاقه مندان جهت دیدن فیلم می توانند به خیابان کارگر شمالی، جنب پارک لاله، موزه هنرهای معاصر تهران، سالن سینماتک مراجعه کنند.
حضور برای عموم آزاد و رایگان است.
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