یاسوج مقصد سفر دولت/ پتروشیمی گچساران پس از ۱۹ سال افتتاح شد

خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: آیت الله ابراهیم رئیسی و برخی از اعضای هیئت دولت صبح دوشنبه در قالب دور دوم سفرهای استانی دولت وارد فرودگاه یاسوج شد و مورد استقبال مسئولان، خانواده‌های شهدا و عشایر قرار گرفت.

در سفر اول رئیس جمهور به کهگیلویه و بویراحمد احمد ۷ هزار میلیارد تومان از محل اعتبارات سفر به پروژه‌های نیمه تمام اختصاص یافت و تا امروز ۹۵ درصد مصوبات طرح‌های عمرانی وارد فاز اجرایی شده است.

در این سفر برخی از پروژه‌های صنعتی مانند ابر پروژه پتروشیمی گچساران به عنوان ابر پروژه‌ای که با توان متخصصان ایرانی احداث شده است مورد بهره برداری قرار می‌گیرد.

رئیس جمهور در این سفر دو روزه ضمن دیدار با اقشار مختلف مردم روند اجرا شدن مصوبات دور اول سفر را بررسی می‌کند.

در زیر خبرهای مربوط به سفر رئیس جمهور به استان کهگیلویه و بویر احمد را می‌خوانید.

۱۹:۳۲ رئیسی: ۱۰ هزار واحد مسکونی در کهگیلویه و بویر احمد احداث می‌شود

آیت الله ابراهیم رئیسی عصر دوشنبه در دیدار با مردم کهگیلویه و بویراحمد در ورزشگاه تختی شهر یاسوج افزود: مشکلات و مسائل استان قبل از سفر بررسی شده و اشتغال و مشکل مسکن از جمله مشکلات در استان است.

وی با بیان اینکه آمار بیکاری در استان کاهش یافته اما همچنان موضوع در دستور کار ما قرار دارد، گفت: رفع بیکاری از مسائل محوری است و دولت همچنان برای ایجاد اشتغال و کاهش بیکاری تلاش می‌کند.

رئیسی با بیان اینکه در این دور سفر برای زیرساخت‌های ارتباطی استان و جاده‌های مواصلاتی بودجه ویژه ای پیش بینی شده است، گفت: این امر سبب کاهش سوانح و توسعه گردشگری می‌شود.

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۱۸:۱۶ رئیس جمهور: ۵۰۰۰ واحد اقتصادی و تولیدی در کشور احیا شده است

آیت الله ابراهیم رئیسی در مراسم افتتاح کارخانه قند یاسوج افزود: امروز کارخانه قند یاسوج که کهن‌ترین صنعت در کهگیلویه و بویراحمد است به همت کارگران و ستاد اجرایی فرمان امام و مسئولان به چرخه تولید بازگشت.

وی با بیان اینکه هنوز کارگران می‌توانند کارخانه قند یاسوج را به مرحله برتر برسانند، گفت: راه اندازی واحدهای راکد یعنی اشتغالزایی بیشتر، کاسته شدن از میزان بیکاری و افزایش امید در جامعه.

رئیس جمهور اظهار داشت: وضعیت کارخانه قند یاسوج به دست توانای کارگران متحول شده و در مسیر تولید قرار گرفته و علاوه بر این واحد تولیدی، ۴۰ واحد صنعتی و تولیدی راکد دیگر نیز در این استان به چرخه تولید بازگشته است.

رئیسی با بیان اینکه احیای واحدهای صنعتی و تولیدی و اقتصادی همواره در دستور کار است، گفت: کاری که تا به امروز انجام شده همچنان دنبال می‌شود.

وی افزود: باز هم واحدهای بیشتری باید احیا شوند و مشکل اشتغال را باید با فعال کردن واحدهای تولیدی مرتفع کنیم.

رئیس جمهور تاکید کرد: به گفته مقام معظم رهبری ما می‌توانیم و ما جلوه این جمله را هم در افتتاح سد و هم در افتتاح کارخانه پتروشیمی و هم در افتتاح واحدهای راکد مشاهده کردیم.

۱۷:۱۱ آب سد چم شیر سالم است / کهگیلویه و بویراحمد نگین زاگرس

علی سلاجقه ظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران در یاسوج افزود: تاکنون عمق این دریاچه به ۹٠ متر رسید و اگر دریچه سد بسته شود عمق آن به بیش از ۱۳٠ متر خواهد رسید که بعد از آبگیری و افتتاح نیز آب سد به صورت مداوم ارزیابی می‌شود.

وی با بیان اینکه سد چم شیر از طرح‌های بزرگ کشور است که با طول ۲۴ کیلومتر دو و سه دهم میلیارد متر مکعب آب را ذخیره می‌کند، گفت: از زمان ساخت این سد تاکنون مسائل متعددی توسط سمن‌ها و برخی افراد در خصوص مشکلات احتمالی کیفیت آب مطرح شد و با بررسی‌ها مشخص شد که آب پشت سد از لحاظ کیفیت وضعیت مناسبی دارد.

سلاجقه با اشاره به توجه بیشتر به حوزه محیط بانی اظهار داشت: در دو سال اخیر تجهیزات مناسبی در اختیار محیط بانان قرار داده شد و اعتبارات سال جاری محیط زیست افزایش دو برابری داشته است.

وی افزود: استان کهگیلویه و بویراحمد از لحاظ پوشش گیاهی و جانوری نگین زاگرس است و تلاش می‌کنیم که برای مهار آتش سوزی‌ها از ظرفیت‌های پرنده‌ای و دانش بنیان و پهبادی استفاده شود.

سلاجقه ایجاد سکوی پد هلیکوپتر را یکی از راهکارهایی دانست که می‌تواند برای مهار آتش سوزی در مناطق سخت گذر نقش چشمگیری ایفا کند و باید مناطق بکر استان حفظ شود.

۱۶:۴۳ کارخانه قند یاسوج به چرخه تولید بازگشت

این کارخانه سال‌ها راکد بوده و احیای آن از مصوبات سفر اول آیت الله رئیسی به کهگیلویه و بویراحمد است.

ساخت کارخانه قند یاسوج در سال ۱۳۴۴ با ظرفیت تولید روزانه هزار تن قند و شکر آغاز شد و در سال ۱۳۴۶ به بهره برداری رسید و این کارخانه تا سال ۱۳۶۲ به تولید ادامه داد اما پس از آن در دوره‌های متوالی تعطیل شده است.

این کارخانه یک چرخه واقعی تولید و اشتغال را فراهم کرده بود و صدها نفر از ظرفیت اشتغال آن بهره می‌بردند.

کارخانه قند یاسوج در طول سال‌های متعدد ظرفیت‌های تولیدی مطلوبی را به جامعه هدف ارائه کرد، اما مشکلات تجهیزاتی، ضعف مدیریتی در پرداخت معوقات، مستهلک شدن خطوط و عدم بازدهی کارخانه را به سمت تعطیلی برد.

سال ۱۳۷۶ آغاز سختی‌های کارخانه قند یاسوج بود و به علت ضعف‌های متعدد پس از فراز و نشیب‌های متوالی غیر فعال شد و در سالهای بعد مجدد به چرخه بازگشته و دوباره راکد شده است و این روند چند ساله تولید و رکود ادامه داشت.

کارخانه قند یاسوج در مقطعی با قیمت بسیار نازلی به بخش خصوصی واگذار شده بود و زمانی که آیت الله رئیسی «رئیس وقت قوه قضائیه» بود از این کارخانه بازدید کرد و پیگیری لازم انجام شد و با بررسی شکل گرفته و تأیید واگذاری با قیمت غیر واقعی، واگذاری به بخش خصوصی ابطال شد و در سفر نخست رئیس جمهور به استان کهگیلویه و بویراحمد در ۹ مهرماه ۱۴۰۰ برای بازسازی این کارخانه اعتباری اختصاص داده شد و کار بازسازی و احیای کارخانه توسط ستاد اجرایی فرمان امام آغاز شد.

۱۶:۴۰ سد چم شیر بلندترین سد بتنی-غلتکی ایران و غرب آسیا است

علی اکبر محرابیان، وزیر نیرو ظهر دوشنبه در حاشیه بهره برداری رسمی از سد و نیروگاه برق آبی چم شیر گچساران افزود: سد چم شیر از نظر حجم مخزن، پنجمین سد بزرگ ایران محسوب می‌شود که دو میلیارد و ۳۰۰ میلیون متر مکعب گنجایش دارد.

وی با بیان اینکه سد چم شیر با ارتفاع ۱۵۱ متر دارای مخزنی به حجم ۲.۳ میلیارد مکعب است، گفت: این سد، دریاچه‌ای به طول ۴۸ کیلومتر و مساحت ۵۱ کیلومترمربع در تراز نرمال است.

محرابیان اظهار داشت: نیروگاه برق‌آبی چم شیر نیز دارای سه واحد بزرگ هر یک به ظرفیت ۵۵ مگاوات و دو واحد کوچک زیست‌محیطی هر یک به ظرفیت ۵.۵ مگاوات است.

وی افزود: تا اوایل فصل پاییز سایر واحدهای این نیروگاه نیز پس از تکمیل آزمایش‌های باقی‌مانده وارد مدار می‌شوند.

محرابیان یکی از برنامه‌های وزارت نیرو را کاهش ناترازی های تولید برق عنوان کرد و گفت: این طرح ۱۷۶ مگاوات برق را برای شبکه تأمین می‌کند و به کاهش ناترازی شبکه برق کمک می‌کند و در این طرح بدون مصرف سوخت فسیلی امکان تولید برق همراه با رهاسازی آب فراهم شده است.

۱۶:۱۱ پروژه فاز ۱۱ پارس جنوبی پس از ۲۰ سال بلاتکلیفی افتتاح رسمی می‌شود

وزیر نفت، ظهر دوشنبه در آئین بهره برداری رسمی از طرح پتروشیمی گچساران افزود: ماهانه یک پروژه بزرگ صنعت نفت برای بهره برداری آماده می‌شود و تا پایان سال جاری، پنج طرح پتروشیمی دیگر در کشور به بهره‌برداری می‌رسد.

جواد اوجی افزود: پروژه فاز ۱۱ پارس جنوبی پس از ۲ دهه بلاتکلیفی به‌زودی با حضور رئیس جمهوری افتتاح رسمی می‌شود.

وی با بیان اینکه پتروشیمی گچساران سومین طرح الفین کشور است که پس از چند سال به بهره برداری می‌رسد، گفت: گازهای همراه میدان‌های نفتی در جنوب کشور در پالایشگاه گاز بید بلند خلیج فارس بهبهان فرآوری و اتان تولیدی به کارخانه پتروشیمی گچساران ارسال می‌شود.

اوجی افزود: دولت سیزدهم برای تکمیل طرح‌های نیمه تمام حوزه نفت عزم خود را جزم کرده است و پروژه‌های فاز دوم پترو پالایشگاه آبادان، پالایشگاه طرح توسعه فاز ۱۴ میدان مشترک گازی پارس جنوبی و پروژه‌های جمع‌آوری گازهای مشعل از جمله پروژه‌هایی هستند که در ماه‌های اخیر به بهره‌برداری رسیدند.

وی اظهار داشت: در سفر نخست رئیس جمهور به استان کهگیلویه و بویراحمد بیش از ۶۰۰ میلیارد تومان پروژه مسئولیت اجتماعی به وزارت نفت واگذار شد و این رقم در سفر دوم رئیس جمهور به این استان به بیش از دو هزار و ۵۰ میلیارد تومان می‌رسد که وزارت نفت متعهد شده این پروژه‌ها را طبق برنامه جلو ببرد.

۱۵:۵۰ قیمت مرغ ثابت می‌شود / کاهش قیمت طی هفته آینده

مجید موسوی، مدیر کل امور استان‌های وزارت جهاد کشاورزی ظهر دوشنبه در حاشیه بازدید از طرح‌های تولیدی بخش چاروسا افزود: یکی از دلایل اصلی افزایش قیمت مرغ را افزایش قیمت جوجه یک روزه است و با برنامه ریزی های انجام شده و همکاری اتحادیه‌های مرغداری از افزایش قیمت مرغ جلوگیری می‌شود.

موسوی تصریح کرد: وی تأمین گنجاله و سایر ادوات کشاورزی برای جلوگیری از افزایش قیمت را یکی از سیاست‌های اصلی دولت اعلام کرد.

وی یادآور شد: با تشکیل کارگروه‌های مختلف از افزایش قیمت گوشت در همه استان‌های جلوگیری خواهد شد.

۱۵:۴۳ شش میلیون و ۶۰۰ هزارتن گندم تاکنون از کشاورزان خریداری شده است

سید سعید راد، معاون وزیر جهاد کشاورزی ظهر دوشنبه در سفر به شهرستان کهگیلویه افزود: ۵۶ هزار میلیارد تومان از مطالبات کشاورزان گندمکار کشور تاکنون پرداخت شده است.

وی بیان داشت: تاکنون ۶۰ درصد از مطالبات کشاورزان پرداخت و مابقی مطالبات نیز با برنامه ریزی در آینده نزدیک پرداخت خواهد شد و خرید از کشاورزان همچنان ادامه دارد.

راد با بیان اینکه پیش بینی می‌شود گندم بیشتری از کشاورزان خریداری شود، گفت: خرید گندم نسبت به سال گذشته یک میلیون و ۲۰۰ هزار تن افزایش یافته است.

۱۴:۰۹ اعطای تسهیلات خرد و توجه به معیشت مردم در اولویت است

علی نظامی ظهر دوشنبه در محل اداره کل امور اقتصادی و دارایی کهگیلویه و بویراحمد در یاسوج افزود: سیاست گذاری‌ها و بخشنامه‌های بانکداری خرد بانک مرکزی و معاونت بانک و بیمه وزارت اقتصاد بر همین امر دلالت دارد.

وی بیان داشت: با ارزیابی دقیق توسط نمایندگان بانک مرکزی و همچنین وزارت اقتصاد، اجرای روند بخشنامه‌ها و سیاست‌های دولت در راستای اعطای تسهیلات خرد و رفع نیازهای مردم، با جدیت بیشتری پیگیری خواهد شد.

نظامی تصریح کرد: کنترل ناترازی که موجب ایجاد تورم در جامعه خواهد شد، در کنار اعطای تسهیلات خرد و رفع نیازهای ضروری مردم جز اولویت‌های دولت است.

وی افزود: ضمن رفع نیازهای ضروری معیشت مردم، نقطه بهینه و توزیع صحیح تسهیلات نیز مورد توجه قرار گیرد تا این امر، منجر به افزایش تورم نشود.

نظامی با بیان اینکه رفع دغدغه مردم اولویت وزارت اقتصاد است، گفت: یکی از افتخارات دولت مردمی، احیای میزهای ارتباطات مردمی در سفرهای استانی در راستای بکارگیری حداکثر ظرفیت‌ها و شنیده شدن مشکلات و رفع نواقص موجود در سطح استان‌ها است.

وی افزود: با اختیارات و مجموعه مدیریتی که در میز خدمت حضور پیدا می‌کنند تلاش داریم مسائل و مشکلات در همین استان و در کمترین زمان ممکن حل و فصل و از مشکلات مردم گره گشایی شود.

۱۳:۳۵ بزرگترین پارک آبی جنوب کشور در شهر یاسوج به بهره برداری رسید

علی اصغر شالبافیان ظهر دوشنبه در آئین افتتاح پارک آبی یاسوج افزود: اجرای طرح پارک آبی یاسوج در سال ۱۳۹۵ آغاز شد اما به دلیل نبود اعتبار، دو سال در شرایط تعطیلی به سر برد.

وی با بیان اینکه طرح، در زمینی به مساحت شش هزار متر مربع احداث شد، گفت: برای تکمیل و بهره‌برداری طرح، در دولت سیزدهم ۱۳۰ میلیارد ریال تسهیلات تبصره ۱۸ به آن اختصاص یافت و به مرحله بهره‌برداری رسید.

شالبافیان افزود: پارک آبی یاسوج در زمینی به مساحت شش هزار و ۲۰۰ مترمربع و ظرفیت سرویس دهی به یکهزار نفر در هر سانس، بزرگ‌ترین پارک آبی جنوب کشور است که با بهره برداری از این طرح زمینه اشتغال ۱۵۰ نفر به شکل مستقیم فراهم شد.

۱۲:۵۲ تصویب ۲۶۰۰ میلیاردتومان برای مسئولیتهای اجتماعی کهگیلویه وبویراحمد

آیت الله ابراهیم رئیسی ظهر دوشنبه در مراسم افتتاح پتروشیمی گچساران افزود: پتروشیمی گچساران ابر پروژه‌ای ست که در گرمای ۵۰ درجه این ابر پروژه به نتیجه رسید و در راستای رشد تولید و افزایش اشتغال گام بزرگی برداشته شد.

وی با بیان اینکه این پروژه برای امیدوار سازی مردم مطلوب است، گفت: پتروشیمی گچساران برای مردم امید آفرین است و این مجموعه یک مجموعه تولیدی به صورت زنجیره‌ای است و پروژه‌های پایین دستی فعالی دارد و ارزش افزوده ایجاد کرده و جلوی خام فروشی را می‌گیرد.

رئیس جمهور اظهار داشت: نکته دیگر ایرانی بودن پروژه است و ابزار، طرح و مهندسان پروژه کاملاً داخلی است. این پروژه اکنون برای ۳۰۰۰ نفر اشتغال ایجاد کرده و ۵۰۰ نفر از کارگران جذب می‌شوند.

آیت الله رئیسی با بیان اینکه اشتعال گازها در مشعل‌های گازی موجب هدر رفت سرمایه می‌شود، گفت: با جمع آوری آنها حرکتی مثبت انجام می‌شود که هم آلایندگی را حذف می کند وهم ثروت کشور هدر نمی‌رود.

وی افزود: با مشارکت شرکت‌های دانش بنیان در مدتی کوتاه همه گازهای مشعل جمع آوری می‌شود.

آیت الله رئیسی تصریح کرد: این پروژه در کنار تولید ثروت برای کشور، طرحی عمل پایه و بر پایه فناوری است که گام ارزشمندی محسوب می‌شود.

۱۲:۲۱ میدان گازی مختار شهرستان بویراحمد کلنگ زنی شد

اکتشاف این میدان، به سال ۱۳۹۱ بر می‌گردد که پس از ۱۱ سال انتظار و کش و قوس‌های فراوان، این میدان گازی در دولت سیزدهم تعیین تکلیف شد.

میدان گازی مختار یاسوج با تولید بیش از ۲۰ میلیارد مترمکعب گاز طبیعی ذخیره شده در ۱۰ کیلومتری این شهر یاسوج قرار دارد و یکی از ظرفیت‌های مهم اقتصادی در استان کهگیلویه و بویراحمد محسوب می‌شود.

طبق نظر مهندسان حوزه انرژی، گاز ذخیره شده در این میدان گازی می‌تواند گاز طبیعی مورد نیاز استان‌های فارس، کهگیلویه و بویراحمد و بخشی از استان‌های همجوار از جمله اصفهان و چهارمحال و بختیاری را تا ۱۰۰ سال آینده تأمین کند.

۱۲:۱۱ پتروشیمی گچساران پس از ۱۹ سال با حضور رئیس جمهور افتتاح شد

پتروشیمی گچساران بزرگترین پروژه صنعتی تاریخ استان کهگیلویه و بویراحمد بوده که پس از دو دهه از عملیات اجرایی، به بهره‌برداری رسید.

احداث پتروشیمی گچساران با سرمایه‌گذاری ۱.۲ میلیارد دلار ۱۹ سال پیش آغاز شد و در طول دو سال گذشته بالغ بر ۲۲۰۰ کیلومتر کابل و وای‌رینگ برقی، ۱۴۰ دستگاه ثابت، ۹۰ دستگاه دوار و حدود ۴۵۰۰ قطعه برای این طرح تأمین شده است.

در راستای تکمیل طرح ۱۲ هزار میلیارد تومان پول به این واحد صنعتی تزریق شد.

پتروشیمی گچساران با ظرفیت تولید سالانه یک میلیون تن اتیلن و ۸۴ هزار تن +C۳ در راستای جلوگیری از گازسوزی اجرا شده و فلرها در پالایشگاه بیدبلند بهبهان جمع‌آوری می‌شود و از آنجا به پتروشیمی گچساران انتقال یافته و تبدیل به اتیلن می‌شود، و اتیلن در پایین دست خودش با احداث شرکت پلیمر گچساران تبدیل به پلی‌اتیلن می‌شود.

۱۱:۵۷ توسعه سرمایه گذاری در منطقه مارگون ضروری است

احمد وحیدی ظهر دوشنبه در بازدید از زیرساخت‌های اقتصادی و واحدهای تولیدی و اشتغالزایی شهرستان مارگون افزود: باید با ایجاد زیرساخت‌های لازم در راستای سرمایه گذاری و اشتغالزایی برنامه تعریف کنیم.

وی بیان داشت: برای رفع مشکل بیکاری این شهرستان نوپا باید تلاش کرد و بیکاری مهمترین مشکل بوده که با ایجاد واحدهای اشتغالزایی در صدد کاهش این معضل هستیم.

وحیدی تصریح کرد: شهرستان مارگون در حوزه‌های زنبورداری، آبزی پروری و کشاورزی ظرفیت‌های مطلوبی دارد.

وی افزود: مارگون در منطقه کوهستانی واقع شده که دمای آن در زمستان تا ۱۰ درجه سانتیگراد زیر صفر کاهش می‌یابد و گازرسانی به این مناطق. ضروری است.

۱۱:۴۲ عملیات اجرایی سد سقاوه در کهگیلویه و بویراحمد آغاز شد

عملیات اجرایی سد سقاوه با حضور وزیر کشور در شهرستان مارگون کهگیلویه و بویراحمد آغاز شد و اجرای این سد کلنگ زنی شد.

در صورت تأمین اعتبار، این سد، تا سه سال آینده به بهره برداری می‌رسد و اعتبار اولیه این سد ۴۳۰ میلیارد تومان پیش بینی شده است.

این سد برای توسعه و کنترل سیلاب و توسعه گردشگری، صنعت و کشاورزی کلنگ زنی شده و حجم این سد ۱۰ میلیون مترمکعب است.

با اجرای کامل این سد ۶۰ هزار هکتار اراضی دیم به آبی تبدیل و تولید ۲۰۰ مگاوات انرژی برق آبی انجام می‌شود.

۱۱:۲۴ وزیر کشور: سلامت و امنیت کامل انتخابات مورد تاکید است‌

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۱۱:۱۳ استقبال مرد یک میلیون درختی از رئیس جمهور

۱۰:۵۶ وزیر کشور: زنجیره ارزش‌های راهبردی در استان‌ها اجرایی می‌شود

۱۰:۳۱ وزیر صنعت، معدن و تجارت: دولت از صنایع تبدیلی با اشتغالزایی بیشتر به شکل ویژه حمایت می‌کند

عباس علی آبادی در بازدید از کارخانه سبد سازی سی سخت در سفر دوم هیئت دولت به کهگیلویه و بویراحمد افزود: بازنگری در مطالعات قبلی یکی دیگر از برنامه‌های دولت است و به عبارت دیگر بررسی مجدد مطالعات قبلی از برنامه‌های وزارت صمت است که به روزآمد شدن برنامه‌ها کمک می‌کند.

وی بیان داشت: برنامه دولت استفاده از ظرفیت‌های محلی و منطقه‌ای در استان‌هاست که توسعه را شتاب می‌بخشد.

علی آبادی افزود: در برخی از استان‌ها همچون کهگیلویه و بویراحمد نیروی انسانی تحصیل کرده و مؤثر وجود دارد که می‌تواند در توسعه صنعتی تأثیرگذار باشد.

۱۰:۱۹ سد چمشیر با حضور رئیس جمهور به بهره برداری رسید

سد و نیروگاه «چم شیر» به عنوان بزرگ‌ترین پروژه برق - آبی کشور بوده و هدف آن ذخیره بیش از ۲.۳ میلیارد مترمکعب آب همراه با بهبود کیفیت و کنترل سیلاب‌های رودخانه زهره و نیز تولید ۴۸۲ گیگاوات ساعت انرژی برق‌- آبی در سال است.

تولید برق، کنترل سیلاب‌های مخرب رودخانه زهره، اشتغال‌زایی در زمان اجرای طرح و زیرساخت‌های صنعت گردشگری و پرورش ماهی از مزایای این سد است.

سد و نیروگاه «چم شیر» تأثیر مهمی در رونق کشاورزی و صنعت گردشگری گچساران خواهد داشت و این سد بلندترین سد وزنی از نوع بتنی غلتکی «آر. سی. سی» ایران است.

۱۰:۰۴ نخستین سکونتگاه ایمن عشایر در مارگون بهره‌برداری شد

طرح ساماندهی سکونتگاه‌های عشایری یا ساخت سکوهای نشیمن آغاز شده و نخستین سکونت گاه ایمن صبح دوشنبه با حضور رئیس جمهور افتتاح شد.

عشایر استان کهگیلویه و بویراحمد شش ایل بومی، دو طایفه قشقایی، ۱۶ تیره، ۱۸۱ طایفه و یکهزار و ۱۱۰ تش یا اولاد هستند که ۱۱ هزار و ۱۲۰ خانوار بوده و ۱۲ درصد از ساکنان استان را تشکیل می‌دهند.

عشایر کهگیلویه و بویراحمد در سال‌های اخیر با مشکلات مختلفی همچون کمبود آب و از بین رفتن جاده‌های عشایری بر اثر سیلاب مواجه و نبود علوفه مواجه بودند.

در سفر نخست رئیس جمهور به کهگیلویه و بویراحمد در مهرماه ۱۴۰۰، ۲۱۷ طرح در بخش‌های مختلف همچون پتروشیمی، گیاهان دارویی، صنعت، کشاورزی، گردشگری، راه، آب و نفت و گاز، به تصویب رسید.

۹:۰۸ ما بر سر سفره عشایر نشسته‌ایم

آیت الله ابراهیم رئیسی صبح دوشنبه در سفر به کهگیلویه و بویراحمد در جمع عشایر مردم شهرستان مارگون بیان کرد: ورود به استان با حضور در جمع عشایر آغاز شد که امیدوارم مطالبات عشایر همچون مسئله آب رفع شود تا عشایر از آب شرب سالم برخوردار شوند.

وی با بیان اینکه سد سقاوه که بهره برداری آن امروز آغاز می‌شود، ۷۰ هزار هکتار از زمین‌ها را آبرسانی می‌کند، گفت: امکان اینکه در این منطقه عشایری نیز برای عشایر سد احداث شود وجود دارد.

آیت الله رئیسی با بیان اینکه مسئله آب گرم و استفاده از انرژی خورشیدی از مطالبات عشایر بود، گفت: در مناطق عشایری اکنون پنل‌های خورشیدی وجود دارد و باید اعطای این پنل ها تقویت شود.

وی اظهار داشت: برای بهسازی راه‌های ایلی و راه‌های عشایری که امکان تردد در مناطق را مختلف فراهم می‌کنند فعالیت‌های انجام شده ولی کمبودهایی وجود دارد و برای عشایر اعتبارات لازم تصویب شده و تکمیل می‌شود.

۰۸:۵۳ عکس / سفر دو روزه رئیس جمهور به استان کهگیلویه و بویراحمد

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۸:۳۳ مردم سلحشور کهگیلویه و بویراحمد همواره پای انقلاب ایستاده‌اند

علی احمد زاده صبح دوشنبه در جمع عشایر دشت سقاوه در دیار با رئیس جمهور افزود: در استان کهگیلویه و بویر احمد بیشترین حضور به نسبت جمعیت کشور و بیشترین رزمنده و شهید را داریم.

استاندار با بیان اینکه عشایر استان همواره پای نظام و انقلاب بوده و هستند، گفت: عشایر ۱۰ درصد جمعیت استان را تشکیل می‌دهند و این استان ۷۲۰۰۰ نفر جمعیت عشایری دارد که ۱۲ هزار خانوار هستند.

احمد زاده افزود: عشایر کهگیلویه و بویراحمد در زمستان در قشلاق در شهرستان‌های کهگیلویه، بهمئی و چرام و گچساران و لنده بوده و حافظان مناطق نفت خیز هستند.

وی اظهار داشت: ییلاق عشایر نیز در شهرستان بویراحمد و دنا و مارگون است و در شهرستان بویراحمد چهار هزار نفر عشایر کوچ رو داریم.

۷:۳۸ رئیس جمهور راهی منطقه «سقاوه» در شهرستان مارگون شد

هواپیمای حامل رئیس جمهور دقایقی قبل در فرودگاه یاسوج به زمین نشست.

رئیس جمهور در فرودگاه مورد استقبال مردم و مسئولین و خانواده شهدا قرار گرفت و سپس برای حضور در میان عشایر و بازدید از سد سقاوه راهی شد.

۷:۲۳ رئیس جمهور: عشایر ذخایر ارزشمند کهگیلویه و بویراحمد هستند

آیت الله ابراهیم رئیسی صبح دوشنبه در فرودگاه یاسوج در سفر استانی به کهگیلویه و بویراحمد در جمع خبرنگاران افزود: در ابتدا به مردم سخت کوش و مجاهد کهگیلویه و بویراحمد و به خانواده معظم شهدا و مفاخر استان و همه مردم استان عرض سلام دارم.

وی با بیان اینکه در سفر اول در شرایط کرونا امکان حضور در اجتماعات مردمی نبود اما در این سفر در جمع مردم در مرکز استان و برخی شهرستان‌ها حضور داریم، گفت: مردم انتظار داشتند مصوبات دور اول سفر عملیاتی شود که با تلاش مسؤلین و مدیران پرتلاش و نیروهای توانا، برخی پروژه ها به ثمر نشسته است.

رئیس جمهور اظهار داشت: مردم از پروژه‌هایی که به ثمر نشسته بهره مند خواهند شد و در دور دوم سفر مسائل گسترده‌تری برای استان بررسی و مصوب می‌شود.

وی با بیان اینکه قبل از سفر، طرح‌های مختلف استان بررسی شده است، گفت: کهگیلویه و بویراحمد ظرفیت‌های بسیاری دارد همچون گردشگری کشاورزی و دیگر ظرفیت‌ها که باید با بهره گیری از این ظرفیت‌ها در جهت رفع مشکلات مردم تلاش کنیم.

۷:۰۵ رئیس جمهور وارد یاسوج شد

آیت الله ابراهیم رئیسی صبح دوشنبه در چارچوب سفر استانی با عشایر کهگیلویه و بویراحمد دیدار کرد.

رئیس جمهور در دشت سقاوه در جمع عشایر کهگیلویه و بویراحمد حضور دارند و پس از سخنرانی در بین عشایر، اولین سیاه چادر عشایری ایمن را افتتاح کند.

طرح ساماندهی سکونتگاه‌های عشایری آغاز و نخستین سکونتگاه ایمن با حضور رئیس جمهور افتتاح شد.

عشایر استان کهگیلویه و بویراحمد شامل شش ایل بومی، دو طایفه قشقایی، ۱۶ تیره، ۱۸۱ طایفه و هزار و ۱۱۰ تش یا اولاد هستند که ۱۱ هزار و ۱۲۰ خانوار بوده و ۱۲ درصد از ساکنان استان را تشکیل می‌دهند.