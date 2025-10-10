تماشای «کشتن مرغ مقلد» در سینماتک موزه هنرهای معاصر تهران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی موزه هنرهای معاصر تهران، در ادامه مجموعه برنامه‌های «حقوق در سینما» با موضوع «درام‌های دادگاهی»، سینماتک موزه هنرهای معاصر فیلم ماندگار «کشتن مرغ مقلد» به کارگردانی رابرت مالیگن را به نمایش می‌گذارد.

این فیلم که اقتباسی از رمان مشهور هارپر لی است به مسائل عمیق اخلاقی، عدالت و چالش‌های اجتماعی در جامعه آمریکا می‌پردازد و یکی از آثار برجسته سینمایی در ژانر درام دادگاهی محسوب می‌شود.

این نشست با دبیری امیرحسین سلیمیان و با حضور جهانبخش نورایی حقوق‌دان و منتقد سینما، برگزار خواهد شد.

برنامه شامل نمایش فیلم و گفتگو با محوریت موضوعات مطرح‌شده در آن است.

زمان برگزاری این رویداد یکشنبه ۲۰ مهر ۱۴۰۴، ساعت ۱۵ در سالن سینماتک موزه هنرهای معاصر تهران است.