  1. هنر
  2. موسیقی و هنرهای تجسمی
۱۳ شهریور ۱۴۰۴، ۱۵:۱۱

نمایش مستند پروانه اعتمادی در سینماتک موزه هنرهای معاصر تهران

نمایش مستند پروانه اعتمادی در سینماتک موزه هنرهای معاصر تهران

همزمان با برپایی نمایشگاه «به گزارش زنان»، سینماتک موزه هنرهای معاصر تهران همچنان با محوریت زنان هنرمند مستندی درباره‌ پروانه اعتمادی به نمایش می‌گذارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل موزه هنرهای معاصر تهران، بهمن کیارستمی فیلم مستند «پروانه» را با پژوهش علی بختیاری پس از چهار سال پیگیری برای کسب رضایت پروانه اعتمادی ساخته و تلاش کرده است گوشه‌ای از تفکر و نگاه این نقاش را به هنر، زندگی و تاریخ معاصر ایران نشان دهد.

این فیلم ۶۰ دقیقه‌ای، یکشنبه ۱۶ شهریور راس ساعت ۱۶ در سالن سینماتک موزه هنرهای معاصر تهران در معرض دید علاقه مندان قرار می‌گیرد. ورود برای عموم آزاد و رایگان است.

پیش از این نیز، فیلم‌های مستندی از ایران درودی و مکرمه قنبری در سینماتک موزه هنرهای معاصر تهران به نمایش درآمده بود.

کد خبر 6579699
آزاده فضلی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها