به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا صفری، سرپرست دفتر آفریقای سازمان توسعه تجارت ایران در نشست مقامات ارشد تجاری کشورهای D-۸ در قاهره با بیان اینکه جایگاه ژئوپلیتیکی ممتاز ایران به عنوان چهار راه اتصال شرق و غرب و شمال و جنوب، فرصتی کمنظیر برای گسترش کریدورهای تجاری، حملونقل ترکیبی و تسهیل ترانزیت کالا میان اعضا فراهم میکند، بیان کرد: زیرساختهای قابل اتکای بندری، ریلی و جادهای ایران، بهویژه بنادر جنوبی در خلیج فارس و دریای عمان، میتواند حلقهای مؤثر در زنجیره تأمین منطقهای و جهانی باشد.
وی افزود: توانمندیهای صنعتی و فناورانه کشور در حوزههایی همچون پتروشیمی، فولاد، انرژی، نانوتکنولوژی، صنایع دارویی و تجهیزات پزشکی، فرصتهای ارزشمندی برای همکاری صنعتی و تولید مشترک ایجاد میکند.
صفری ادامه داد: همچنین بازار گسترده و نیروی انسانی متخصص در ایران، امکان سرمایهگذاری مشترک و ایجاد خوشههای صنعتی منطقهای را برای اعضا فراهم میکند.
سرپرست دفتر آفریقای سازمان توسعه تجارت ایران با بیان اینکه اگر میخواهیم همکاریهای گروه D-۸ از سطح توافقات به مرحله اجرا و اثرگذاری برسد، لازم است ابتکارات عمل و پروژههای مشترک تعریف شود، با طرح چند محور پیشنهادی اظهار کرد: نخست ایجاد شبکه تجارت ترجیحی D-۸ و تکمیل فرآیندهای فنی برای کاهش تعرفهها و تسهیل اسناد تجاری، بهویژه برای کالاهای دارای مزیت رقابتی در هر کشور، راهاندازی کریدورهای حملونقل مشترک و یکپارچهسازی مقررات ترانزیتی، بهویژه اتصال بنادر اعضا از طریق خطوط منظم دریایی و توسعه حملونقل ریلی میان کشورهای گروه است.
وی در دومین محور پیشنهادی، افزود: سامانه تسویه مالی بین اعضا با استفاده از ارزهای محلی یا ساز و کارهای تهاتر چندجانبه، بهمنظور کاهش هزینههای مبادلاتی و افزایش تابآوری در برابر نوسانات بینالمللی راهاندازی شود.
صفری در ادامه محورهای پیشنهادی خود را این چنین مطرح کرد: سوم؛ ایجاد مراکز نوآوری و فناوری مشترک D-۸ با تمرکز بر صنایع دانشبنیان، انرژیهای تجدیدپذیر، فناوریهای کشاورزی و دیجیتالسازی زنجیره تأمین و چهارم؛ برگزاری نمایشگاههای تخصصی مشترک، ایجاد پایگاه داده تجاری یکپارچه و توسعه پلتفرمهای B۲B برای اتصال فعالان اقتصادی و تسهیل مبادلات و در آخر، توسعه تولید مشترک و سرمایهگذاری متقابل در بخشهایی مانند دارو، لوازم پزشکی، قطعات خودرو، صنایع غذایی و انرژی، که میتواند ارزش افزوده قابلتوجهی برای کل گروه ایجاد کند.
سرپرست دفتر آفریقای سازمان توسعه تجارت ایران در پایان خاطرنشان کرد: اکنون بیش از هر زمان دیگری، همکاری میان کشورهای عضو D-۸ میتواند به نیروی محرکهای برای شکلدهی زنجیرههای ارزش منطقهای و افزایش سهم کشورهای ما از تجارت جهانی تبدیل شود. ما معتقدیم که با تکیه بر اراده سیاسی مشترک، ظرفیتهای اقتصادی متنوع و سرمایه انسانی غنی، این گروه قادر است به الگویی موفق از همکاری جنوب–جنوب در جهان امروز تبدیل شود.
نظر شما