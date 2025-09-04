نمایش مستند پروانه اعتمادی در سینماتک موزه هنرهای معاصر تهران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل موزه هنرهای معاصر تهران، بهمن کیارستمی فیلم مستند «پروانه» را با پژوهش علی بختیاری پس از چهار سال پیگیری برای کسب رضایت پروانه اعتمادی ساخته و تلاش کرده است گوشه‌ای از تفکر و نگاه این نقاش را به هنر، زندگی و تاریخ معاصر ایران نشان دهد.

این فیلم ۶۰ دقیقه‌ای، یکشنبه ۱۶ شهریور راس ساعت ۱۶ در سالن سینماتک موزه هنرهای معاصر تهران در معرض دید علاقه مندان قرار می‌گیرد. ورود برای عموم آزاد و رایگان است.

پیش از این نیز، فیلم‌های مستندی از ایران درودی و مکرمه قنبری در سینماتک موزه هنرهای معاصر تهران به نمایش درآمده بود.