تشریح دستاوردهای سفر رئیس جمهور به کهگیلویه و بویراحمد

به گزارش خبرگزاری مهر، یداله رحمانی در گفت‌وگوی تلویزیونی به دستاوردهای سفر رئیس جمهور به کهگیلویه و بویراحمد پرداخت و افزود: برنامه این بود که ابتدا سفرهای استانی به استان‌های مرزی تکمیل شود و سپس سایر استان‌ها مورد توجه قرار گیرند، اما پیش از اتمام برنامه استان‌های مرزی، استان‌های محروم از جمله کهگیلویه و بویراحمد در دستور کار قرار گرفت.

وی اظهار کرد: محوریت اصلی سفرهای رئیس جمهوری به استان‌ها، عموماً تکمیل پروژه‌های ملی اثرگذار در فرآیند توسعه است، به ویژه زیرساخت‌هایی مانند راه، آب و امکاناتی که با بهره‌برداری، می‌توانند به شکوفایی اقتصاد و فراهم آوری بستر کار برای سرمایه‌گذاری کمک کنند.

دستور رئیس جمهور برای بررسی موضوع سدهای ماندگان و خرسان در دانشگاه‌ها

استاندار کهگیلویه و بویراحمد ادامه داد: با حضور رئیس جمهور کارگروه فعالان فرهنگی و نخبگان، کارگروه فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران، کارگروه فعالان اجتماعی و سیاسی، کارگروه نهضت ملی عدالت در احداث فضای آموزشی و در نهایت در شورای توسعه و برنامه‌ریزی برگزار و دیده‌ها مطرح شد و رئیس جمهور پس از شنیدن همه بحث‌ها، نکات و ابهامات مردم، به ویژه در ارتباط با بحث احداث سدهای ماندگان و خرسان توضیحاتی ارائه کردند که به هیچ‌وجه حاضر نیستند حتی کوچک‌ترین خدشه و خللی به محیط زیست وارد شود و اجازه نخواهند داد تصمیم غیرکارشناسی گرفته شود.

وی بیان کرد: آقای پزشکیان شفاف به این موضوع اشاره کردند که دانشگاه‌ها را مکلف کرده‌اند این موضوع را بررسی و تیمی به ریاست معاون اجرایی و با حضور استانداران تشکیل شده تا این موضوع را بررسی کنند.

رحمانی در پاسخ به اینکه چرا سفرها به این شکل برگزار می‌شود، اظهار کرد: در شرایط پس از جنگ دوازده روزه، اوضاع به گونه‌ای است که باید با مراقبت کامل و توجه به همه مسائل و نکات، حرکت کنیم تا اتفاقی رخ ندهد، ضمن اینکه مسئولین اصلی امنیتی کشور در این شرایط خاص، اساساً با سفرهای رئیس جمهور موافق نیستند و رئیس جمهور اصرار دارد تحت هر شرایطی باید برای پیگیری مسائل استان‌ها حاضر شوند.

امضا تفاهم نامه سه طرح سرمایه گذاری با حضور رئیس جمهور

وی دستاوردهای سفر رئیس جمهور را به استان بسیار مهم عنوان کرد و گفت: در سال سرمایه‌گذاری برای تولید، ۷۱ پروژه بزرگ عمرانی و اقتصادی و تولیدی تعریف کردیم که با بهره‌برداری از همه آنها، حجم سرمایه‌گذاری انجام‌شده حدود ۹۷ هزار میلیارد تومان به علاوه ۸.۲ میلیارد دلار با اشتغال‌زایی بالغ بر ۱۷ هزار نفر خواهد بود که از مجموعه ۱۳ طرح اقتصادی که آماده شده بودند تفاهم نامه ۳ پروژه به امضا رسید.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد: مجتمع شیشه با ظرفیت ۶۴۸ هزار تن در سال تولید انواع شیشه و حجم سرمایه گذاری ۲۵۲ میلیارد تومان هزینه ریالی و ۱۸۴ میلیون دلار هزینه ارزی و اشتغال‌زایی ۳۸۰۰ نفر، طرح تولید لوله‌های بدون درز با ظرفیت ۱۵۰ هزار تن در سال حجم سرمایه گذاری سه هزار میلیارد تومان اعتبار ریالی و ۲۴۰ میلیون دلار اعتبار ارزی و اشتغال‌زایی ۱۸۸ نفر و پالایشگاه ۱۱۰ هزار بشکه‌ای با حداقل یک میلیون دلار سرمایه‌گذاری ارزی و حداقل ۱۵۰۰ نفر اشتغال‌زایی سومین طرح سرمایه گذاری است که در شهرستان گچساران ساخته می‌شوند.

وی بیان کرد: این سه طرح و سایر طرح‌هایی که به مرور عملیاتشان انجام می‌شود، مجموعاً ۷۸ هزار میلیارد تومان اعتبار ریالی و ۲.۲ میلیارد دلار اعتبار ارزی دارند که ممکن است در محاسبه ارزی، نرخ دلار متفاوت «مثلاً ۱۰۰ هزار تومان یا ۱۲۰ هزار تومان» در نظر گرفته شود که این باعث تفاوت در اعداد کلی می‌شود.

رحمانی تصریح کرد: ما دو عدد کلی داریم یکی مربوط به ۷۱ طرح کلی و دیگری مربوط به ۱۳ طرح خاص که احتمالاً ابهام ایجاد شده در اذهان برخی ناشی از همین تفاوت در محاسبات و نرخ‌ها باشد.

وی با اشاره به اینکه در کنار این طرح‌های اقتصادی، تعدادی از طرح‌های عمرانی از مجموع ۷۱ طرح نیز برای کلنگ‌زنی آماده شده بود، ادامه داد: اما رویکرد شخص رئیس جمهور این است که عملاً موافق کلنگ‌زنی صرف نیستند چرا که در گذشته به اندازه کافی طرح‌های نیمه‌تمام رها شده وجود دارد و اگر طرحی کلنگ‌زنی شود و راکد بماند، شکل خوبی ندارد، به این جهت در جلسه دیروز فقط موافق امضای تفاهم‌نامه بودند تا پس از آن، مقدمات کار فراهم شود.

آغاز کلنگ زنی پالایشگاه ۱۱۰ بشکه‌ای گچساران

استاندار کهگیلویه و بویراحمد بیان کرد: نخستین طرح تفاهم نامه که پالایشگاه ۱۱۰ بشکه‌ای بود با حضور سرمایه گذاران و نماینده مردم گچساران و باشت در مجلس شورای اسلامی عملیات اجرایی آن آغاز شد.

وی با اشاره به اینکه در حوزه عمرانی نیز ۱۷ طرح با اعتبار ۱۲ هزار و ۹۸ میلیارد تومان آماده کلنگ‌زنی بود، گفت: قطعه اول اتصال استان به آزادراه شیراز- اصفهان به طول ۱۰ کیلومتر و سامانه انتقال آب سد تنگ سرخ بود که به زودی طی مراسم خاصی عملیات اجرایی آنها آغاز می‌شود.

افتتاح سه طرح تولیدی و خدماتی در استان

رحمانی اظهار کرد: بیمارستان زاگرس یاسوج با اعتبار هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری، کشتارگاه صنعتی گچساران با ظرفیت سردخانه زیر صفر آن ۱۴۰۰ تن و ۶ پروژه فوق‌توزیع برق در مناطق مختلف استان هم از دیگر طرح‌هایی بود که با حضور رئیس جمهور به صورت ویدئو کنفرانس افتتاح شد.

افتتاح ۱۱۵ مدرسه در طرح عدالت آموزشی

وی با اشاره به اینکه از استان‌های برتر در اجرای طرح نهضت عدالت در فضاهای آموزشی هستیم، افزود: اهداف پیش‌بینی شده برای این طرح در استان، ابتدا ۱۹۰ مدرسه بود که اخیراً به ۲۱۵ مدرسه و حدود ۹۰۰ کلاس درس افزایش یافت.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به اینکه در این طرح تا مهرماه امسال، ۱۱۵ مدرسه به بهره‌برداری رسید، اظهار کرد: تا پایان آذرماه این عدد به ۱۳۹ مدرسه خواهد رسید، همچنین، ۳۸۰ کلاس آماده شده و تا پایان امسال، تعداد مدارس به ۱۸۹ مدرسه می‌رسد.

وی متوسط پیشرفت فیزیکی این طرح در استان را حدود ۱۱ درصد عنوان کرد و یادآور شد: این میزان از متوسط کشور بالاتر است که با اجرای این طرح تاکنون، یک متر مربع به سرانه فضای آموزشی هر دانش‌آموز افزوده شده است که این میزان قبل از اجرای طرح ۸.۴۸ متر مربع بود که پس از اجرا به ۸.۶۹ متر مربع رسید.

اختصاص بیش از ۲۶ هزار میلیارد تومان به استان در سفر رئیس جمهور

رحمانی از اختصاص ۲۶ هزار و ۴۲ میلیارد تومان برای تکمیل طرح‌ها آب و راه خبر داد و ابراز امیدواری کرد تا پایان سال ۱۴۰۶ باید آنها به بهره برداری برسد و ما متعهدیم تمام مصوبات سفر را ۱۰۰ درصد محقق کنیم.

وی با اشاره به تأمین تسهیلات بانکی برای طرح‌های نیمه‌تمام بخش خصوصی در سفر رئیس جمهور گفت: این طرح‌ها حداقل ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند که به دلیل کمبود منابع متوقف شدند که برای استان کهگیلویه و بویراحمد استثنایی قائل شدند که وعده تأمین اعتبار به این طرح‌ها داده شد.

اختصاص بیش از ۱۲ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی به استان

استاندار کهگیلویه و بویراحمد بیان کرد: طبق توافق نهایی با سیستم بانکی، ۱۲ هزار و ۸۶۲ میلیارد تومان تسهیلات از بانک‌های مختلف برای این طرح‌ها به استان اختصاص یافت.

وی ابراز کرد: پیش‌بینی می‌شود این تسهیلات، اشتغال‌زایی مستقیم برای ۹ هزار و ۷۴۳ نفر به همراه داشته باشد که از نظام بانکی انتظار دارم مقدمات کار را سریع‌تر فراهم کنند.

رحمانی با بیان اینکه پیگیری این مصوبات در جلسات مشترک شش‌ماهه با نهاد ریاست جمهوری انجام می‌شود، بیان کرد: به مدیران مربوطه نیز تأکید می‌کنم مقدمات جذب و تخصیص به موقع اعتبارات از طریق اوراق، ماده ۵۶، تخصیص نقدی و غیرنقدی را فراهم کرده و برای بودجه سال آینده نیز بهترین پیشنهادها را ارائه دهند.

اختصاص اعتبار برای تکمیل تقاطع امام زاده جعفر، باند دوم یاسوج-سیروم و پل تنگ سریز

وی به تشریح جزئیات اعتبارات مصوب در بخش‌های مختلف پرداخت و گفت: در این سفر از مجموعه ۲۶ هزار میلیارد تومان، ۱۳ هزار و ۷۵۰ میلیارد تومان به بخش راه و شهرسازی اختصاص یافت که از این میزان هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان برای تکمیل و بهسازی تقاطع‌های محور امامزاده جعفر -میشان -باباکلان و چرام، ۲ هزار میلیارد تومان برای تکمیل باند دوم یاسوج - سمیرم شامل کمربندی یاسوج، پل سریز، پل مختار و پل بنسنجان اختصاص یافت که تکمیل می‌شوند.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد ادامه داد: هزار میلیارد تومان برای تکمیل ۷ کیلومتر از بزرگراه سپیدان_ یاسوج «تکمیل کننده ۳۳ کیلومتر در حوزه یاسوج-شیراز و ۶۰۰ میلیارد تومان برای تکمیل تونل‌های محور یاسوج - سی سخت، ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان برای تکمیل تقاطع مهریان و احداث ۱۰ کیلومتر اول مسیر یاسوج - اقلید در نظر گرفته شده است.

وی با اشاره به اختصاص ۲ هزار میلیارد تومان برای محور گناوه - گچساران و ۲۵۰ میلیارد تومان برای راه اصلی باغملک - سادات - سرفاریاب، گفت: ۲ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان برای روکش آسفالت و ایمن‌سازی راه‌های اصلی، فرعی، شریانی و غیرشریانی استان در نظر گرفته شد.

اختصاص ۴۰۰ میلیارد تومان برای اصلاح نقاط حادثه خیز استان

رحمانی از اختصاص ۴۰۰ میلیارد تومان برای حذف و اصلاح نقاط حادثه‌خیز خبر داد و افزود: هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان برای تکمیل محور پاتاوه - دهدشت، ۹۰۰ میلیارد تومان برای تکمیل ۷ کیلومتر از راه بابا میدان-گچساران و دهدشت - خیرآباد در نظر گرفته شد که مجموعاً ۱۳ هزار و ۷۵۰ میلیارد تومان به حوزه راه اختصاص یافت.

اختصاص اعتبارات مسئولیت‌های اجتماعی منابع استانی به استان

وی ادامه داد: ۶ هزار و ۱۹۰ میلیارد تومان از طرح‌های ملی سازمان برنامه و بودجه، ۳ هزار و ۳۶۰ میلیارد تومان منابع استانی، هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان از وزارت راه و ۲ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان از محل مسئولیت‌های اجتماعی نفت اختصاص داده می‌شود.

اختصاص ۹ هزار میلیارد تومان اعتبار به بخش آب استان

استاندار کهگیلویه و بویراحمد به اعتبارات وزارت نیرو به استان هم اشاره کرد و گفت: ۹ هزار و ۲۵۰ میلیارد تومان اعتبارات این بخش است که ۶۰۰ میلیارد تومان برای تکمیل آبرسانی لیکک، هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان برای آبرسانی به دشت‌های امامزاده جعفر، خان احمد، لیشتر، دشت مور، باشت و

۸۵۰ میلیارد تومان برای آبرسانی به دیشموک اختصاص داده شد.

وی بیان کرد: هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان برای آبرسانی به چهار شهر دهدشت، سوق، لنده و چرام، هزار میلیارد تومان برای تأمین و انتقال آب به اراضی دشت غربی و هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان برای آبگیری سد تنگ سرخ و انجام تملک اراضی و هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان برای سامانه خط انتقال آب سد تنگ سرخ و ۲۰۰ میلیارد تومان برای تکمیل مرحله اول تصفیه خانه چرام اختصاص یافته است.

رحمانی تصریح کرد: ۶ هزار و ۷۵۰ میلیارد تومان از سازمان برنامه و بودجه، یک هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان از محل توازن استانی، ۵۰۰ میلیارد تومان از وزارت نیرو و ۳۰۰ میلیارد تومان از وزارت نفت مسئولیت اجتماعی اختصاص داده می‌شود.

استاندار ادامه داد: در حوزه آموزش و پرورش ۲۵۰ میلیارد تومان برای تکمیل فضاهای آموزشی نیمه‌تمام خیر ساز دارای ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی،

۲۵۰ میلیارد تومان برای استانداردسازی سامانه‌های سرمایشی، گرمایشی و تجهیزات آموزشی و هنرستانی، ۳۵۰ میلیارد تومان برای تخریب و بازسازی مدارس غیراستاندارد و ۲۵۰ میلیارد تومان برای احداث، تکمیل و تجهیز فضاهای ورزشی مدارس در نظر گرفته شده است.

اختصاص ۹۰ میلیارد تومان برای تکمیل خوابگاه‌های دانشگاه فرهنگیان استان

وی از اختصاص ۹۰ میلیارد تومان برای تکمیل دو خوابگاه دانشگاه فرهنگیان خبر داد و گفت: سر جمع مبالغ اختصاص یافته به این پروژه‌ها یک هزار و ۱۹۰ میلیارد تومان است که توسط سازمان نوسازی مدارس کشور تأمین می‌شود.

رحمانی از اختصاص ۹۰ میلیارد تومان برای تکمیل بلوک ۱ و ۲ خوابگاه متأهلین حوزه وزارت علوم خبر داد و افزود: ۵۰ درصد این مبلغ را سازمان برنامه و بودجه و ۵۰ درصد از منابع دانشگاه اختصاص می‌یابد.

اختصاص ۹۸۲ میلیارد تومان به بخش بهداشت و درمان استان

وی با اشاره به توجه دولت به حوزه بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به اختصاص ۹۸۲ میلیارد تومان به این حوزه اشاره و عنوان کرد: ۱۰۸ میلیارد تومان برای تکمیل دانشکده بهداشت، پرستاری و مامایی، ۱۰۴ میلیارد تومان برای تکمیل دانشکده دندانپزشکی، ۲۰۰ میلیارد تومان برای تکمیل بیمارستان ۳۲ تخت خوابی چرام و ۲۵۰ میلیارد تومان برای تکمیل بیمارستان ۳۰ تخت خوابی سی‌سخت اختصاص یافت.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد: ۱۲۰ میلیارد تومان برای تکمیل بیمارستان ۱۰ تخت خوابی سوختگی یاسوج، ۶۰ میلیارد تومان برای بیمارستان ۸ سوختگی گچساران و ۱۲۰ میلیارد تومان برای تکمیل بیمارستان ۴۷ تخته‌خوابی لنده در نظر گرفته شده که ۶۸۲ میلیارد تومان توسط سازمان برنامه و بودجه و ۳۰۰ میلیارد تومان از وزارت بهداشت تأمین می‌شود.

اختصاص ۱۸۰ میلیارد تومان به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان

وی با اشاره به اختصاص ۱۸۰ میلیارد تومان در حوزه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی برای بهسازی و اجرای طرح‌های هادی روستایی که ۴۰ میلیارد تومان سازمان برنامه، ۱۴۰ میلیارد تومان اعتبارات قیر بنیاد مسکن اختصاص پیدا می‌کند.

اختصاص ۴۰۰ میلیارد تومان به طرح‌های ورزشی و تالار مرکزی یاسوج

رحمانی تاکید کرد: ۲۰۰ میلیارد تومان برای تکمیل پروژه‌های نیمه تمام ورزشی و ۴۰۰ میلیارد تومان برای تکمیل ساختمان تالار مرکزی فرهنگ و ارشاد اسلامی در شهر یاسوج در نظر گرفته شده است.

وی با تأکید مجدد بر لزوم آغاز فوری پیگیری‌ها توسط مدیران مربوطه برای جذب اعتبارات و نظارت بر اجرا، اظهار کرد: تمام این طرح‌ها باید حداکثر طی دو سال آینده به بهره‌برداری برسند تا وعده محقق شده صد درصدی رئیس‌جمهور محقق شود.