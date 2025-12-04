به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در جلسه پیگیری مصوبات سفر پیشین هیئت عالی قضائی به استان یزد، با اشاره به سخنان هم‌وطنان ساکن در نواحی مختلف استان یزد مانند روستاهای ترک آباد و اکرمیه، که بابت رفع مشکل اسناد اراضی و املاک خود پس از سال‌ها، خرسند و مشعوف بودند، گفت: چنانچه امکان رفع مشکل شما مردم گرانقدر در سنوات قبل، وجود داشت و ما در این زمینه قصور کردیم، از شما عذرخواه هستیم؛ من مکرراً تاکید دارم که باید در رفع مسائل و مشکلات مردم تسریع داشته باشیم و بویژه بر رفع آن دسته از مشکلات مزمن که چندین سال است مردم برخی مناطق با آنها دست و پنجه نرم می‌کنند، اهتمام و تمرکز داشته باشیم.

رئیس دستگاه قضا افزود: در جریان دومین سفر هیئت عالی قضائی به استان یزد، مجموعاً ۷۷۷ میلیارد تومان اعتبارات برای تجهیز دادگستری و مراکز تابعه قضائی این استان، تخصیص داده شد.

رئیس دستگاه قضا گفت: ضرورت دارد مسئولان مربوطه از جمله مرکز ارتباطات مردمی قوه قضائیه و دادگستری کل استان یزد، به درخواست‌های مردمی واصل شده در جریان این سفر، به صورت سریع، ویژه و طبق موازین قانونی، رسیدگی کنند.