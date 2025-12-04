  1. اقتصاد
  2. صنعت و معدن و تجارت
۱۳ آذر ۱۴۰۴، ۱۳:۰۹

ورود خودروهای سواری عراقی گذر موقت از مرز چذابه آغاز شد

ورود خودروهای سواری عراقی گذر موقت از مرز چذابه آغاز شد

بر اساس اعلام گمرک ایران، ورود موقت خودروهای سواری عراقی به ایران از مرز چذابه آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، گمرک جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد: به دنبال توافقات و مذاکرات صورت‌گرفته میان مسئولان ۲ کشور ایران و عراق، از روز سه‌شنبه ۱۱ آذر ۱۴۰۴، مرز چذابه شاهد آغاز تردد خودروهای سواری «ورود موقت» شد.

این رویداد نقطه عطفی در توسعه تعاملات مرزی و تسهیل رفت‌وآمد میان دو ملت به شمار می‌رود.

در نخستین ساعات این مراسم، مدیر گمرک چذابه با بررسی دقیق مدارک خودروهای عراقی و انجام هماهنگی‌های لازم، مجوز ورود آنها را صادر کرد.

این اقدام، علاوه بر تقویت روابط اقتصادی و اجتماعی، نویدبخش رونق بیشتر در مبادلات مرزی و تسهیل سفرهای مردمی خواهد بود.

کد خبر 6677749
فاطمه امیر احمدی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها