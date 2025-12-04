ورود خودروهای سواری عراقی گذر موقت از مرز چذابه آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، گمرک جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد: به دنبال توافقات و مذاکرات صورتگرفته میان مسئولان ۲ کشور ایران و عراق، از روز سهشنبه ۱۱ آذر ۱۴۰۴، مرز چذابه شاهد آغاز تردد خودروهای سواری «ورود موقت» شد.
این رویداد نقطه عطفی در توسعه تعاملات مرزی و تسهیل رفتوآمد میان دو ملت به شمار میرود.
در نخستین ساعات این مراسم، مدیر گمرک چذابه با بررسی دقیق مدارک خودروهای عراقی و انجام هماهنگیهای لازم، مجوز ورود آنها را صادر کرد.
این اقدام، علاوه بر تقویت روابط اقتصادی و اجتماعی، نویدبخش رونق بیشتر در مبادلات مرزی و تسهیل سفرهای مردمی خواهد بود.
بر اساس اعلام گمرک ایران، ورود موقت خودروهای سواری عراقی به ایران از مرز چذابه آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری مهر، گمرک جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد: به دنبال توافقات و مذاکرات صورتگرفته میان مسئولان ۲ کشور ایران و عراق، از روز سهشنبه ۱۱ آذر ۱۴۰۴، مرز چذابه شاهد آغاز تردد خودروهای سواری «ورود موقت» شد.
کد خبر 6677749
نظر شما