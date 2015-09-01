۱۰ شهریور ۱۳۹۴، ۱۱:۲۱

واحد صنعتی تولید تابلوهای برق در یاسوج به بهره برداری رسید

یاسوج – در آیینی با حضور قائم مقام معاون امور صنایع وزارت صنعت معدن و تجارت واحد صنعتی تولید تابلوهای برق یاسوج به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت کهگیلویه و بویراحمد صبح سه شنبه در این آیین گفت: واحد تولیدی صنعتی تابلوهای برق یاسوج با ظرفیت تولید سه هزار سلول در سال به بهره برداری رسید.

داریوش دیودیده افزود: این پروژه اقتصادی با ۱۲ میلیارد ریال اعتبار تکمیل و افتتاح شده است.

وی میزان اشتغالزایی واحد تولیدی صنعتی تابلوهای برق در شهرک صنعتی یاسوج را ۱۳ نفر اعلام کرد و گفت: عملیات آغاز ساخت این واحد در سال ۹۱ آغاز شد.

دیودیده همچنین گفت:۷۱۰ واحد صنعتی در استان وجود دارد  و ۵۵۰ طرح صنعتی هم در دست اجراست که این تعداد از ۴۰ تا ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند.

وی اظهار داشت: با راه اندازی این طرح ها ۱۸هزار فرصت شغلی در استان ایجاد می شود.

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کارخانه سیمان مارگون، آجر دهدشت، پتروشیمی گچساران و دهدشت را از مهمترین این طرح ها عنوان کرد.

