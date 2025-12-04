افتتاح سه طرح تولیدی به صورت ویدئو کنفرانس توسط رئیس جمهور

به گزارش خبرنگار مهر، سه طرح اقتصادی به صورت ویدئو کنفرانس با رئیس جمهور در کهگیلویه و بویراحمد افتتاح شد.

بیمارستان خصوصی زاگرس یاسوج به صورت ویدئو کنفرانسافتتاح شد.

به گفته نظری رئیس این مرکز، بیمارستان ۱۲۸ تخت خواب دارد و اشتغالزایی برای عده کثیری ایجاد کرده است.

افتتاح ۸ ایستگاه توسعه برق

اسدی مدیرعامل صنعت آب و برق خوزستان در یاسوج هم از افتتاح چندین ایستگاه پست برق در استان کهگیلویه و بویراحمد خبر داد و گفت: امروز ۸ ایستگاه با سرمایه گذاری ۲ هزار میلیارد تومان افتتاح شد.

وی گفت: با افتتاح این طرح‌ها از قطعی برق در شهرستان‌های کهگیلویه، یاسوج، گچساران، چرام و دهدشت به صفر می‌رسد.

اسدی تصریح کرد ما الان ۱۱ طرح برق رسانی در استان داریم که به زودی افتتاح می‌شود.

افتتاح کشتارگاه گچساران با اشتغالزایی ۲۵۰ نفر

رضا فرازی رئیس سازمان جهاد کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد گفت: بزرگترین مجتمع کشتارگاهی در جنوب کشور با کشتار ۶ هزار قطعه در روز افتتاح شد.

وی با اشاره به اینکه این مجتمع با سرمایه گداری ۳۵۰ میلیارد تومان به بهره برداری رسید، افزود: این مجتمع هزار و ۴۰۰ تن ظرفیت نگهداری دارد.