ورود خودروهای سواری عراقی گذر موقت از مرز چذابه آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، گمرک جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد: به دنبال توافقات و مذاکرات صورت‌گرفته میان مسئولان ۲ کشور ایران و عراق، از روز سه‌شنبه ۱۱ آذر ۱۴۰۴، مرز چذابه شاهد آغاز تردد خودروهای سواری «ورود موقت» شد.



این رویداد نقطه عطفی در توسعه تعاملات مرزی و تسهیل رفت‌وآمد میان دو ملت به شمار می‌رود.



در نخستین ساعات این مراسم، مدیر گمرک چذابه با بررسی دقیق مدارک خودروهای عراقی و انجام هماهنگی‌های لازم، مجوز ورود آنها را صادر کرد.



این اقدام، علاوه بر تقویت روابط اقتصادی و اجتماعی، نویدبخش رونق بیشتر در مبادلات مرزی و تسهیل سفرهای مردمی خواهد بود.